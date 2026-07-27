Grupo IDEA alerta sobre deterioro institucional en México

MIAMI.- Los exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) denuncian que el proceso judicial contra el exgobernador mexicano Ernesto Ruffo Appel constituye un caso de "criminalización política" y atribuyen su situación al desmantelamiento del sistema judicial impulsado por el gobierno mexicano, al tiempo que alertan sobre un deterioro del Estado de derecho en ese país.

En una declaración dirigida a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional, IDEA sostiene que la detención y persecución del primer gobernador democráticamente electo de la oposición en la historia de México responde a un uso político de las instituciones de justicia y vulnera garantías fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Grupo IDEA denuncia persecución política

Los exmandatarios afirman que "el desmantelamiento, por iniciativa gubernamental, del Sistema Judicial mexicano y la designación masiva de jueces mediante elecciones populares en las que privó la consideración partidaria e ideológica" deriva en un escenario que permite la persecución de dirigentes opositores.

En ese contexto, afirman que Ruffo Appel "ha sido privado de libertad y se está persiguiendo, sin respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia", mientras es "lapidado ante la opinión pública", y lo que califican como "un acto de venganza política".

Alerta por el Estado de derecho

Para el Grupo IDEA, la defensa de las garantías constitucionales del exgobernador trasciende el caso individual y representa la protección de los límites al poder del Estado.

"La defensa de sus garantías constitucionales, amenazadas en la circunstancia, implica defender la tesis de que el poder tiene límites y protege a quienes gobiernan y también a quienes disienten; pero sobre todo es el único muro que asegura los derechos y libertades del pueblo ante el poder arbitrario del Estado", señala la declaración.

"Un mensaje inadmisible"

La organización advirte que el caso reúne "características inequívocas de una persecución política instrumentada desde el poder" y alertan sobre las implicaciones que tendría para la democracia mexicana.

"Cuando la privación de la libertad se utiliza para castigar la disidencia, desacreditar públicamente a un adversario y convertir el aparato de justicia en mecanismo de intimidación, la condición de preso político deja de ser una consigna para convertirse en una grave denuncia sobre el deterioro del Estado de derecho", indicó el documento.

Asimismo, aseguran que mantener encarcelado a Ruffo Appel "envía un mensaje inadmisible a toda la sociedad: disentir del poder puede tener como consecuencia la persecución desde el propio Estado", puntualizan.

Llamado a la comunidad internacional

IDEA reitera que su pronunciamiento busca alertar a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional sobre lo que considera una utilización política de la justicia en México y pide mantener la atención sobre la evolución del caso, al considerar que la independencia judicial y el respeto al debido proceso son pilares esenciales de toda democracia.

FUENTE: Comunicado Grupo IDEA