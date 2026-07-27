Detienen a un hombre por apuñalar a tres mujeres en el noroeste de París

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó este lunes de que un hombre fue detenido y acusado de apuñalar a tres mujeres en un ataque ocurrido esta mañana en una calle del noroeste de París, la capital francesa.

Núñez, que indicó que el hombre había atacado a las presentes —de 19, 24 y 36 años— con dos cuchillos de cocinero, señaló que el principal sospechoso fue detenido rápidamente por un policía que se encontraba en la zona, pero que estaba fuera de servicio en ese momento.

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El incidente tuvo lugar sobre las 11.30 horas (hora local) cerca de la puerta de Clichy, en el noroeste de la ciudad, donde se ha establecido un gran cordón policial, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

Dos de las víctimas, que sufrieron heridas en la parte baja de la espalda y el abdomen, se encuentran en estado crítico, mientras que la tercera herida se encuentra de momento estable.

"Han sido tratadas por los servicios de emergencias y trasladadas al hospital más cercano", indicó la Policía de París.

FUENTE: EUROPA PRESS