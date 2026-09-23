¿Qué hay detrás de la visita de Delcy Rodríguez a Nueva York?

De elecciones habló el presidente de EEUU, Donald Trump (c-d) en un encuentro con Delcy Rodríguez este martes, que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York

ESPECIAL. El tema de las elecciones en Venezuela, “entre otras cosas”, se trató en la conversación entre el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez , según declaraciones ofrecidas por el secretario de Estado, Marco Rubio este miércoles 23 de septiembre, sobre la reunión de este martes en Nueva York.

La visita de Delcy Rodríguez a EEUU, como cuestionada jefa encargada de Venezuela, para participar en la 81° Asamblea General de la ONU en Nueva York, estuvo impulsada por el presidente Donald Trump bajo el “pragmatismo” con el que enfoca objetivos económicos en política exterior, según la internacionalista María Alejandra Aristeguieta.

No debía verse como algo extraordinario, aunque admite, no recuerda a ningún otro jefe llevado por EEUU a la cumbre mundial, mientras analizaba el hecho, previo a que diera inicio la cumbre mundial que culmina el 28 de septiembre.

“Lo primero que hay que entender es que la ONU reconoce Estados, no gobiernos, y la representación de Venezuela está en manos de Rodríguez, como en 2018 estuvo en manos de Nicolás Maduro, así fuera un usurpador”, indica la diplomática. Y menciona el paso del Che Guevara, del exdictador de Siria, Bashar al-Ásad; y de la prevista asistencia del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, al organismo.

Pero, la presencia de Rodríguez en Nueva York se trata de una cita calculada por el mandatario, en contexto del “tutelaje”, que Trump recordó en su discurso al evocar, solo a medias, el cambio político planteado para los venezolanos.

“Entramos a una base militar que se supone que estaba fuertemente custodiada y arrestamos al proscrito dictador y criminal Maduro”, dijo al referirse a la operación militar en Venezuela el 3 de enero pasado, en su intervención durante el inicio formal de la Semana de Alto Nivel del periodo de sesiones de la 81° Asamblea General de la ONU.

“Desde ese día cientos de presos políticos han sido libertados y trabajamos para un futuro mejor de los venezolanos”, añadió como uno de los “logros” alcanzados por su administración mirando a ratos a Rodríguez, sentada entre líderes del foro diplomático.

Y destacó haber obtenido el control de gran parte de las reservas petroleras del Estado venezolano. “Al vencedor le pertenecen los despojos”, apuntó.

En el Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU que conforman 193 Estados estaba prevista la presencia de 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes, según el portavoz del Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric. En el foro se debatirán temas políticos que copan la agenda mundial, pero sobre derechos humanos.

Trump y el pragmatismo

“Trump es un pragmático que se vale de cualquier brecha para su agenda”, afirma Aristeguieta al explicar los intereses políticos detrás de la visita.

“Debe mostrar un éxito en su política exterior con Venezuela, dar señales de que la estabilización en ese país avanza para que las inversiones estadounidenses vayan allí, y para poder afirmar que va a bajar los precios de la gasolina que es lo que más molesta a los votantes”.

La característica inequívoca del jefe de la potencia mundial ha sido reconocida por el secretario de Estado Marco Rubio. “No es político, es un empresario que proviene del mundo de la practicidad y el sentido común”, declaró Rubio a FoxNews.

Trump se dispone a afrontar las elecciones de medio término que supone la renovación del Congreso el 3 de noviembre próximo al cumplirse la mitad de su mandato.

“Lo que sí queda claro es que esta movida de Trump para proyectar un éxito de su política exterior frente al fracaso de Irán y los precios del petróleo, es que también va a ser aprovechado por Delcy Rodríguez”.

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Intereses de Delcy Rodríguez

En opinión de Aristeguieta, Rodríguez y su gestión también aprovechan de la ocasión para proyectar una “imagen de normalización” en línea con la declaración a su llegada.

“Venezuela va a seguir abriendo caminos de diálogo y cooperación”, expresó.

“Ella está acompañada de un equipo enorme y van a sacarle el jugo a este viaje”, destaca la experta con base a la información difundida hasta ese momento.

