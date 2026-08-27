jueves 27  de  agosto 2026
TRAGEDIA/DESLAVE

Rubio : EEUU ofrece toda la ayuda humanitaria necesaria a Nepal

Unos 90 estadounidenses se cuentan entre los desaparecidos por el impactante deslave en Nepal, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos

Rescatistas en una de las zonas impactadas por el brutal deslave en Nepal.

Rescatistas en una de las zonas impactadas por el brutal deslave en Nepal.

PRAKASH MATHEMA/ AFP
Por Leonardo Morales

El secretario de Estado Marco Rubio recalcó este jueves que Estados Unidos está dispuesto a proporcionar toda la asistencia humanitaria necesaria a Nepal, tras el trágico deslave en ese país.

Unos 90 estadounidenses se cuentan entre los desaparecidos por el impactante deslave en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, de acuerdo con informes del Departamento de Estado de Estados Unidos

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"Estamos en busca de 90 estadounidenses que podrían haber sido impactados por las inundaciones", dijo un portavoz del Departamento de Estado, al confirmar el fallecimiento de tres ciudadanos norteamericanos.

Trabajos para ayuda humanitaria coordinada

Las embajadas de Estados Unidos en Nepal y China están "colaboran estrechamente con agencias de viajes y autoridades locales para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en las zonas afectadas", añadió la misma fuente.

Washington anunció el miércoles una ayuda inicial de urgencia de 500.000 dólares para Nepal, que solicitó asistencia estadounidense.

Estos fondos se destinarán principalmente a asistencia humanitaria inmediata, pero el gobierno del presidente Donald J. Trump trabaja en el envío de emergencia de una importante ayuda humanitaria.

Las autoridades estadounidenses enviaron expertos en respuestas a emergencias a Katmandú y exploran formas de apoyar con agilidad las labores de socorro.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

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