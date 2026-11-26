De acuerdo con la publicación, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre los escenarios analizados figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance.

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump

Cuando Fidel Castro llegó al poder el 1 de enero de 1959, Estados Unidos y la Unión Soviética eran adversarios en la Guerra Fría, lo que convirtió a Cuba en un importante puente para Moscú en América. Desde La Habana, a tan solo 170 kilómetros de Florida, la Unión Soviética podía promover la subversión armada en América Latina y amenazar el territorio estadounidense, como de hecho ocurrió en 1962 durante la Crisis de los Misiles de Cuba.

Como instrumento de la Unión Soviética, Cuba libró guerras en Angola, Etiopía, Argelia, Siria y Congo-Leopoldville (entonces también conocida como la Primera República Congoleña, hoy República Democrática del Congo); y envió asesores militares a otros países africanos y sudamericanos. La Habana estableció una red de embajadas y un eficiente sistema de inteligencia dedicado al espionaje y a las intervenciones políticas, incluso en Estados Unidos, donde reclutó a numerosos agentes dobles.

Para la izquierda internacional, Cuba se convirtió en el símbolo de la lucha contra el imperialismo estadounidense. Pero tras casi 70 años, la revolución cubana está en sus últimos días. Desde la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989, el modelo se ha ido erosionando: muchos grupos guerrilleros latinoamericanos han depuesto las armas y se han convertido en partidos políticos; la dirección castrista-comunista está ahora integrada por figuras ancianas; y la principal fuente de apoyo de Cuba en la región, el Foro de São Paulo, está prácticamente extinta. Hoy, la Casa Blanca no tolerará que Cuba amenace los objetivos del Escudo de las Américas.

El régimen cubano sufrió un duro golpe el 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos capturó al entonces gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuba dejó de recibir el apoyo que los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro le habían proporcionado durante años: unos 720 millones de barriles de petróleo desde octubre de 2000, un promedio de 75.000 barriles diarios durante un cuarto de siglo.

Como resultado, Cuba ha entrado en un nuevo «período especial», similar al que sufrió en 1990 cuando dejó de recibir cuantiosos subsidios de la Unión Soviética. Actualmente, la isla experimenta apagones generalizados, el colapso del transporte, la escasez de alimentos, medicinas y una alta inflación. Pero a diferencia de 1990, Fidel Castro ha muerto, la presión social aumenta y la población sigue disminuyendo. El régimen cubano se encuentra aislado en el nuevo contexto geopolítico, mientras que China y Rusia no muestran un compromiso firme para evitar su colapso. En estas circunstancias, la supervivencia del régimen es insostenible. La pregunta es: ¿habrá una transición negociada o una intervención militar estadounidense?

Estados Unidos como principal actor externo

Washington ha ejercido la máxima presión en varios frentes a la vez para obligar a Cuba a negociar y lograr un cambio político.

Tras la captura de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó la suspensión de los envíos de petróleo venezolano a Cuba. El 29 de enero, firmó una orden ejecutiva que declara que el régimen cubano constituye una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos» e impuso aranceles a los productos de cualquier país que suministre petróleo a Cuba, incluidos México y Rusia.

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026. EUROPA PRESS

La presión se intensificó. El 1 de mayo de 2026, mediante otra orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a las empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con el gobierno cubano o su conglomerado militar, GAESA. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia acusó al exgobernante Raúl Castro de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. Más recientemente, el 19 de octubre, la Fiscalía General de Florida emitió una orden de arresto contra Castro en relación con este mismo caso.

La presión sobre el sector energético se intensificó el 11 de junio, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) añadió a la empresa estatal Unión Cuba Petróleo (CUPET) a su lista de Nacionales Especialmente Designados, interrumpiendo la cadena de suministro de combustible de Cuba y penalizando a cualquier banco internacional o compañía naviera que intentara facilitar la importación de energía a la isla.