Previo al inicio de la primera sesión, la exvicepresidenta y ministra durante el mandato de Maduro se reunió con autoridades del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que le imprime a su visita un obvio acento económico.

También fue recibida por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien culmina el período a finales de este 2026.

Aunque el organismo reconoció su asistencia como “presidenta interina” y no como jefe de Estado, Rodríguez no perdió la ocasión para llamar la atención y pararse de su asiento y recorrer el salón para saludar efusivamente al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, aliado del chavismo, quien en un principio la evitó, según un video difundido por medios en redes y comentado por el partido español VOX.

La jefa encargada le pidió defender a Venezuela, según se reportó.

“Son dos criminales que comparten ideología y manera de actuar (…) Algún día sabremos qué pasó en el aeropuerto de Barajas, qué había en ese avión y por qué Sánchez la dejó entrar en el espacio Schengen”, según escribió.

Elecciones esperan

En horas de la noche del martes 22, Trump y Rodríguez se reunieron en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por el presidente de EEUU a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel.

En el encuentro, a puerta cerrada, participaron el secretario de Estado Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller, se informó.

No hubo acceso de la prensa, a diferencia de la reunión mantenida por Trump con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, razón por la cual hasta el miércoles se desconocían detalles de la conversación.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, dijo Rodríguez al concluir la reunión en un mensaje en redes.

Este miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Trump y Rodríguez hablaron sobre elecciones en Venezuela, “entre otras cosas”, en el “breve” encuentro.

Según la agenda de Naciones Unidas, Rodríguez tiene previsto intervenir en la sesión de la Asamblea General este jueves 24 de septiembre, en una nueva aparición que ha generado más rechazos que expectativas.

Rechazo a la visita de Rodríguez

Previo al encuentro cerrado previsto entre Trump y la jefa encargada de Venezuela el martes en la noche, en el lujoso hotel Lotte Palace, grupos de venezolanos protestaron con firmeza, tanto en Florida como a las puertas de la sede de la ONU, la presencia de Rodríguez en EEUU. Y pidieron elecciones.

“Sentimos indignación porque la invitaron aquí; primero vienen las elecciones libres y que sin estas no habrá éxito económico en Venezuela. La situación en el país está muy fea, no hay comida, la gente está pasando hambre y no hay democracia”, expresó un joven manifestante en frente de la edificación de Naciones Unidas.

También en Venezuela decenas de personas se reunieron junto a sindicalistas para expresar su indignación, en las afueras de la sede de Naciones Unidas en Caracas.

Rodríguez "no representa a Venezuela”, expresaron dirigentes de la oposición, según citaron agencias.

"A ella no la eligió nadie, que es lo que da la fuerza de una representatividad ante un organismo como las Naciones Unidas", aseguró el opositor Andrés Velásquez.

"Esa reunión la hace Donald Trump para fortalecer sus relaciones de negocios comerciales, pero no da ninguna legitimidad a este régimen usurpador, que yo lo califico como la prolongación de la dictadura de Nicolás Maduro", subrayó.

“Delcy Rodríguez representa todo lo que las Naciones Unidas combate, la violación de los derechos humanos, del derecho a la vida y las libertades”, afirmó la exdiputada y dirigente opositora María Gabriela Hernández en un mensaje por sus redes dirigido a los representantes en la cumbre de la diplomacia mundial.

“Incrépenle por qué apoya y continúa apoyando el Arco Minero del Orinoco en contra de todas las recomendaciones y políticas del mundo que se propulsan para la vida y el desarrollo”, exhortó.

Pero hay incertidumbre sobre las elecciones en Venezuela, apunta Aristeguieta.

“Estamos en supuesto proceso de transición que no sabemos cuándo tiempo va a llevar; eso va a depender más de la sociedad civil y de los partidos venezolanos que de otra cosa, pero creo que la transición se pone cada vez más lejos”, opinó la experta.

FUENTE: Éntrevista a la internacionalista María Alejandra Aristeguieta, diplomática y experta en temas de la ONU, con reportes de EFE