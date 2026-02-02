lunes 2  de  febrero 2026
TRAGEDIA

Un elefante mata a un turista en un parque nacional de Tailandia

El turista, de 65 años y originario de la provincia de Lopburi, paseaba con su esposa cuando fue pisoteado ir por un elefante llamado Oyewan

Imagen referencial de un elefante.&nbsp;

Imagen referencial de un elefante. 

Andreas from Pixabay

BANGKOK- Un elefante mató el lunes a un turista tailandés en el parque nacional de Khao Yai, la tercera persona que muere víctima de este mismo animal, anunciaron responsables del parque.

El turista, de 65 años y originario de la provincia de Lopburi, paseaba con su esposa cuando fue pisoteado hasta morir por un elefante llamado Oyewan, indicó a AFP el jefe del parque nacional, Chaiya Huayhongthong.

Lee además
Imagen referencial. 
AVANCE

España hace el primer trasplante facial del mundo con donante que recibió la eutanasia
 La gente quema un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, durante una manifestación en Israel en apoyo al pueblo iraní
TENSIÓN

El presidente de Irán pide poner en marcha conversaciones con EEUU sobre su programa nuclear

Su esposa logró escapar cuando los guardas del parque asustaron al paquidermo, según la misma fuente.

"Es la tercera persona que mata Oyewan", declaró el jefe del parque, y explicó que el animal podría ser responsable de otros fallecimientos aún no esclarecidos.

Según Chaiya las autoridades se reunirán el viernes para decidir el destino del animal. "Probablemente decidiremos trasladarlo o modificar su comportamiento", afirmó, sin más detalles.

En enero, un elefante mató a una turista española mientras lo bañaba en un santuario del sur de Tailandia.

Desde 2012, los elefantes salvajes han causado la muerte de más de 220 personas en Tailandia, incluidos turistas, según el Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Flora.

El número de elefantes salvajes en Tailandia pasó de 334 en 2015 a cerca de 800 el año pasado, lo que llevó a las autoridades a administrar vacunas anticonceptivas a las hembras para controlar una población en rápido crecimiento.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El relato de dos hermanos rehenes de Hamás: Buscamos que el dolor no se diluya en cifras

Caída de Maduro desnuda debilidades del sistema de defensa chino

Ejército de Israel anuncia captura de supuesto comandante de Hamás que "huía" por un túnel en Gaza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
ANTICOMUNISMO

Florida anuncia incorporación de la captura de Nicolás Maduro en el currículo escolar

La candidata presidencial de Costa Rica, Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano, habla durante un debate en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en San José, Costa Rica, el 11 de enero de 2026.
Perfil

¿Quién es Laura Fernández, la nueva presidenta de Costa Rica ?

Un empleado remueve la nieve frente al Capitolio en Washington. 
PRESUPUESTO

Trump insta al Congreso a terminar con la parálisis presupuestaria

Personas caminan el domingo 1 de febrero de 2026 en una zona turística de Miami.
FLORIDA

Frío y viento en Miami, sepa por qué casi se congela

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Te puede interesar

El presidente de Eatados Unidos en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Hay un acuerdo cerca con el régimen de Cuba, asegura Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado conversaría con Delcy Rodríguez en pos de la transición, advierte: gabinete chavista sigue siendo una mafia

Agentes de Wall Street en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street cierra al alza, espera de nuevos resultados empresariales

Danella Cabello, hija de Dosdado Cabello, fue designada como nueva ministra de Turismo
VENEZUELA

Hija de Diosdado Cabello entra al gabinete chavista: Delcy Rodríguez la designa ministra de Turismo

El presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval.
COMERCIO

Trump anuncia recorte de aranceles a India, que dejará de comprar crudo a Rusia