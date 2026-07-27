Pedro Sánchez activa el adelanto de elecciones, según la publicación española ABC

MADRID.- Pedro Sánchez ya puso en marcha un plan que activó el adelanto de las elecciones generales, de acuerdo con lo que informa ABC.

La acción obedece a que el jefe del gobierno español afronta el final del curso político cercado por la debilidad parlamentaria, reveses judiciales a su entorno y la cercanía de las vacaciones de verano.

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La publicación destaca que ya se han activado los primeros movimientos logísticos de carácter electoral, como la licitación del contrato para el escrutinio de votos por parte del Ministerio del Interior.

Se destaca que los comicios se sitúan tentativamente en el primer trimestre de 2027, y esto chocaría con el mandato constitucional le de presentarlas antes de que acabe el tercer trimestre.

“En el entorno del presidente explican que aprovechará la semana de descanso para decidir qué hacer, pero a la espera de decisiones desde el Ejecutivo ya ha activado el adelanto electoral, al menos en todo lo que respecta a su operativa y que cabe ir preparando con cierta anticipación. El ministerio, que dirige Fernando Grande Madlaska, a través de la Dirección General de Política Interior, publicó el pasado lunes una licitación clave de cara a la convocatoria de los comicios. Se trata de un contrato con un procedimiento abierto que realiza el escrutinio de votos. Esto, es la manera en que la empresa beneficiaria deberá proveer los servicios informáticos para la recogida de datos que garantice, entre comillas, la gestión de información electoral, el desarrollo de una plataforma web informativa del proceso, servicio de apoyo a las juntas electorales territoriales y el procesamiento de los resultados definitivos”.

Se agrega que: “La licitación cuenta con un presupuesto de más de 46 millones de euros y se suma a la que ya se resolvió hace solo dos meses para adjudicar la provisión de urnas, sobres, papeletas impresas, kits de oficina para mesas electorales, cabinas de votación, señalización y material auxiliar”.

Y a la vez, ante la previsión de un distanciamiento progresivo de los aliados parlamentarios conforme se acerquen las urnas, el Ejecutivo ha frenado o aplazado determinadas cesiones y transferencias autonómicas (como la fiscalidad o el IRPF catalán).

Claves de la situación política

Debilidad legislativa y presupuestaria: Tras una nueva derrota parlamentaria en el Congreso, los presupuestos tendrán que diseñarse en función de los déficits vigentes, y Sánchez decidirá tras el verano el calendario de las cuentas públicas y el posible adelanto electoral.

Amenazas a las medidas de vivienda: El plan del Ejecutivo para aprobar un decreto de vivienda tropieza con el rechazo cruzado de socios como Junts y Podemos, cuyas exigencias y vetos complican su viabilidad parlamentaria.

Dificultades en la financiación autonómica: El modelo de financiación y las transferencias pendientes (como las del País Vasco) se posponen al nuevo curso político, con plazos muy ajustados y recelos por parte del Partido Socialista y las comunidades.

Estrategia ante el desgaste: El Ejecutivo plantea un giro hacia el gasto social —destacando una inversión récord en dependencia— para intentar desviar el foco de los tribunales y los escándalos políticos, mientras el Partido Popular tampoco descarta una convocatoria electoral anticipada.

Señala ABC: “No obstante las suspicacias se han disparado y los otrora aliados ven en cada gesto del gobierno un acto de campaña. También, en el PP han activado el modo electoral. En el entorno de Alberto Núñez Feijó no descartan que el presidente del gobierno dé la sorpresa y adelante las elecciones antes de que termine el año. Por ello, todos los partidos creen que a partir de septiembre el clima de confrontación habitual se recrudecerá todavía más, porque la legislatura entrará en los minutos de descuento. En la Moncloa ya llevan semanas en esta dinámica y no ocultan que los últimos coletazos del mandato estarán dirigidos a lanzar grandes medidas sociales, —aunque sea como mejor eslogan ante la incapacidad que puedan ser aprobadas en el congreso— o para tratar de perturbar su legado”.

FUENTE: Con información de ABC