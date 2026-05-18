lunes 18  de  mayo 2026
SUCESOS

Una turista muere al quedar atrapada en medio de una pelea entre elefantes en la India

El hecho ocurrió en el Campamento de Elefantes Dubare, un proyecto manejado por la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nueva Delhi.- Una turista falleció este lunes en un santuario de elefantes en el estado de Karnataka, en el sur de la India, tras quedar atrapada en medio de una pelea entre dos de estos animales.

La mujer de 33 años, originaria del estado de Tamil Nadu, estaba observando el baño de los elefantes en un río cuando uno de los elefantes amaestrados atacó a otro, causando que el animal cayese sobre ella, según reportes de medios locales y videos en redes sociales.

Lee además
Omar Estacio.
ANÁLISIS

Eres elefante
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
OPINIÓN

Trump, el elefante en la cristalería suiza

El hecho ocurrió en el Campamento de Elefantes Dubare, un proyecto manejado por la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka, estado que alberga en torno a un cuarto de los paquidermos de la India.

El santuario ofrece a los turistas actividades como bañar y alimentar a "elefantes entrenados por naturalistas", según su página web.

El ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, ordenó una investigación y pidió restringir las actividades que implican un contacto cercano entre turistas y elefantes, según reportó la agencia local PTI.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Un elefante mata a un turista en un parque nacional de Tailandia

"Soy lo suficientemente rico para pagar las multas": video muestra el ataque de un turista a una foca en Hawái

Hantavirus: Las mujeres aisladas en Barcelona y Alicante ya pueden hacer cuarentena en casa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

 Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade
VENEZUELA

Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

El irlandés Conor McGregor sonríe durante una presentación del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Marbella, el 18 de julio de 2024.
DEPORTES

¡Oficial! Conor McGregor ya tiene fecha de regreso a la UFC

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Estrategia del régimen ante operación militar de EEUU: drones para atacar objetivos en la Florida y usar como rehenes a los disidentes

Te puede interesar

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

Por Daniel Castropé
Aviones de combate F-18.  video
SUCESOS

Dos aviones de combate se estrellan tras colisionar en pleno vuelo durante una exhibición en Idaho

Andrew Spar, presidente de la FEA.
LITIGIO

¿Por qué los maestros presentan una demanda contra el gobierno de Florida?

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
MEDIDAS

Dictadura de Nicaragua queda aislada en el sistema de integración centroamericana