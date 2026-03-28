sábado 28  de  marzo 2026
Conflicto bélico

EEUU despliega buque de ataque anfibio con 3.500 marines en medio de la guerra contra Irán

"Marineros y marinos de EEUU a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo", indicó el organismo militar, con sede en Florida

Soldados de la Marina de Estados Unidos&nbsp; a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

Cortesía @CENTCOM / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Estados Unidos desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán, informó el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom) este sábado.

"Marineros y marinos de EEUU a bordo de un USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central, el 27 de marzo", indicó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales, sin detallar la ubicación exacta de la nave.

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El Centcom explicó que este barco, que puede servir como un portaaviones ligero y una nave de asalto anfibia, es el "buque insignia" para el Grupo Anfibio Tripoli y la Unidad de Expediciones Marinas 31.

"Está compuesta de cerca de 3.500 marineros y marinos, además de aeronaves de transporte y combate, así como activos anfibios de ataque y tácticos", concluyó el breve mensaje del organismo estadounidense.

Pentágono contempla enviar 10.000 soldados

El despliegue trasciende un día después de revelarse que el Pentágono contempla enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según reportó primero The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en la región.

Al cumplirse un mes de la guerra, EEUU no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

La guerra en Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha dejado 13 soldados estadounidenses muertos y ha dejado cerca de 300 militares heridos.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, aunque Irán insiste en negar las negociaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

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FUENTE: Con información de EFE

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