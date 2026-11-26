Un cartel de descuento de Black Friday que anuncia descuentos se muestra dentro de la tienda departamental Bloomingdale's en la ciudad de Nueva York el 24 de noviembre de 2026.

WASHINGTON -- Un estimado de 182,7 millones de consumidores planea hacer compras durante el Viernes Negro (Black Friday) que se realiza un día después de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de noviembre en Estados Unidos, una de las temporadas de mayor actividad comercial en el país, que incluye también el Ciberlunes de ofertas, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Entre las principales razones para comprar durante el fin de semana de Acción de Gracias resaltan las ofertas demasiado buenas para dejarlas pasar (48 %) y la tradición (26%).

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El Viernes Negro es un evento comercial anual, la jornada de grandes descuentos masivos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, caracterizada por multitudes en las tiendas o internautas que compran online, que generan récords de ventas.

Aunque la previsión actual es inferior a los 186,9 millones de compradores de 2025, la NFR afirma que se mantiene la tendencia de elevada afluencia de consumidores de los últimos años alrededor de esta festividad, celebrada el cuarto jueves de cada mes de noviembre.

Los pronósticos de consumo durante estas fechas se dan a conocer mientras la inflación continúa afectando a la mayor economía mundial, que este miércoles reportó un aumento del 3,8 % interanual en el índice general de precios del gasto de consumo personal (PCE) en octubre, casi el doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed).

La tradición y compras de Navidad

Un sondeo, realizado entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre, muestra que los estadounidenses siguen adelantando sus compras de Navidad: el 60% ya comenzó a adquirir regalos a inicios de noviembre, frente a un 56 % que lo hacía antes de la pandemia de COVID-19.

"Los compradores buscan ofertas y los minoristas ofrecen regalos con una excelente relación calidad-precio, al tiempo que crean experiencias especiales que mantienen viva la tradición de hacer compras durante Acción de Gracias", dijo en un comunicado la vicepresidenta de Análisis del Sector y del Consumidor de la NRF, Allison Zeller.

El Viernes Negro, el día de gangas convertido en fenómeno internacional y conocido como 'Black Friday', sigue siendo la fecha más popular para hacer compras en este periodo: el 69% (126 millones) de los consumidores dijo tener previsto comprar esa jornada.

Por otro lado, el 36 % (66,1 millones) planea gastar en el Ciberlunes, según la encuesta anual.

Entre las principales razones para comprar durante el fin de semana de Acción de Gracias resaltan las ofertas demasiado buenas para dejarlas pasar (48 %) y la tradición (26%).

Cómo identificar los descuentos reales

Para saber si realmente es una ganga lo que te están ofreciendo las tiendas, puedes verificar cuánto costaba el producto en las semanas previas y en otras tiendas. Algunos centros comerciales elevan los precios de los productos antes de la campaña para aparentar una “rebaja” que viene resultando ser falsa.

Para quienes compran en Amazon, las dos herramientas de referencia son Keepa y CamelCamelCamel. Keepa funciona como una extensión de navegador, disponible en Chrome, Edge y Firefox, además de contar con aplicación propia para Android e iOS. Keepa es más completa y soporta todos los marketplaces, mientras que CamelCamelCamel es más básico y en Estados Unidos no ofrece todas sus funciones avanzadas.

También se puede verificar a través de otras vías, como AliExpress: la herramienta es AiPrice, antes conocida como AliPrice. Se trata de una extensión que, al entrar a la página de un producto, despliega un botón con el historial de precios de los últimos tres o seis meses, reseña Infobae.

El auge de la inteligencia artificial también se refleja en las tendencias de este año, con el 59% de los compradores dispuestos a usar la IA para recomendaciones de productos, gestionar listas de obsequios, realizar seguimientos de precios y comparaciones.

Gestión de gastos

El 82% de los consumidores dijo que ha tomado medidas para gestionar sus gastos, entre ellas optar por regalos más económicos (25%), reducir el número de personas a las que obsequiar (20%) o esperar al fin de semana de Acción de Gracias (20%).

Entre los regalos más populares se incluyen la ropa y los accesorios (45 %), las tarjetas de regalo (39 %) y los juguetes (29 %).

La tendencia alcista de la inflación aumenta las expectativas de una posible subida de los tipos de interés por la Fed en su próxima reunión de diciembre, lo que podría encarecer el crédito y reducir el margen de los estadounidenses para gastar.

FUENTE: Con información de EFE / Infobae