Washington también elaboró un informe de seguridad contra el régimen. El 20 de julio, el gobierno estadounidense publicó un informe de seguridad que describía al régimen cubano como una amenaza para su seguridad nacional. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a La Habana de llevar a cabo campañas para «socavar, degradar y desestabilizar a Estados Unidos» mediante redes de espionaje, infiltración institucional y la concesión de asilo a prófugos de la justicia.

El 6 de agosto, el Departamento de Estado impuso restricciones a personas y entidades extranjeras que faciliten la importación de armas o participen en cooperación militar con la isla. El señor Rubio describió a Cuba como un «Estado patrocinador del terrorismo que utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos».

El 29 de septiembre, la OFAC prohibió las transacciones financieras de intermediarios con empresas estatales cubanas e impidió que los bancos estadounidenses realizaran transferencias desde y hacia Cuba. El 15 de octubre, el secretario Rubio anunció sanciones contra BICSA, uno de los bancos estatales cubanos, tras descubrir vínculos financieros entre la entidad y el gobierno iraní.

Más recientemente, el 5 de noviembre, el Departamento de Estado anunció nuevas sanciones contra Cuba, incluyendo a empresas chinas entre los objetivos por transportar petróleo crudo, productos derivados del petróleo y equipo militar a la isla. También en noviembre, el presidente Trump declaró que quería «resolver lo de Cuba» antes de dejar el cargo.

Comienzan las negociaciones

Las instituciones cubanas carecen de la capacidad para gestionar una crisis económica prolongada, razón por la cual, ante el bloqueo energético estadounidense vigente desde enero de 2026, el país se ha visto obligado a negociar. Y, como sucedió en Venezuela, es probable que un sector de la élite cubana ya haya alcanzado ciertos acuerdos con Washington sin el conocimiento del presidente Miguel Díaz-Canel. Dicho de otro modo, la élite cubana está decidiendo a quién presentar para satisfacer a Estados Unidos mientras mantiene al resto en el poder, tal como lo hizo la élite venezolana con la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Las negociaciones comenzaron a mediados de febrero. El 22 de febrero, The Wall Street Journal informó que Estados Unidos busca activamente un cambio de régimen en Cuba «para finales de año», y agregó que la administración Trump estaba buscando personas influyentes en La Habana que pudieran llegar a un acuerdo para poner fin al régimen comunista. Días antes, el 18 de febrero, según un informe de Axios, Washington eligió a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro y jefe de su seguridad, para iniciar conversaciones secretas.

El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias "Raulito o el Cangrejo". AFP

El 14 de marzo, el presidente Díaz-Canel reconoció públicamente que se estaban llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos y, dos meses después, el 15 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con altos funcionarios cubanos, entre ellos Raúl Rodríguez Castro. Posteriormente, se supo que el plan en discusión se asemejaba al modelo implementado en Venezuela bajo el mandato de la presidenta Delcy Rodríguez: una reestructuración de la CUPET mediante privatizaciones o empresas conjuntas operadas con capital estadounidense a cambio del suministro del petróleo crudo faltante.

El 30 de junio, el canciller cubano Bruno Rodríguez declaró que las conversaciones con Washington estaban «estancadas». Según se informa, Washington endureció sus condiciones y puso como requisito para un acuerdo la renuncia del presidente Díaz-Canel, así como el desmantelamiento gradual del monopolio del Partido Comunista.

Ante el estancamiento de las negociaciones, El Cangrejo decidió hablar públicamente. El 6 de julio, concedió entrevistas a USA Today y El País, posicionándose formalmente como figura de transición y declarando su disposición a negociar directamente con el presidente Trump. Propuso reformas económicas y la liberación de cientos de presos políticos, aunque recalcó que no estaban dispuestos a desmantelar el sistema socialista ni a ceder soberanía.

El estancamiento de las negociaciones coincidió con la campaña electoral previa a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos , pero ahora, tras las elecciones, se espera que la Casa Blanca continúe ejerciendo presión hasta que se alcance un acuerdo.

