Rusia habla de "progresos lentos" en las conversaciones con EEUU para un acuerdo de paz con Ucrania

MOSCÚ — El Gobierno de Rusia confirmó este lunes "progresos lentos" en las conversaciones con Estados Unidos a raíz de los últimos contactos mantenidos en Miami de cara a un posible acuerdo de paz con Ucrania que ponga fin a la invasión del país europeo, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Se observan progresos lentos", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, quien señaló que esto "se ve acompañado por intentos extremadamente dañinos y maliciosos por parte de un grupo influyente de países para torpedear los esfuerzos y hacer descarrilar el proceso diplomático".

Riabkov solicitó a Washington "resistir" frente a estos supuestos esfuerzos y reiteró la disposición de Moscú para "seguir trabajando en el marco de lo acordado en Anchorage", en referencia a la cumbre celebrada en agosto en el estado estadounidense de Alaska entre Putin y el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Normalizar relaciones con EEUU

"Los líderes (de Rusia y Estados Unidos) definieron los parámetros y siguen siendo absolutamente relevantes. Las recientes rondas de contactos con representantes estadounidenses confirman que la Administración de Estados Unidos sigue operando en línea con lo establecido en Anchorage", apuntó, según recoge la agencia rusa de noticias Interfax.

Riabkov recalcó que "es crucial" que Washington "se haya mostrado de acuerdo en que una de las causas subyacentes del conflicto es la expansión asertiva de la OTAN hacia las fronteras de Rusia", si bien incidió en que "esto no significa que no queden respuestas por dar desde el lado estadounidense, también en el contexto ucraniano".

"El éxito del diálogo ruso-estadounidense no está predeterminado. Debido a que la Administración de Joe Biden dejó en ruinas las relaciones con Estados Unidos, normalizarlas requerirá una cantidad considerable de tiempo, un compromiso auténtico de las dos partes y una tremenda cantidad de esfuerzos", afirmó.

"Aún tenemos que ser convencidos de que Estados Unidos se ha embarcado realmente en un camino sostenible que se aleja de la hostilidad extrema hacia nuestro país", dijo Riabkov, quien puntualizó que "la clave para el progreso en este camino debe ser una auténtica disposición de Washington para una cooperación igualitaria destinada a reducir el potencial de conflicto, teniendo en cuenta los intereses fundamentales de Rusia, sobre todo a nivel de seguridad".

Conversaciones EEUU y Ucrania sin avances

Los enviados especiales de Estados Unidos y Ucrania publicaron un comunicado conjunto en el que celebraron conversaciones "productivas y constructivas" en Miami, pero sin avance aparente en los esfuerzos para terminar la guerra con Rusia.

Altos representantes de Ucrania y Rusia, así como de aliados europeos de Kiev, han estado los últimos tres días en el sur de Florida para una serie de conversaciones separadas organizadas por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff.

A pesar de una oleada de reuniones de alto nivel en las últimas semanas, no ha habido señales claras de resoluciones inminentes a los principales obstáculos para poner fin a la guerra de casi cuatro años.

Señalaron que una reunión bilateral entre Estados Unidos y Ucrania se centró en desarrollar y alinear posiciones sobre "cuatro documentos clave": un "plan de 20 puntos", un "marco de garantías de seguridad multilaterales", un "marco de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania" y un "plan económico y de prosperidad".

"Se prestó especial atención a discutir los cronogramas y la secuencia de los próximos pasos", afirmaron, sin anunciar más reuniones.

Asesores de seguridad nacional de los aliados europeos de Kiev "también se sumaron a las discusiones para alinearse en un enfoque estratégico compartido entre Ucrania, Estados Unidos y Europa", añadieron los comunicados.

La presidencia rusa afirmó, por voz de su asesor diplomático, Yuri Ushakov, que no se estaba preparando una reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania, mientras que los ucranianos habían señalado que Washington había hecho una propuesta en ese sentido.

La guerra continúa

Las tropas de Moscú han estado avanzando de forma constante en el frente oriental en los últimos meses.

Putin elogió el viernes las ganancias territoriales del ejército ruso y amenazó con más en las próximas semanas.

"En la última semana, Rusia ha lanzado aproximadamente 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diversos tipos contra Ucrania", escribió Zelenski en X.

La región de Odesa y el sur del país han sido "los más afectados", añadió. En Odesa, los ataques implacables causaron estragos en puertos, puentes e instalaciones energéticas, matando a ocho personas el sábado.

Mientras en la región fronteriza de Sumi, el ejército ucraniano lucha por repeler una incursión de las tropas rusas.

Ucrania dijo que 50 personas fueron trasladadas por la fuerza a Rusia.

"Los invasores rusos se robaron a cinco decenas de civiles, la mayoría mujeres ancianas, de una pequeña localidad de Grabovske" el jueves, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Andrii Sibiga.

Rusia no comentó oficialmente sobre el asunto.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP