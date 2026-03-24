Trump afirma que representantes de Irán "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear"

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este martes que los representantes de Irán con los que Washington está dialogando "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear ".

"Están hablando con nosotros, y lo que dicen tiene sentido", aseguró a los medios Trump durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, jurase el cargo en la Casa Blanca.

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El mandatario aseguró que, en las conversaciones que Washington dice estar manteniendo con Teherán y que por el momento han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes han preguntado "¿cuáles son los diez puntos principales?" en lo que respecta a las demandas de EEUU para parar la guerra.

"Les respondí: 'los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear'", aseveró el magnate neoyorquino.

"Estamos hablando sobre ello, y, aunque no quiero adelantarme, han acordado que nunca tendrán un arma nuclear", afirmó rotundo el republicano.

En el transcurso de una ronda de diálogo sobre el programa nuclear iraní a final de febrero, Estados Unidos inició los bombardeos argumentando que la república islámica representa una amenaza directa e inminente.

"Un regalo muy grande"

En el mismo acto, Trump subrayó hoy que, tras eliminar a varias figuras de la cúpula iraní -entre ellos el líder supremo Alí Jameneí-, los actuales representantes iraníes "son muy diferentes comparado con los que empezamos a negociar y que crearon todos estos problemas" y aseguró que, aunque no se fía de ellos, estos interlocutores le han hecho a EEUU "un regalo muy grande".

El presidente estadounidense no quiso dar muchos más detalles sobre ese "regalo", y solo dijo que "tiene un valor económico tremendo", que está "relacionado con el petróleo y el gas" y con el flujo de crudo en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Al ser preguntado por ese regalo, el presidente estadounidense afirmó que no tiene relación con la energía nuclear y que está "relacionado con el petróleo y el gas", y que ha sido "un gesto muy amable" que demuestra que la Casa Blanca está "tratando con las personas indicadas".

"Fue un regalo muy grande, que vale una cantidad de dinero tremenda", dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Cuando se le preguntó si estaba relacionado con su exigencia de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz al tráfico de petróleo, Trump respondió: "Sí, estaba relacionado con el flujo y con el estrecho".

El estrecho de Ormuz es una ruta comercial clave por la que transita alrededor del 20 % del crudo que se exporta a nivel global y Teherán lo mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra a finales de febrero.

Trump anunció el lunes que pospondría durante cinco días los ataques contra las centrales eléctricas iraníes con las que había amenazado a Irán si no desbloqueaba el estrecho de Ormuz tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Irán.

Irán niega conversaciones

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

Trump aún no ha revelado con quién está negociando Estados Unidos en Teherán.

El republicano se limitó a decir el lunes, cuando pospuso por cinco días su amenaza de atacar los sitios energéticos de Irán, que se trata de una "persona de alto nivel".

"En realidad estamos hablando con la gente adecuada, y ellos quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas", dijo Trump.

El entonces líder supremo iraní Ali Jamenei fue asesinado el primer día de la campaña aérea conjunta entre Israel y Estados Unidos. Su sucesor, Mojtaba Jamenei, no ha sido visto en público.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado global, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, participan en las conversaciones con Irán, dijo Trump.

Pero no confirmó las informaciones de que Witkoff y Kushner se dirigían a Pakistán para mantener conversaciones con Irán, con la posible incorporación posterior de Vance si las negociaciones parecían serias.

¿Pakistán mediador?

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se ofreció el martes actuar como mediador para poner fin al conflicto.

Dijo que había hablado con el presidente iraní Masud Pezeshkian y prometió la ayuda de Islamabad para llevar la paz a la región.

Mientras tanto, Trump bromeó con que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, "no quería que se resolviera" porque quería seguir atacando objetivos iraníes.

"Nos vemos a nosotros mismos como parte de esta negociación también. Negociamos con bombas", dijo Hegseth cuando Trump lo llamó al podio.

Representantes de la República Islámica, sin embargo, niegan que se hayan producido contactos directos y han dicho que es Washington quien ha buscado ponerse en contacto con Teherán.

FUENTE: Con información EFE y AFP