La crisis terminal en Cuba

Cuba, un país con una población de 10 millones de habitantes, atraviesa actualmente una crisis económica y energética estructural que se agravó en 2026. La combinación de contracción económica, escasez de divisas, déficit fiscal, inflación, emigración y restricciones al suministro de petróleo ha mermado la capacidad productiva del país y las condiciones de vida de su población.

Según estimaciones del Centro de Estudios de la Economía Cubana, el producto interno bruto (PIB) cayó un 5% en 2025, lo que eleva la contracción acumulada a más del 15% desde 2020. Economistas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) proyectan una caída del 10,3% para 2026. En cuanto a la red eléctrica, a mediados de octubre se estimaba que los cortes de energía afectaban al 75% del país.

Como consecuencia, el malestar social se ha extendido. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 353 protestas sociales entre marzo y septiembre de este año. Sin embargo, ninguna fuerza interna puede provocar un cambio de régimen debido al aparato represivo existente. Mientras tanto, la comunidad disidente cubana en el exilio permanece dividida, a pesar de que recientemente se han dado pasos importantes hacia la unidad.

Además, Cuba se enfrenta al mayor éxodo de su historia reciente, superando crisis históricas como el éxodo de Mariel (1980) y el de los balseros (1994). En tan solo dos años —desde finales de 2021 hasta 2023— más de un millón de cubanos abandonaron la isla. En 2025, la cifra de emigrantes alcanzó los 245.000.

Esta ola migratoria ya no se dirige a Estados Unidos debido a las nuevas políticas de Washington. Incluso antes de las actividades de 2026, la administración Trump desmanteló en 2025 los principales programas de entrada legal vigentes, suspendiendo el programa de “Libertad Condicional Humanitaria” (que había beneficiado a más de 120.000 cubanos) y eliminando el Programa de Reunificación Familiar. Entrar al país ilegalmente se ha vuelto prácticamente imposible.

Brasil se ha convertido en uno de los principales destinos. En 2025, más de 42 000 cubanos solicitaron asilo allí (unos 3000 al mes). España sigue acogiendo a una parte importante de la diáspora cubana. En enero de 2024, 223.532 cubanos residían en España, y se estima que las solicitudes de ciudadanía española por parte de cubanos superaron las 600.000 en diciembre de 2025.

Escenarios

Lo más probable es que Estados Unidos y Cuba lleguen a un acuerdo sobre una transición.

La estrategia de «máxima presión» de la Casa Blanca da resultado. Se produce una escisión en el seno de la nomenklatura cubana y emergen algunas figuras dispuestas a liderar una transición acordada con Estados Unidos, cuyo objetivo sería desmantelar gradualmente el sistema castrista-comunista que ha prevalecido durante casi 70 años.

Un indicador de la transición sería el fin de la represión callejera, lo que permitiría a la oposición consolidarse. Otros indicadores serían la liberación de los presos políticos y la apertura gradual de la economía. En una segunda fase, se permitiría el regreso de los exiliados y se iniciarían las conversaciones sobre elecciones libres.

Menos probable: intervención militar estadounidense

Una intervención militar estadounidense es muy improbable porque, en cierto modo, ya se produjo con la captura de Maduro. Sin el apoyo de Venezuela y en medio de una crisis estructural, no se requiere una acción militar para forzar una transición. Prueba de ello es que Estados Unidos no ha enviado una flota naval a Cuba, como sí lo hizo a la costa venezolana en 2025. La orden de arresto contra Raúl Castro es una herramienta de presión y negociación, no parece que se vaya a implementar mediante la fuerza.

Si bien es cierto que Cuba ha sido la mente maestra detrás de las operaciones latinoamericanas contra Estados Unidos, carece de la fuerza necesaria para representar una amenaza militar. No hay indicios de que Rusia o China estén dispuestas a entrar en conflicto con Estados Unidos para apoyar a un régimen en declive, odiado por su propio pueblo, del mismo modo que (ambos países) no estuvieron dispuestos a hacerlo para defender a Maduro.

@PenaEsclusa