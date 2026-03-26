Rusia facilita información a Irán para "matar a estadounidenses" , según alta representante de la UE

Kaja Kallas, alta representante de Política Exterior de la Unión Europea Europa Press

PARÍS.- La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, acusó este jueves a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para "matar a estadounidenses" en Oriente Medio.







"Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que [este país] ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses" en la zona, declaró Kallas a la prensa.

"Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido", estimó la alta representante de política exterior del bloque. Noticia en desarrollo... FUENTE: Con información de AFP

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