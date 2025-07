Zelenski justifica limitaciones a la autonomía de agencias anticorrupción por la "injerencia rusa"

El mandatario sostuvo que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) seguirán funcionando. La ley aprobada el martes en la Rada Suprema prevé que la figura del fiscal general pueda intervenir en las investigaciones de las oficinas anticorrupción, dar nuevas instrucciones y archivar casos. También limita las funciones del jefe del SAPO.

"Todos tenemos un enemigo común: Rusia y la protección del Estado ucraniano presupone la solidez suficiente de los sistemas policiales y anticorrupción", indicó el mandatario tras reunirse con los jefes de la SAPO y la NABU y con otros altos funcionarios como el ministro del Interior, Igor Klimenko.

Zelenski indicó también que es necesario que los delitos no queden sin castigo y que se investiguen los casos que aún permanecen "latentes". Con esto, aludió a los "funcionarios que han huido de Ucrania" y durante años han estado viviendo de manera "muy agradable" en el extranjero y "sin consecuencias legales".

Agregó: "Esto no es normal. No hay una explicación racional de por qué procedimientos penales por valor de miles de millones han estado 'colgados' durante años. Y no hay explicación de por qué los rusos todavía pueden obtener la información que necesitan".

Las declaraciones del presidente ucraniano se dieron luego de que unos pocos miles de personas salieran a la calle en varias ciudades para denunciar la deriva autoritaria que creen que supone la ley.

El fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, adelantó sus intenciones de poner en marcha una auditoría de todos los casos de la NABU y la SAPO cuyas investigaciones se han prolongado durante "más de dos años".

Atribuciones contra la corrupción

En un comunicado conjunto, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) consideraron que con las nuevas medidas fueron "despojadas" de sus capacidades para hacer frente a la "corrupción de alto nivel". Señalaron que se ha "minado" de manera significativa su independencia.

Estas afirmaciones también se las presentaron a Zelenski.

"Para restablecer el funcionamiento pleno e independiente de estas instituciones, se requieren medidas legislativas inequívocas que restablezcan las garantías revocadas por el Parlamento", reclamaron.

Asimismo, las dos agencias reafirmaron su "compromiso" con "los intereses del pueblo ucraniano", el Estado de derecho y las normas, por lo que esperan reciprocidad por parte del resto de organismos encargados de hacer cumplir la ley.

FUENTE: Con información de Europa Press