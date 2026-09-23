miércoles 23  de  septiembre 2026
CONFLICTO

Zelenski afirma ante la ONU que Rusia utiliza combatientes de 47 países para la guerra

El mandatario ucraniano vinculó el reclutamiento extranjero con la estrategia de Moscú para sostener la guerra y ampliar sus operaciones militares

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una reunión con sus homólogos francés, británico y alemán en Londres el 8 de diciembre de 2025.

AFP

NACIONES UNIDAS.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Rusia reclutó a ciudadanos de 47 nacionalidades para participar en la guerra contra Ucrania.

El mandatario afirmó que la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang continúa aumentando, después de que, según explicó, dos soldados norcoreanos fueran capturados en territorio ucraniano y posteriormente entregados a las autoridades de Corea del Sur.

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"Putin siempre está buscando a alguien que le ayude a matar más, a matar a más gente por cada kilómetro de territorio, a conquistar más territorio y a apoderarse de otro país, en lugar de simplemente detenerse y gobernar su propio país", declaró Zelenski.

"Sabemos que Rusia utiliza en su guerra a ciudadanos de 47 países", añadió.

El presidente ucraniano también se refirió a la captura de los dos soldados norcoreanos y señaló que ambos fueron entregados recientemente a Corea del Sur.

"Recientemente, enviamos a dos prisioneros de guerra norcoreanos a la República de Corea. A estos tipos no es fácil capturarlos con vida", afirmó.

Ucrania anticipa ataques contra infraestructura energética rusa

Zelenski advirtió además que durante este invierno las fuerzas ucranianas tendrán como objetivo instalaciones rusas de calefacción y energía.

Moscú atacó una infraestructura civil de calefacción y combustible en Ucrania desde el inicio del conflicto, especialmente durante los meses de invierno. Kiev sostiene que estos ataques buscan utilizar las bajas temperaturas como un arma contra la población y el país.

"Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros, pero, como respuesta, no tendremos más remedio que hacer que también sea doloroso para Rusia", afirmó.

Cese de ataques

Las declaraciones de Zelenski se produjeron horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, revelara que Washington estaba presionando para que Rusia y Ucrania cesaran los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

Zelenski precisó que el objetivo de Ucrania no es destruir los suministros rusos de gasolina y gasóleo, sino reducir los ingresos de Moscú destinados a financiar la guerra.

"Cuando alguien proporciona más dinero a Rusia a través del comercio, le da más tiempo a esta guerra. Por eso precisamente insistimos en limitar el comercio con el agresor y por eso estamos quemando nosotros mismos los ingresos de Rusia", afirmó.

FUENTE: Con información de AFP

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