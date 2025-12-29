lunes 29  de  diciembre 2025
GUERRA

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

"Acabamos de hablar con el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff. El presidente, Volodimir Zelenski, también se sumó a la llamada", declaró Rustem Umerov, uno de los negociadores ucranianos

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski y sus negociadores hablaron el lunes por teléfono con el enviado estadounidense Steve Witkoff, tras la conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre los próximos pasos de las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia.

"Acabamos de hablar, de camino a Ucrania, con el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también se sumó a la llamada", declaró Rustem Umerov, uno de los negociadores ucranianos, en las redes sociales.

Lee además
Los viajeros llegan para tomar vuelos en el Aeropuerto Internacional OHare en Chicago, Illinois.
VUELOS

Tormenta invernal paraliza aeropuertos en EEUU y deja a miles de viajeros varados tras la Navidad
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Nuevo texto

Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" negociaciones: "Plan difiere radicalmente de lo negociado con EEUU"

Precisó que "el punto clave es coordinar nuevos contactos y los próximos pasos".

Trump afirmó el domingo que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo para finalizar la invasión de Rusia en Ucrania, pero no anunció avances sobre la cuestión territorial, tras nuevas conversaciones con los líderes de Moscú y Kiev.

Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato, iniciado hace casi un año, dijo que en unas semanas se sabrá si es posible poner fin a la guerra que ha causado decenas de miles de muertes desde febrero de 2022.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Rubio llama a presidente electo de Honduras y elogia su apoyo a objetivos estratégicos de EEUU

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski para discutir plan de paz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El MV Ocean Trader, un buque estadounidense de operaciones encubiertas conocido como el “barco fantasma”, fue avistado en el Caribe
TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"

Autos nuevos fabricados en Estados Unidos.
CASA BLANCA

Trump facilita que automotrices en EEUU bajen precios a vehículos

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
RESUMEN ANUAL

Del hito femenino al relevo generacional: Hialeah vive en el centenario un cambio de era

Vista parcial de un formulario de declaración de impuestos en EEUU.
CONTRIBUYENTES

IRS eleva los límites de aportes a planes de jubilación para 2026: ¿Quiénes podrán ahorrar más?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se dan la mano durante una conferencia de prensa tras las conversaciones en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025.
Negociaciones de paz

Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
GUERRA

Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El precio de los alimentos y otros artículos subió.
ESTADÍSTICAS

Miami culmina 2025 con inflación baja, pero comer y vivir cuesta cada vez más

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

El jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.
EL MUNDO

EEUU ofrece 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

Imagen referencial. 
SEXUALIDAD

Disfunción eréctil: cuando prevenir a tiempo protege mucho más que la vida sexual