miércoles 24  de  diciembre 2025
TENSIONES

Zelenski denuncia conexión entre grabaciones de satélites chinos y ataques rusos a Ucrania

El presidente ucraniano advierte de que el despliegue de misiles rusos 'Oreshnik' en Bielorrusia sienta un "precedente peligroso"

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski&nbsp;&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció la conexión entre la filmación de territorio ucraniano por satélites chinos y el aumento de los ataques rusos sobre la infraestructura energética.

Zelenski ha alertado de que han observado "un aumento de la relación de Rusia con entidades en China que pueden proporcionar datos de Inteligencia espacial. "Estos casos permiten a Rusia prolongar la guerra y restan seriedad a la diplomacia", lamentó el presidente ucraniano.

Zelenski se reunió este miércoles con el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivashchenko, para tratar esta y otras cuestiones relacionadas con el apoyo a Rusia de otros actores extranjeros en la guerra, como es el caso de Bielorrusia y reciente despliegue de misiles rusos en su territorio.

"La proliferación agresiva de estas armas representa una amenaza global y sienta un peligroso precedente", advirtió Zelenski. Según su par bielorruso, Alexander Lukashenko, se espera un despliegue de una decena de misiles 'Oreshnik', con capacidad nuclear, aunque deja la puerta abierta a más en el futuro.

Zelenski aseguró que los servicios de inteligencia ucranianos han recopilado más información sobre este asunto y que será facilitada a sus socios para que la tengan en cuenta en futuras decisiones. Asimismo, ha ordenado estar preparados y tener lista una respuesta a las contingencias que puedan surgir.

Asimismo, el presidente ucraniano dijo que entregará a sus socios información sobre los esquemas a través de los cuales Rusia está intentando sortear las sanciones económica a su industria energética a fin de lograr que las medias de presión que han de llegar en el futuro sean más efectivas y "no consiga obtener ingresos para la guerra gracias a estas manipulaciones".

FUENTE: europa press

