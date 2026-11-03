martes 3  de  noviembre 2026
ESPAÑA

Delcy Rodríguez no asiste a la Cumbre Iberoamericana ante la sombra de sanciones

Presidentes llegan al cuarto encuentro en el que participarán 10 de 22 líderes mundiales; Lula, de Brasil; y Sheinbaum de México tampoco estarán presentes

En víspera de la Cumbre Iberoamericana, el rey Felipe VI recibió al presidente de Chile, José Antonio Kast en el Palacio Real en Madrid, España .

En víspera de la Cumbre Iberoamericana, el rey Felipe VI recibió al presidente de Chile, José Antonio Kast en el Palacio Real en Madrid, España .

EFE/Ballesteros
Por Elena Moreno

MADRID.- España se dispone a instalar mañana jueves la XXX Cumbre Iberoamericana en la cual se espera la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen esta comunidad, y entre los ausentes estará la jefa encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de México, Claudia Sheinbaum.

Estos tres países estarán representados por sus ministros de Exteriores en el encuentro que organizó España junto a la Secretaría General Iberoamericana y que se llevará a cabo en Madrid durante los días 4 y 5 de noviembre, informó el gobierno.

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El foro, que cumple 35 años, busca relanzar el espacio iberoamericano para llegar a resultados tangibles en temas como inteligencia artificial, respuesta a desastres o movilidad académica, tras el fracaso del encuentro de 2024 en Cuenca, Ecuador.

Este miércoles el rey de España Felipe VI recibió a algunos de los presidentes que comenzaron a llegar a la capital. Entre ellos se encuentran los de Chile, Portugal, República Dominicana, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Andorra.

Rodríguez con sanciones

El gobierno de España como anfitrión del evento se mostró satisfecho con la cantidad de países participantes, pero fue parco al informar sobre las ausencias, según los reportes.

En el caso de Rodríguez se señaló que para que pudiera viajar a España necesitaba que el gobierno de Pedro Sánchez solicitara una exención debido a las sanciones que le impuso la Unión Europea (UE) el 25 de junio de 2018 en su condición de vicepresidente de Maduro, y que todavía se mantienen activas.

Ese argumento no habría sido un obstáculo, aseguraron fuentes a las agencias que lo atribuyeron a la situación interna del país.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó en octubre pasado un recurso de apelación presentado por Rodríguez y ratificó las sanciones impuestas por el bloque, según informaciones.

En aquella ocasión, la UE impuso las medidas contra la actual jefa encargada y otros funcionarios de Maduro por considerarlos responsables de "violación de derechos humanos y socavar la democracia y el Estado de derecho".

Debido a esas sanciones, Rodríguez tenía en 2021 prohibición de ingresar a territorio español, pero lo hizo al llegar en un vuelo al aeropuerto de Barajas con la anuencia de vinculados al gobierno de Sánchez y en circunstancias irregulares aún no aclaradas, caso que se denominó Delcygate.

Otras ausencias

En el caso de Lula se informó que el momento postelectoral en Brasil influyó en la ausencia debido al desgaste y cansancio del presidente reelecto por sexta vez.

También se aseguró que aunque la presidenta de México “ha estado muy involucrada en la cumbre”, Sheinbaum viaja muy poco fuera de su país y en breve asistirá la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China para asumir la presidencia de este organismo.

FUENTE: Con información de EFE, NTN24, DW,

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