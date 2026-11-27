La líder de opositora, María Corina Machado, asiste a una asamblea vecinal con los residentes del barrio La Vega en Caracas el 26 de noviembre de 2026.

CARACAS — La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó un mecanismo de asambleas vecinales para recolectar propuestas con miras a un programa de gobierno y a una transición democrática en Venezuela, tras la caída de Nicolás Maduro en enero durante un operativo militar de Estados Unidos.

La víspera, Machado prometió una transición política con "la verdad sin rencor y la justicia sin venganza" durante un encuentro con miles de estudiantes de la principal universidad de Venezuela tras regresar al país hace un mes.

Se espera que el proceso que va a durar varios meses supere el millón de participantes.

Machado y su partido Vente Venezuela piden convocar elecciones en 2027, mientras la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha dicho que se harán, pero aún no precisa la fecha.

Mientras tanto, el oficialismo y la oposición mantienen negociaciones tuteladas por Estados Unidos, que persigue realizar los cambios en las estructuras del Estado que por casi 30 años han estado en poder del chavismo.

"Esto es histórico, esto es la ejecución de la ciudadanía. Van a ser las bases de la nueva República; vamos a trabajar juntos", afirma Machado al asistir a una asamblea vecinal en La Vega, un barrio popular de Caracas donde inició el proceso de consultas. Petare, otro populoso barrio, fue el siguiente donde se realizó la consulta.

"¿Cuándo quieren elecciones?" "¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana!", responden habitantes del inmenso barrio popular de Petare en Caracas a María Corina Machado.

Alrededor de 2.000 encuentros con vecinos fueron organizados en Venezuela y en el extranjero durante el primer día de la iniciativa, según el equipo de Machado.

"Punto de Acuerdo"

En las asambleas se plantean 19 preguntas que alimentarán la plataforma digital denominada Punto de Acuerdo. Los temas de interés nacional van desde fechas para las elecciones presidenciales, cambios en el sistema de justicia, educación, salud, salarios y pensiones, hasta el peso del sector público o privado.

"Lo que aquí se levante va a orientar, sin duda alguna, el programa de gobierno de María Corina", dijo Fabio Valentini, gerente general de la plataforma Punto de Acuerdo.

"Vamos a trabajar juntos (...) todo un movimiento del pueblo organizado es indetenible", dijo Machado, que estuvo casi un año en la clandestinidad y regresó a Venezuela al cabo de diez meses en el exilio luego de denunciar fraude en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.

La oposición había recopilado alrededor del 80% de las actas que indicaban que su candidato arrasó en esas elecciones. El oficialismo, por su parte, alegó un ataque informático y nunca publicó resultados detallados.

FUENTE: Con información de AFP y EFE