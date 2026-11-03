martes 3  de  noviembre 2026
FLORIDA

Conozca el resultado de referendos condales en Miami-Dade

Desde crear una comisión de salarios para comisionados hasta mantener el gravamen vigente a la propiedad para paliar necesidades en escuelas públicas

Un hombre entra a votar y otro sale tras depositar su voto, en la bibliteca de Shenandoah, Miami.

Un hombre entra a votar y otro sale tras depositar su voto, en la bibliteca de Shenandoah, Miami.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Como parte del proceso electoral de noviembre 2026, los electores del condado más poblado de Florida, Miami-Dade, acudieron a las urnas para decidir sobre temas muy específicos.

Referendo 1

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Los candidatos incluidos en las cuatro contiendas legislativas que sigue DIARIO LAS AMÉRICAS en el sur de Miami-Dade. En la fila superior aparecen Alexis María Calatayud, Richard Lamondin Jr., Jeffrey “Doc” Solomon, Ana María Rodríguez y José Antonio Stoute; en la inferior, Ramiro Orta, Omar Blanco, Marcos Reyes, Miguel Granda y Kevin Chambliss. 
PODER ESTATAL

Cuatro contiendas definen la representación del sur de Miami-Dade en Tallahassee

Que el salario fijo anual de los comisionados del Condado sea determinado por una Comisión de Salarios independiente con cinco miembros, designados por el juez principal del Undécimo Circuito Judicial de la Florida, el fiscal estatal, el defensor público, el director ejecutivo de la Comisión de Ética y el inspector general, que revise anualmente y establezca los salarios de los comisionados sobre la base de criterios específicos, y que todas sus decisiones sean finales y no puedan ser modificadas por la Junta de Comisionados del Condado.

Referendo 2

Cambiar el requisito de residencia de los miembros de la Comisión, aumentando de seis meses a un año el tiempo mínimo que un candidato debe residir en su distrito antes de que comience el período de cualificación. APROBADO %

Referendo 3

Hacer coincidir las elecciones especiales para cubrir vacantes de alcalde o comisionado del Condado con otras elecciones programadas, cuando las vacantes se deban a renuncias para aspirar a otros cargos, y fijar plazos mínimos de cualificación para candidatos municipales.

Referendo 4

Introducir ciertos cambios que aborden el restablecimiento de las oficinas constitucionales electivas del Condado, sheriff, recaudador de impuestos, tasador de inmuebles y supervisora de Elecciones, aclaren las funciones respectivas del secretario de los Tribunales y el Condado en materia de finanzas y presupuesto, y exijan que los empleados del Condado se acojan a un permiso de ausencia cuando se postulen a un cargo constitucional electivo.

Referendo 5

Introducir ciertos cambios técnicos, como cambiar el nombre de algunos lugares del Condado allí mencionados por el nombre que se usa actualmente, autorizar el uso de otros métodos de notificación pública y participación cuando la ley estatal lo permita y garantizar la coherencia en las convenciones de estilo sobre numeración, género, uso de mayúsculas y gramática.

Referendo Distrito Escolar

Mantener el gravamen vigente de una (1) milésima de los impuestos ad valórem destinado exclusivamente a fines operativos de las escuelas públicas del Condado de Miami-Dade, incluidas las escuelas chárter, con el propósito de seguir mejorando la compensación de los maestros y del personal docente y mejorar la seguridad de los estudiantes y la protección escolar, bajo la supervisión de un Comité de Asesoría Ciudadana, del 1 de julio de 2027 al 30 de junio del 2031.

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