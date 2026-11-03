Carlos Giménez gana la reelección en Florida con el 52.8% de los votos

MIAMI.- El congresista cubanoamericano Carlos Giménez fue reelegido por el Distrito 28 de Florida con el 52.8% de los votos, imponiéndose al demócrata Phil Ehr, quien obtuvo el 45.6%, y al candidato independiente Eddy Rojas, que alcanzó el 1.46%.

Giménez, de 72 años, llegó al Congreso en 2021, después de una trayectoria política local que incluyó los cargos de comisionado y alcalde de Miami-Dade. Antes fue bombero y paramédico, jefe de Miami Fire-Rescue y administrador de la ciudad de Miami. Su distrito abarca el suroeste de Miami-Dade y Monroe County, incluidos Homestead, Florida City y los Cayos.

El congresista recibió el respaldo del presidente Donald Trump y ha apoyado la agenda republicana en materia de impuestos y seguridad fronteriza. Al mismo tiempo, ha defendido que los inmigrantes que cumplen la ley puedan tener una vía a la ciudadanía.

Llamado a votar y debate migratorio

Horas antes de emitir su voto en el precinto de Plymouth Congregational Church, en Miami, Giménez llamó a acudir a las urnas. “Voten lo que dicte su conciencia, pero voten”, dijo, al describir el sufragio como un derecho y también como un deber para honrar a quienes lucharon por esa libertad.

En la rueda de prensa de esta tarde, el congresista sostuvo que la elección tendría consecuencias más allá de los precios de la gasolina y los alimentos o de la política migratoria. La presentó como una decisión sobre el futuro de Estados Unidos y de las próximas generaciones.

Giménez también habló de sus diferencias con la política migratoria de la Administración Trump. Dijo que él, Díaz-Balart y Salazar habían conversado durante más de un año con la Casa Blanca para pedir ajustes. Insistió que respaldó el cierre de la frontera y la deportación de criminales, miembros de pandillas y personas con órdenes de expulsión, pero defendió buscar otra solución para quienes llevan años en el país, trabajan y no tienen antecedentes penales.

Sobre una posible reforma migratoria, afirmó que no solo bastaría con el proyecto de Ley Dignidad, patrocinado por Salazar que busca un camino hacia la regularización de ciertos inmigrantes, dijo que habría que considerar otras iniciativas que combine distintos elementos. También reconoció que la política de Trump con la inmigración podía influir en el voto de Florida.

Venezuela y Cuba en su agenda

Consultado sobre las declaraciones de Trump acerca del control de Venezuela y la posibilidad de que se convirtiera en el estado 51, Giménez respondió: “Yo no creo que tenga esas intenciones”. Añadió que, a su juicio, los venezolanos desean vivir en libertad y democracia y que el país merece elecciones. Dijo esperar que en 2027 se celebren comicios libres y expresó su deseo de que María Corina Machado llegue a la Presidencia.

Sobre Cuba, sostuvo que Trump está comprometido con la libertad de la isla y que el presidente necesita el respaldo de congresistas para avanzar en ese objetivo. “Nosotros los republicanos estamos completamente en contra del régimen de la Habana. Estamos buscando la libertad, la democracia para Cuba”, afirmó.

Antes de conocerse el resultado, Giménez expresó confianza en su reelección y en que los republicanos tendrían un mejor desempeño del que anticipaban algunos medios y encuestas. Sobre una eventual mayoría demócrata en el Congreso, advirtió que el control podía definirse por pocos escaños y cambiar de un partido a otro en futuras elecciones.

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