Es una tradición centenaria ir a Kioto a contemplar la paleta de coloros desde rojo, naranja y dorado (Pixabay)

KIOTO -- Los turistas, extranjeros y japoneses, acuden en masa a Kioto, Japón, para admirar el vibrante follaje otoñal, cuando las hojas rojas, naranjas y doradas de los arces transforman la antigua capital imperial.

Los visitantes recorren Kioto durante el punto álgido de su temporada otoñal (koyo), con templos, jardines y montañas cubiertos de tonos rojos, naranjas y amarillos.

Según reportes difundidos este 27 de noviembre de 2026, la evolución de los colores este año se ha mantenido dentro de los parámetros habituales, pese a que científicos señalan que el cambio climático tiende a retrasar el máximo esplendor del follaje.

Claves de la temporada otoñal en Kioto

Es una tradición centenaria: contemplar las hojas otoñales —especialmente las de los arces japoneses y ginkgos— data al menos del período Heian (finales del siglo VIII a finales del XII), cuando la aristocracia de la antigua capital acudía a las montañas para admirar el paisaje y componer poesía.

Durante el período Heian, cuando la ciudad era la capital de Japón, la contemplación de las hojas otoñales era uno de los pasatiempos predilectos de la aristocracia, al igual que la observación de los cerezos en flor en primavera.

Con el tiempo, árboles como los arces japoneses fueron plantados en residencias aristocráticas, templos y jardines de todo Kioto.

Los lugares emblemáticos: los visitantes se concentran en recintos y zonas como el templo budista Nanzen-ji, Arashiyama (el puente Togetsukyo y la Galería Yusai-tei), el parque Maruyama, el Jardín Nacional Kyoto Gyoen, el templo Rurikoin, el castillo Nijo-jo y el templo Kodai-ji.

El otoño es una de las temporadas altas de Kioto junto con los cerezos en flor de primavera, atrayendo tanto a viajeros internacionales como a residentes de otras ciudades japonesas que buscan recorrer templos y jardines y vestirse de temporada.

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“Las hojas otoñales son hermosas por sí solas”, dijo Rie Segawa, de 34 años y procedente de Osaka, para quien estos colores tienen un efecto relajante.

“Ver cómo se tiñen de rojo me alegra porque marca el cambio de estación”, comentó.

Anthony Piglioni, un visitante francés, explicó que había oído hablar mucho de la famosa temporada de los cerezos en flor, pero para él, en otoño, “los colores son igual de hermosos que en primavera”.

“Es increíble, los colores, los paisajes... todo es muy zen, muy relajante”, dijo este hombre de 37 años.

La contemplación del follaje otoñal forma parte de una antigua tradición en Kioto.

De acuerdo con los científicos, el cambio climático está retrasando el momento en que las hojas rojas y amarillas alcanzan su máximo esplendor, aunque este año la evolución de los colores en Kioto se mantiene dentro de los parámetros habituales.

FUENTE: Con información de AFP