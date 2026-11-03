martes 3  de  noviembre 2026
ESPAÑA

Cayetana Álvarez de Toledo: “Deseo ver a Feijóo en la Moncloa y a María Corina presidenta de Venezuela”

La número dos del jefe del PP Alberto Núñez Feijóo en la lista por Madrid afirmó que España necesita militantes de la democracia para la reconstrucción

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España).

Jesús Hellín / Europa Press
Por Olgalinda Pimentel

MADRID.- La dirigente del PP de España, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguró estar deseosa de ver a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa y a María Corina Machado de presidenta de Venezuela trabajando por la libertad y apoyando gobiernos democráticos, tras las elecciones pautadas en los dos países para 2027 y decisivas para la reconstrucción institucional.

La diputada y número dos de de Núñez Feijóo en la lista por Madrid afirmó además que de salir el PP victorioso ante el PSOE de Pedro Sánchez, presidente del gobierno, mantendrá colaboración estrecha con países democráticos para promover el estado de derecho y la libertad.

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“Estoy deseando ver a Feijóo en la Moncloa y a María Corina Machado de presidenta de Venezuela, colaborando en defensa de la libertad de nuestros pueblos, de Cuba y de Nicaragua, con Argentina y con el Chile de Kast, y promoviendo un proceso de restauración democrática en México”, dijo.

Machado, defensora de la libertad

En una entrevista en el diario ABC de España, Álvarez de Toledo mencionó a la líder de la oposición venezolana como una militante de la democracia y ejemplo en la defensa de los resultados electorales en contra de hipotéticas pretensiones del “sanchismo” por torcerlos.

“María Corina Machado me enseñó lo esencial. Me contó que supo que iban a ganar cuando, en un mitin en un pequeño pueblo del interior, preguntó a miles de personas quién se iba a hacer cargo de las actas, y la gente respondió espontáneamente ‘yo’. No dijeron ‘el apoderado’ ni ‘el centro electoral’, señaló la política española en referencia a las elecciones de 2024 en Venezuela que fueron manejadas para mantener en el poder a Maduro, preso por delitos federales en EEUU.

“Ese ‘yo’ se fue repitiendo mitin a mitin, como una ola de responsabilidad individual en defensa de la democracia. Eso es lo que necesitamos en España: militantes de la democracia, no simplemente ciudadanos”, destacó.

Elecciones en España

Tras aseverar que el PP ganará en las elecciones, hizo hincapié en el deseo de “reconstrucción, no revancha en España. “La revancha también acaba destruyendo el sistema” sostuvo en sus declaraciones en las que profundizó sobre el clima político en el país, la estrategia política y los trágicos accidentes ferroviarios que dejaron fallecidos y heridos.

"Sánchez lleva años bailando mientras España descarrila", acotó.

Indicó que el plan del PP al llegar al poder es “descolonizar”, no para colocar a los del PP, “sino a los mejores”. “Se acabarán las leires, los koldos y las jésicas, pero también los tezanos, los pumpidos y los intxaurrondos, quienes han usado lo de todos al servicio de un solo hombre y de un proyecto sectario de poder”, dijo al aludir los escándalos de corrupción en torno al gobierno de Sánchez.

“España necesita una revolución de la decencia”, reafirmó con firmeza, y en un mensaje a quienes dudan en votar al PSOE dejó claro que “votar con las vísceras y el odio tiene consecuencias de ruina y de muerte”.

Descartó la necesidad de una segunda transición para el país. “Lo que necesita una purga y un cambio radical es la izquierda”, dijo y apoyó su apreciación en que el expresidente y exjefe del partido socialista, Felipe González, “tuvo que romper con el marxismo, en Suresnes, para convertir al PSOE en una fuerza con vocación de gobierno”.

“Tras una derrota radical en las urnas, el PSOE tendrá que elegir entre refundación o extinción”, subrayó.

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FUENTE: Entrevista tomada de ABC.es

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