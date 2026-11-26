Los contenedores de envío se ven en el Puerto de Miami en Miami, Florida.

Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami.

MIAMI — El presidente Donald Trump pidió este jueves una "investigación inmediata" en la Oficina de Análisis Económico (BEA , en inglés) por la revisión al alza del dato de crecimiento económico de Estados Unidos que se hizo del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos después de las elecciones de medio mandato.

Trump arremetió contra lo que calificó de cifras "falsas", un día después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos revisara al alza el crecimiento del PIB del tercer trimestre hasta el 4,3%, frente a la estimación previa del 3,4%.

El jefe de Estado sostuvo en su plataforma Truth Social que eran "falsas" las cifras preliminares del PIB publicadas por la BEA antes de los comicios del 3 de noviembre, cuando los demócratas arrebataron al partido de Trump las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado ante el descontento de los votantes con la economía.

La BEA ajustó en la víspera al alza el PIB, al señalar que creció el 1,1 % entre julio y septiembre de 2026 con respecto al segundo trimestre del año, mientras que la economía estadounidense se expandió el 4,3 % a ritmo anualizado, tres y nueve décimas más, respectivamente, que en la primera estimación del 29 de octubre.

¿Error intencionado?

"¿Por qué no se publicó la cifra correcta antes de las elecciones? Estoy pidiendo una investigación inmediata de esta situación. No se trata de un error menor, sino de un error masivo e intencionado", señaló el presidente en su publicación.

Esta no es la primera vez que Trump critica a una agencia gubernamental por la revisión de cifras económicas, pues en agosto de 2025 destituyó a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés), Erika McEntarfer, tras la publicación de un informe sobre el empleo más débil de lo esperado y revisiones a la baja.

"A la economía estadounidense bajo la Administración Trump le está yendo MUCHO MEJOR de lo que indican las buenas cifras ya publicadas. El crecimiento del PIB del tercer trimestre se ha corregido ahora al 4,3 %, en lugar del 3,4 %, ¡una diferencia mayor!", apuntó el mandatario en su publicación.

Trump, de 80 años, ha defendido su gestión económica con indicadores como el crecimiento del PIB, sólido pese a los obstáculos, principalmente gracias al auge de la inteligencia artificial.

Acción de Gracias

Trump insistió con el tema en otro mensaje con motivo del Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves.

"Feliz Día de Acción de Gracias a todos los patriotas estadounidenses que tanto han trabajado para hacer grande a nuestro país", comenzó su mensaje, apuntando hacia los que quieren llevar a Estados Unidos hacia "la extrema izquierda radical" y cambiar el sistema judicial por la sharia, en alusión a la ley islámica.

"Quiero desear un feliz Día de Acción de Gracias incluso a quienes difundieron cifras económicas falsas justo antes de las elecciones y las corrigieron ayer, con tres semanas de retraso", escribió, y volvió a pedir una pronta pesquisa sobre el tema.

"Quiero agradecer al 2% de nuestra población somalí que tiene trabajo y está realmente dispuesta a hacerlo, sin recibir asistencia del Gobierno. Estos son maravillosos 'ciudadanos' estadounidenses, y se les debería permitir quedarse en nuestro país y celebrar el Día de Acción de Gracias", escribió.

"Los demás deberían ser expulsados de inmediato", dijo Trump, quien también reaccionó con gruesa ironía hacia aquellos que se "han molestado" por haberse tomado él la molestia "en su apretada agenda" para "arreglar la Casa Blanca".

"No se ha pintado ni cuidado adecuadamente durante años. Sentí firmemente que, después de su construcción en 1792, era hora de arreglar la Casa Blanca (...) Nunca ha lucido mejor y pronto tendrá el Salón de Baile que los presidentes han anhelado durante más de 150 años".

Trump también tuvo parabienes para "asesinos, narcotraficantes y criminales de toda clase, que entraron ilegalmente" a Estados Unidos "desde cárceles, prisiones, instituciones psiquiátricas y lugares desconocidos de otros países, para violar, saquear y matar a ciudadanos estadounidenses en cifras récord".

El mandatario aseguró que "la mayoría ya se ha ido" y está viviendo "una vida hermosa e idílica" en otros lugares. "Feliz Día de Acción de Gracias para ellos, aunque vengan de tierras lejanas. Los extrañamos mucho, pero nunca volverán", concluyó.

FUENTE: Con información de EFE / AFP / Europa Press