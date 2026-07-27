lunes 27  de  julio 2026
RECHAZO

Grupo IDEA alerta sobre deterioro institucional en México

Los exjefes de Estado denuncian que el proceso contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel vulnera el debido proceso y evidencia un uso político de la justicia

El exgobernador mexicano Ernesto Ruffo Appel.

El exgobernador mexicano Ernesto Ruffo Appel.

Cortesía X @RuffoAppel
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denuncian que el proceso judicial contra el exgobernador mexicano Ernesto Ruffo Appel constituye un caso de "criminalización política" y atribuyen su situación al desmantelamiento del sistema judicial impulsado por el gobierno mexicano, al tiempo que alertan sobre un deterioro del Estado de derecho en ese país.

En una declaración dirigida a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional, IDEA sostiene que la detención y persecución del primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México responde a un uso político de las instituciones de justicia y vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Lee además
Personas observan escombros de edificios derrumbados este jueves, en La Guaira (Venezuela).  Algunos civiles apoyen en las labores, mientras llega la ayuda. 
COMUNICADO

Grupo IDEA señala al régimen de agravar la tragedia en Venezuela
El Grupo IDEA.
PRONUNCIAMIENTO

Grupo IDEA advierte sobre el avance del autoritarismo en Nicaragua y Venezuela

Grupo IDEA denuncia persecución política

Los exmandatarios afirman que "el desmantelamiento, por iniciativa gubernamental, del Sistema Judicial mexicano y la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidaria e ideológica" deriva en un escenario que permite la persecución de dirigentes opositores.

En ese contexto, afirman que Ruffo Appel "ha sido privado de libertad y se está persiguiendo, sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia", mientras es "lapidado ante la opinión pública", y lo que califican como "un acto de venganza política".

Alerta por el Estado de derecho

Para el Grupo IDEA, la defensa de las garantías constitucionales del exgobernador trasciende el caso individual y representa la protección de los límites al poder del Estado.

"La defensa de sus garantías constitucionales, amenazadas en la circunstancia, implica defender la tesis de que el poder tiene límites y protege a quienes gobiernan y también a quienes disienten; pero sobre todo es el único muro que asegura los derechos y libertades del pueblo ante el poder arbitrario del Estado", señala la declaración.

"Un mensaje inadmisible"

La organización advirte que el caso reúne "características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder" y alertan sobre las implicaciones que tendría para la democracia mexicana.

"Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de derecho", indicó el documento.

Asimismo, aseguran que mantener encarcelado a Ruffo Appel "envía un mensaje inadmisible a toda la sociedad: disentir del poder puede tener como consecuencia la persecución desde el propio Estado", puntualizan.

Llamado a la comunidad internacional

IDEA reitera que su pronunciamiento busca alertar a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional sobre lo que considera una utilización política de la justicia en México y pide mantener la atención sobre la evolución del caso, al considerar que la independencia judicial y el respeto al debido proceso son pilares esenciales de toda democracia.

FUENTE: Comunicado Grupo IDEA

Temas
Te puede interesar

Tres detenidos por feminicidio de adolescente en escuela de modelo militar en México

En reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori, CEAPI y CAF ratifican compromiso con el Perú

Guatemala anuncia cambios en estrategia de seguridad tras violento fin de semana; 24 asesinatos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CUPONES SNAP

Florida registra caída de 23% en beneficiarios de asistencia alimentaria federal

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
BANCO CENTRAL

La Fed se reúne este martes: ¿subirán las tasas de interés?

Te puede interesar

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" del solicitante de asilo a una entrevista y remitirá el caso a la corte de inmigración

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

 Ric Prado durante la presentación del libro La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo
EXILIO CUBANO

Ric Prado: "El mayor desafío no será derrocar al régimen, sino reconstruir Cuba"

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL 

Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido

El líder de la mayoría del Senado John Thune habla a los medios de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Trump insta al Senado a aplazar receso para aprobar proyecto de ley SAVE