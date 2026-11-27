La gente intenta protegerse del clima mientras camina por la Octava Avenida en el borough de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — El temporal de lluvia y nieve que azota Estados Unidos ha dejado a un millón de personas sin luz en medio de las celebraciones de Acción de Gracias de este jueves, mientras que las festividades se prolongan este viernes con el conocido como 'viernes negro'.

La costa este estadounidense ha sido escenario de una fuerte tormenta en la que las lluvias, la nieve y el viento han dejado a más de 900.000 clientes sin servicio eléctrico. En concreto, en Pensilvania se han visto afectados más de 213.000 habitantes, mientras que otros 150.000 personas se han quedado a oscuras en Virginia y cerca de 120.000 en distintas zonas de Misuri, informó la prensa estadounidense basándose en portales como 'Power Outage'.

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Esta situación, unida a inundaciones localizadas en lugares como el estado de Virginia, ha marcado una complicada jornada con carreteras y puentes cortados, además de que muchos estadounidenses tuvieron que cenar a la luz de las velas durante la celebración de uno de los días más importantes para los estadounidenses, Acción de Gracias.

A primera hora de este viernes, los problemas de servicio eléctrico afectaban a 666.000 clientes en todo el país, en especial en el estado de Pensilvania, donde 145.000 personas seguían sin luz, mientras que las incidencias persistían también en Nueva Jersey, con 128.000 afectados.

Retrasos y suspensión de vuelos

En lo que respecta al tráfico aéreo, más de 300 vuelos se han visto afectados por retrasos mientras que 86 fueron cancelados a primera hora del viernes. Entre los aeropuertos más afectados está el John Fitzgerald Kennedy en Nueva York.

La complicada situación meteorológica que arrastra Estados Unidos ha hecho que más de 6.000 vuelos se retrasaran y cerca de 150 fueran cancelados ya el miércoles, en unas fechas precisamente marcadas por los viajes internos para visitar a familiares con motivo de estas fiestas.

Sin agua

Las tormentas en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos afectaron el jueves el suministro de agua de 1,9 millones de usuarios en Maryland, en los suburbios de Washington D.C., mientras que en todo Estados Unidos sumaban casi 2.400 vuelos afectados.

La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water), empresa que suministra el agua, pidió racionar el líquido porque dos plantas de filtración estaban "experimentando interrupciones que afectan la capacidad de mantener operaciones constantes de producción de agua" en la zona metropolitana de la capital del país.

"Por las continuas interrupciones intermitentes del suministro eléctrico asociadas a la tormenta, WSSC Water emite una solicitud de uso exclusivo del agua para fines esenciales, con efecto inmediato para la totalidad de sus 1,9 millones de clientes en los condados de Montgomery y Prince George's", estableció en una alerta.

La compañía matizó que la medida es "por extrema precaución", al asegurar que "por el momento, el agua es segura".

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE