jueves 23  de  octubre 2025
TECNOLOGÍA

SpaceX desactiva más de 2.500 receptores Starlink en centros de ciberfraude en Birmania

La AFP reveló la semana pasada un auge en la construcción de complejos dedicados a las estafas en línea en Birmania, así como un aumento explosivo en el uso de los dispositivos Starlink para esta actividad ilícita

El cohete de SpaceX en la plataforma de prueba antes de la explosión.

El cohete de SpaceX en la plataforma de prueba antes de la explosión.

CHANDAN KHANNA / AFP

RANGUN.- SpaceX cortó el servicio de más de 2.500 receptores Starlink utilizados en centros de ciberfraude en Birmania, anunció el miércoles una responsable de la empresa estadounidense.

La AFP reveló la semana pasada un auge en la construcción de complejos dedicados a las estafas en línea en Birmania, así como un aumento explosivo en el uso de los dispositivos Starlink para esta actividad ilícita.

Lee además
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas.
ESTADO

Putin supervisa unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia
El senador Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia.
BOLIVIA

Rodrigo Paz anuncia que Maduro no será invitado a su toma de posesión

Estas redes emplean a decenas de miles de personas, algunas bajo condiciones de trabajo forzado según la ONU, y sustraen miles de millones de dólares a internautas de todo el mundo.

"SpaceX identificó y desactivó más de 2.500 receptores Starlink cerca de sitios sospechosos de ser centros de estafa" en Birmania, declaró en X Lauren Dreyer, vicepresidenta de operaciones comerciales de Starlink en SpaceX.

Al mismo tiempo un periodista de la AFP vio a cientos de personas huir a pie, en moto o en camionetas de uno de los mayores complejos de estafa del país, el KK Park, situado en la frontera con Tailandia.

Un antiguo empleado del complejo indicó que las acciones de las autoridades contra ese centro continúan.

El lunes la junta birmana realizó una redada en el KK Park y afirmó haber incautado 30 receptores Starlink, es decir solo una fracción de los realmente utilizados en el lugar.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno del presidente Arévalo de "corrupción" por contrato con la ONU

Lógicas alternativas de orden internacional: la necesidad de un nuevo pluralismo

La deforestación se desacelera en el mundo pero sigue siendo demasiado rápida, advierte la FAO

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.
CARTA DE RESPUESTA

Secretario del Tesoro reacciona ante cuestionamiento de senadora radical demócrata

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance junto al presidente de Israel Isaac Herzog
ALTO EL FUEGO

Estados Unidos defiende su plan para desarmar a Hamás y reconstruir Gaza

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Por DANIEL CASTROPÉ
Emmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, celebra la victoria de su equipo por 4-2 sobre los Angelinos de Los Ángeles en el Progressive Field, el 1 de junio de 2025 en Cleveland, Ohio.
BÉISBOL

Estrella dominicana, suspendida de por vida por MLB, firma para jugar en Venezuela

Militares panameños y estadounidenses participan en un entrenamiento de maniobras de supervivencia liderado por el Ejército de Estados Unidos en la Escuela de la Jungla de la antigua base militar estadounidense Sherman en Colón, Panamá, el 22 de octubre de 2025. (Foto de WALTER HURTADO / AFP).
TENSIONES

Militares de EEUU hacen maniobras en la selva de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Las autoridades presentes cortan la cinta inaugural del Metro Express. 
NUEVO SERVICIO PÚBLICO

Miami-Dade inaugura Metro Express, el primer sistema de transporte rápido 100% eléctrico de EEUU

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado: "El momento está cerca, cuídense y prepárense"