jueves 26  de  marzo 2026
ALERTA

Rusia facilita información a Irán para "matar a estadounidenses" , según alta representante de la UE

"Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses" aseguró Kaja Kallas

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea

Europa Press

PARÍS.- La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó este jueves a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para "matar a estadounidenses" en Oriente Medio.

"Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que [este país] ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses" en la zona, declaró Kallas a la prensa.

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"Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido", estimó la alta representante de política exterior del bloque.

Noticia en desarrollo...

FUENTE: Con información de AFP

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