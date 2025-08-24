domingo 24  de  agosto 2025
EL TIEMPO

Vietnam en alerta: Casi 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki'

Las autoridades civiles y militares trabajan en las evacuaciones, el levantamiento de diques y el establecimiento de canales seguros de comunicación

TIfón Kajiki cerca de la costa de Vietnam.&nbsp;

TIfón 'Kajiki' cerca de la costa de Vietnam. 

EuropaPress / CENTRO CONJUNTO DE ALERTA SOBRE TIFONES
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, han evacuado 152.387 hogares, lo que equivale a casi 587.000 personas, como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón 'Kajiki' al país procedente del este.

Además, se prohibió la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai y casi 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes a bordo fueron alertadas o directamente guiadas a puerto en las zonas afectadas. Más de 49.000 embarcaciones están ya en puerto, según los datos que recoge la Agencia de Noticias Vietnamita.

Lee además
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.  
CLIMA

Carolina del Norte se prepara para posibles inundaciones por el huracán Erin

En el ámbito agrícola, la región norte-centro alertó del riesgo para las 300.000 hectáreas de arrozales que corren peligro. Además hay 77.000 hectáreas de frutales y 57.000 hectáreas de caucho en la zona amenazada por la tormenta.

Los embalses de la zona están a entre el 71 y el 82 por ciento de su capacidad y decenas de estas instalaciones están siendo reforzadas o reparadas. Además se han abierto las compuertas para facilitar la recogida de agua y evitar posibles desbordamientos e inundaciones.

Las autoridades civiles y militares trabajan en las evacuaciones, el levantamiento de diques y el establecimiento de canales seguros de comunicación. Pidieron ayuda internacional a países como China o Filipinas para que faciliten la acogida de buques vietnamitas en medio de la tormenta.

Las Fuerzas Armadas están en alerta y se ha movilizado a 346.000 soldados y 8.200 vehículos entre aeronaves, embarcaciones y vehículos blindados y se han preparado drones con cámara para supervisar las zonas más vulnerables.

El director del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica, Mai Van Khiem, advirtió de que las condiciones en el mar y en tierra son "extremadamente peligrosas e inseguras para todas las actividades, incluidos turismo, transportes y acuicultura".

'Kajiki' es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático. Avanza hacia la costa norte-centro de Vietnam y se encuentra a menos de 500 kilómetros de tierra, según las últimas estimaciones del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica. Genera vientos de entre 118 y 149 kilómetros por hora con rachas de hasta 167 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Huracán Erin inunda zonas costeras del este de EEUU

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Los incendios y una España envejecida: Las personas mayores son las más afectadas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 
DICTADURAS

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TENSIÓN Y ALIVIO

Miami-Dade discute su presupuesto en medio de fuertes presiones y reclamos

El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de enero de 2021. video
ANÁLISIS

Padrino López: Un narco general en su laberinto

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El defensa austriaco #22 del Elche, David Affengruber, cae junto al delantero italiano #22 del Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori, durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Elche CF en el Estadio Metropolitano de Madrid el 23 de agosto de 2025. 
Fútbol

Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

Te puede interesar

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Las estafas dejan sin ahorros a miles de personas mayores en Estados Unidos
ADVERTENCIA

"Jáquer fantasma", la estafa multimillonaria que deja sin ahorros a miles de jubilados en EEUU

TIfón Kajiki cerca de la costa de Vietnam.  video
EL TIEMPO

Vietnam en alerta: Casi 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki'

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.
Tenis

"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open