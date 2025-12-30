martes 30  de  diciembre 2025
Tensiones

Rusia promete endurecer su postura en las negociaciones tras el supuesto ataque de Kiev a residencia de Putin

El Kremlin acusa a Ucrania de haber atacado con 91 drones una residencia oficial de Putin situada en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo

El presidente de Rusia Vladimir Putin en su oficina en el Kremlin.

El presidente de Rusia Vladimir Putin en su oficina en el Kremlin.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KIEV — Ucrania afirmó el martes que no hay pruebas de que hubiera lanzado un ataque contra una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, por el que el Kremlin prometió endurecer su postura en las negociaciones para terminar la guerra.

Este repentino aumento de la tensión diplomática se produce poco después de que Washington y Kiev anunciaran avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a este conflicto, desencadenado por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Lee además
Rescatistas ucranianos transportan el cuerpo de una víctima que quedó atrapada en los escombros de un edificio residencial dañado tras un ataque ruso con drones y misiles en Kiev, el 27 de diciembre de 2025, en medio de la invasión rusa en Ucrania.
Conflicto

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski para discutir plan de paz
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
GUERRA

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

Una fuente presidencial francesa afirmó que las declaraciones del Kremlin no estaban respaldadas "por ninguna prueba sólida, incluso tras cotejar la información con nuestros socios".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que calificó la acusación de Rusia de "totalmente inventada", declaró que se reuniría con los dirigentes de países aliados de Kiev el 6 de enero en Francia para intentar reanudar los esfuerzos de paz.

Negociaciones en riesgo

Zelenski reiteró el martes ante la prensa que el ataque contra una residencia de Putin fue un montaje y pidió a sus socios que lo verificaran.

"Nuestro equipo negociador se puso en contacto con el equipo estadounidense, revisaron los detalles y entendemos que es falso", afirmó.

El lunes, Rusia acusó a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada en la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

Sin embargo, el Kremlin aseguró que su postura en las negociaciones sufriría un "endurecimiento", al tiempo que rechazó dar pruebas porque todos los drones "fueron derribados".

Cumbre en enero

Los dirigentes europeos respaldaron a Ucrania tras la acusación de Moscú. Zelenski afirmó que el 6 de enero se celebraría en Francia una cumbre de la denominada "Coalición de Voluntarios", un grupo de países occidentales que se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania.

Según Zelenski, la cumbre irá precedida de una reunión de asesores de seguridad de los países aliados, prevista para "el 3 de enero en Ucrania".

En este contexto de intensos esfuerzos diplomáticos, el mandatario ucraniano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron el domingo en Florida.

Sin embargo, Trump, que habló con Putin el lunes, dirigió a Ucrania sus críticas sobre el asunto del ataque a una residencia del presidente ruso.

"No me gusta esto. No es bueno", reaccionó el lunes por la noche desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach.

"¿Saben quién me lo mencionó? El presidente Putin", dijo. "Es un momento delicado. No es el momento adecuado", añadió.

"Acto de desafío"

El presidente Zelenski afirmó el lunes que Estados Unidos ha ofrecido a Ucrania garantías de seguridad "sólidas" frente a Rusia por un periodo de 15 años prorrogable.

En el terreno, los bombardeos entre ambos bandos continúan. Según la Fuerza Aérea ucraniana, el martes de madrugada Ucrania fue atacada por dos misiles y sesenta drones rusos.

Los continuos y cada vez más intensos ataques de Rusia contra Ucrania son "un acto de desafío" contra el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania, declaró el martes la fuente presidencial francesa.

Las autoridades de la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, ordenaron el martes la evacuación de 14 localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia debido a los bombardeos rusos diarios.

Por la mañana, la ciudad de Zaporiyia (sur) fue alcanzada por tres bombas rusas, según las autoridades locales. Una mujer resultó herida y varias casas y edificios residenciales sufrieron daños.

Un ataque con drones rusos mató a un hombre en la aldea de Veselyanka, cerca de Zaporiyia, informó el gobernador, Ivan Fedorov.

En su informe diario, el ejército ruso, más numeroso y que continúa sus ataques en el frente, reivindicó la toma de dos pequeñas localidades en las regiones de Járkov (noreste) y Zaporiyia.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Rusia acusa a Ucrania de atacar una residencia de Putin y Zelenski se apresura a desmentirlo

Teatro de Mariúpol reabre sus puertas en Ucrania ocupada

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Te puede interesar

Letreros anuncian la venta de viviendas.
MERCADO INMOBILIARIO

Bajan las hipotecas y repunta la compra de viviendas en el sur de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen de referencia de las celebraciones en estas fechas y de las prácticas con fuegos artificiales durante los eventos familiares
ALERTA

"No disparen al aire": autoridades de Miami-Dade lanza advertencia para un Año Nuevo seguro

Imagen de referencia Departamento de Bomberos de Miami.
FUEGO

Doce personas y un felino entre los afectados por incendio en edificio de Overtown

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida