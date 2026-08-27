viernes 28  de  agosto 2026
TRAGEDIA

Cómo el desprendimiento de un glaciar pudo provocar el desastre en Nepal y el Tíbet

“Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle", explicó Simon Cox, científico del instituto neozelandés GNS Science

La riada en Nepal pudo ser provocada por el colapso de un glaciar (AFP)

La riada en Nepal pudo ser provocada por el colapso de un glaciar (AFP)

Por Elena Moreno

BANGKOK -- Un enorme bloque de hielo que cayó a un río desde un glaciar a millas de metros pudo haber provocado el desastre en Nepal y el Tíbet que ha dejado cientos de muertos y casi 1.500 desaparecidos, sobre todo turistas extranjeros.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que en este grupo hay 142 personas originarias de India y 65 viajeros de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur. España confirmó la desaparición de cuatro de sus ciudadanos.

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La información entregada por fuentes nepalesas señala que han sido rescatadas 466 personas, de las cuales 31 son extranjeras (11 indias, 4 surcoreanas, 2 estadounidenses, 2 rusas, 2 italianas, una búlgara, una suiza y ocho aún sin ser identificadas).

Esto es lo que los expertos creen por el momento que sucedió:

Colapso del glaciar

El desastre parece haber sido provocado por el derrumbe de un glaciar en las montañas de Nepal cerca del Tíbet chino.

“Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle", explicó Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science.

“Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”, explicó.

El muro de agua impactó primero un puesto fronterizo, tal como documentan unas imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad que muestran una masa de lodo enterrando la zona mientras la gente huye ante su avance.

Luego siguió su curso río abajo hacia Nepal, inundando pueblos y derribando puentes y edificios.

Actividad sísmica

El colapso del glaciar fue lo suficientemente grande como para registrarse como un evento sísmico, que inicialmente fue confundido con un terremoto.

Sin embargo, tras un análisis más detallado, el Servicio Geológico de Estados Unidos asume “que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto”.

El colapso se registró como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, que tuvo lugar a las 8H37 locales (02H52 GMT).

Calcular exactamente cuántas partes del glaciar se derrumbó llevará tiempo, dijo Cox, pero podría oscilar entre “medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos”.

Reconstrucción de los hechos

Dado que la zona afectada es en gran parte inaccesible, los expertos utilizan cualquier medición disponible en el terreno e imágenes satelitales “tomadas antes y después” para reconstruir el desastre, explicó Lauren Vargo, glacióloga de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Algunos expertos sugirieron que pudo haberse producido una inundación por desbordamiento violento de un lago glaciar (GLOF, por sus siglas en inglés), un riesgo creciente a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático.

Esto ocurre cuando una frágil pared de escombros que retiene un lago formado por el derretimiento del glaciar se derrumba repentinamente, liberando el agua que se encuentra detrás.

Sin embargo, otros expertos indicaron que no detectaron la presencia de lagos glaciares cerca del lugar del colapso e indicaron que el agua acumulada debajo del glaciar podría haber caído en cascada junto con el bloque que se desprendió.

Alerta

Las autoridades nepales recibieron la primera notificación de una inundación alrededor de las 9H00 locales y comenzaron a alertar a las zonas situadas a lo largo del río Bhote Khoshi.

Sin embargo, no está claro cuántas personas recibieron la advertencia, ni cuánto tiempo habrían tenido para reaccionar.

“La realidad es que, si te encuentras en una comunidad situada debajo de un gran glaciar y, potencialmente, de un lago glaciar donde podría ocurrir una GLOF, en cierta medida es una bomba de relojería”, indicó Adrian McCallum, glaciólogo de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia.

E incluso para quienes reciben una alerta, las opciones son limitadas, señaló Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio.

“Correr no servirá de nada, ni tampoco intentar huir en vehículo”, explicó, ya que el lodo y el agua que se desplazan a gran velocidad forman una combinación letal como concreto líquido".

La única solución es subir a una colina de al menos seis metros, estimado.

FUENTE: Con información de AFP/DW

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