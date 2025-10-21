Fiscalía de Guatemala acusa al gobierno del presidente Arévalo de "corrupción" por contrato con la ONU

El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, denunció que el Ministerio Público actúa con intenciones políticas que buscan desestabilizar a su Gobierno y debilitar los movimientos sociales

CIUDAD DE GUATEMALA. - La Fiscalía de Guatemala acusó este martes 21 de octubre al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de "corrupción" por la firma de un contrato con una agencia de la ONU para comprar insumos médicos.

El fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Washington y Bruselas, señaló que hubo "corrupción" en el contrato por 943,9 millones de dólares para comprar medicamentos y equipos, firmado en abril de 2024. Este convenio fue suscrito por el Ministerio de Salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

SEGURIDAD Militares de Guatemala se entrenan como relevo en la fuerza de la ONU en Haití

De acuerdo con Curruchiche, el contrato "lesivo para los intereses" del país fue sellado por el anterior ministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de UNOPS: "Debió de haber sido aprobado por el Congreso".

Informó que un juez emitió una orden de detención contra Cordón y la Fiscalía pidió quitar la inmunidad al actual titular de Salud, Joaquín Barnoya, a quien acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.

Según el fiscal Curruchiche, el contrato fue ordenado por el presidente y su hermano Martín Arévalo, quien es funcionario de la UNOPS en Roma.

Por su parte, el presidente de Guatemala rechazó las afirmaciones de Curruchiche. "Inventan casos como el que se está inventando ahora, es una ficción, son fantasías animadas de ayer y hoy", expresó en una rueda de prensa.

Hace dos semanas, Arévalo había indicado que su hermano "no tiene nada que ver, pero ni remotamente con las gestiones que se hacen a nivel de Guatemala", pues su cargo es de representante de la UNOPS ante la FAO. La oficina de UNOPS en Guatemala no ha comentado las declaraciones del polémico fiscal.

Disputa con fiscal

El fiscal Rafael Curruchiche sostuvo que "este caso de corrupción e impunidad (...) no es el único" contra el gobierno, pues hay 24 pesquisas. En agosto del año pasado, Curruchiche pidió retirar la inmunidad del presidente socialdemócrata al acusarlo de autorizar pagos "ilegales" a constructoras. La justicia todavía no resuelve la solicitud.

La Fiscalía también solicitó, en 2023, investigar a Arévalo por supuesto lavado de dinero en la conformación de su partido Semilla.

El presidente Bernardo Arévalo mantiene una larga disputa con la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señaló que promover un "golpe de Estado" al abrir cuestionadas investigaciones para evitar que asumiera la presidencia, en enero de 2024.

FUENTE: Con información de AFP