Marco Rubio asegura que Donald Trump y la mandataria encargada de Venezuela hablaron de elecciones

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.

NUEVA YORK. - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , reveló este miércoles que el presidente Donald Trump y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , conversaron sobre las elecciones en Venezuela durante el encuentro en Nueva York el martes en la noche

“Fue breve pero, entre otras cosas, hablaron sobre elecciones en Venezuela”, dijo en una rueda de prensa un día después de la primera reunión, desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas

Política Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

"No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta", declaró Rubio en la conferencia que fue difundida también por el Departamento de Estado en su red de X.

Informó que también hablaron de cómo reconstruir la economía venezolana y de la transición política, según los reportes.

Trump y Rodríguez se reunieron en un lujoso hotel de Nueva York, en el contexto de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU que se desarrolla en Nueva York hasta el 28 de septiembre. El hecho fue ampliamente difundido en redes.

SECRETARY RUBIO on VENEZUELA: What we want to see is not only that you have free and fair elections, but that you have an enduring Republic. pic.twitter.com/c19IY17TO2 — Department of State (@StateDept) September 23, 2026

Elecciones, tema en la reunión

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo a los periodistas que Venezuela tiene muchos problemas pendientes a los que hay que hacer frente, luego de muchos años de "destrucción" y de los recientes sismos.

Y acotó que deben resolverse antes de convocar las elecciones, sobre las cuales se han asomado varios momentos del próximo 2027.

"La reestructuración de la deuda es fundamental", subrayó.

En su declaración, Rubio también mencionó la necesidad de reconstruir las instituciones antes de realizar los comicios, y dijo que la delegación opositores dirigentes de la Asamblea Nacional de 2015 participan en ello.

Reconstrucción en Venezuela

Apuntó que es necesario reconstruir los partidos políticos, ya que muchos de los dirigentes están todavía en el extranjero, y se refirió a la líder opositora María Corina Machado, en el exilio desde noviembre de 2025.

"No se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente; hay otras personas que también están fuera del país", señaló sin comentar las denuncias del equipo de la opositora de que desde Panamá le han impedido en varias ocasiones regresar a su país.

Además, aseguró que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero deseando volver a Venezuela, pero necesitan "confianza" en que van a poder vivir, invertir y desarrollar sus vidas allí.

El tema de elecciones fue omitido por Rodríguez al informar sobre el encuentro, al termino de la reunión con el presidente estadounidense.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, dijo.

FUENTE: Con información de EFE