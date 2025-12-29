Zelenski y negociadores hablan con emisario de EEUU tras conversaciones con Trump

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski y sus negociadores hablaron el lunes por teléfono con el enviado estadounidense Steve Witkoff, tras la conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump , sobre los próximos pasos de las negociaciones para poner fin al conflicto con Rusia.

"Acabamos de hablar, de camino a Ucrania, con el representante especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también se sumó a la llamada", declaró Rustem Umerov, uno de los negociadores ucranianos, en las redes sociales.

Precisó que "el punto clave es coordinar nuevos contactos y los próximos pasos".

Trump afirmó el domingo que se está "más cerca que nunca" de un acuerdo para finalizar la invasión de Rusia en Ucrania, pero no anunció avances sobre la cuestión territorial, tras nuevas conversaciones con los líderes de Moscú y Kiev.

Trump, quien había prometido terminar con el conflicto entre Ucrania y Rusia en el primer día de su segundo mandato, iniciado hace casi un año, dijo que en unas semanas se sabrá si es posible poner fin a la guerra que ha causado decenas de miles de muertes desde febrero de 2022.

