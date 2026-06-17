Natalia Denegri: "Messi trasciende el fútbol y une a los argentinos alrededor del mundo"

MIAMI – Tras el gran triunfo de la Selección Argentina en su debut mundialista, la productora, conductora y empresaria Natalia Denegri compartió su emoción por el presente del equipo nacional y destacó el enorme legado que Lionel Messi ha construido dentro y fuera de las canchas.

“Cada vez que juega Argentina se vive una emoción muy especial. Los argentinos que vivimos en el exterior sentimos que, por unas horas, volvemos a casa. Y gran parte de esa emoción tiene nombre y apellido: Lionel Messi”, expresó Denegri.

Como una de las propietarias de Baires Grill, una de las cadenas de restaurantes argentinos más reconocidas de Estados Unidos, Natalia señaló que cada presentación de la Selección se convierte en un punto de encuentro para miles de argentinos y amantes del fútbol que celebran juntos la pasión por su país.

“En Baires Grill vemos cómo familias enteras se reúnen para apoyar a la Selección. Es mucho más que fútbol. Es identidad, cultura, tradición y orgullo argentino. Messi representa todos esos valores dentro y fuera de la cancha”, afirmó.

Denegri recordó además que Lionel Messi ha visitado en varias oportunidades distintas locaciones de Baires Grill a lo largo de los años, convirtiéndose en una figura muy querida por la comunidad argentina que acompaña a la marca.

“Uno de los recuerdos más especiales que guardamos como familia fue cuando Lionel Messi le regaló una camiseta autografiada a mi hija Nicole, de 12 años. Nicole nació en Estados Unidos, es americana, pero profundamente argentina de corazón y una apasionada admiradora de la Selección Argentina y de Messi. Para ella fue un momento inolvidable que atesorará para siempre”. “Uno de los recuerdos más especiales que guardamos como familia fue cuando Lionel Messi le regaló una camiseta autografiada a mi hija Nicole, de 12 años. Nicole nació en Estados Unidos, es americana, pero profundamente argentina de corazón y una apasionada admiradora de la Selección Argentina y de Messi. Para ella fue un momento inolvidable que atesorará para siempre”.

“Eso es lo que genera Messi. Trasciende el deporte. Inspira a los niños, une a las familias y hace que generaciones enteras se sientan orgullosas de ser argentinas, sin importar en qué parte del mundo vivan".

Además de su actividad empresarial, Natalia Denegri es la productora y conductora de Corazones Guerreros, un programa dedicado a las familias, a los niños y a las historias de superación que desde hace más de diez años se emite en Estados Unidos. A través de numerosas misiones humanitarias y proyectos solidarios realizados tanto en Estados Unidos como en distintos países del mundo, el programa ha brindado asistencia a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Gran parte de estas iniciativas han contado con el apoyo de organizaciones filantrópicas comprometidas con la infancia, la educación y el bienestar de las familias, permitiendo ampliar el alcance de los proyectos y generar un impacto positivo en numerosas comunidades.

La labor desarrollada por Corazones Guerreros le ha valido a Denegri múltiples reconocimientos internacionales y premios Emmy, consolidando al programa como una referencia en materia de contenido social, ayuda humanitaria y promoción de valores familiares para la comunidad hispana.

“Durante estos diez años hemos trabajado para unir familias, brindar esperanza y ayudar a quienes más lo necesitan. Esa misma capacidad de unir personas y generar emociones es la que veo en Messi y en esta Selección Argentina. Son un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo".

La empresaria también destacó el papel que cumple la Selección Argentina como embajadora del país en el mundo y el impacto positivo que genera en las nuevas generaciones de argentinos que viven en el exterior.

“Como millones de argentinos, me cuesta imaginar el fútbol sin Messi. Sabemos que algún día llegará el momento de su retiro, pero sinceramente ojalá pudiera jugar para siempre. Lo que ha logrado para Argentina y para el deporte es algo extraordinario y difícil de repetir".

Con el Mundial recién comenzando, Denegri aseguró que continuará acompañando cada partido junto a su familia y a la comunidad argentina que se reúne en los distintos locales de Baires Grill para vivir la pasión albiceleste.

“Argentina siempre ha demostrado que cuando hay talento, esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo, los sueños son posibles. Este equipo nos vuelve a ilusionar y nos recuerda por qué millones de personas en todo el mundo se emocionan cada vez que ven la camiseta celeste y blanca”. “Argentina siempre ha demostrado que cuando hay talento, esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo, los sueños son posibles. Este equipo nos vuelve a ilusionar y nos recuerda por qué millones de personas en todo el mundo se emocionan cada vez que ven la camiseta celeste y blanca”.

Natalia Denegri es productora, conductora, empresaria y ganadora de múltiples premios Emmy por sus documentales y películas.

Es además creadora y conductora de Corazones Guerreros, programa dedicado a promover valores familiares, ayuda humanitaria e historias de superación, con más de una década al aire en Estados Unidos. Además, es una de las propietarias de Baires Grill, una de las cadenas de restaurantes argentinos más importantes de Estados Unidos, donde miles de argentinos y amantes de la cultura argentina se reúnen para celebrar sus tradiciones, su gastronomía y su pasión por la Selección Nacional.