Scaloni asegura que Messi "será aún más fundamental" en este Mundial

El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.

KANSAS CITY.- En la víspera del debut mundialista de Argentina ante Argelia , el seleccionador Lionel Scaloni confirmó este lunes que su líder Lionel Messi se encuentra en buenas condiciones y tendrá un peso fundamental en la pugna por revalidar el trofeo.

A Messi "todo el mundo lo quiere ver dentro de una cancha, no sólo los argentinos, por lo que le genera a todo el mundo", dijo el timonel al ser preguntado por el estado de Messi en su conferencia en Kansas City.

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A punto de cumplir 39 años, el gran capitán sufrió una lesión muscular a finales de mayo jugando con el Inter Miami que activó todas las alarmas en su país.

La recuperación de Messi, sin embargo, dio frutos y la semana pasada reapareció en un amistoso ante Islandia jugando 20 minutos y anotando un gol de penal.

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Con sus palabras, Scaloni dio a entender que Messi está listo para debutar el martes en el sexto Mundial de su gloriosa carrera, récord de la historia del torneo.

"Él ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado. Es lo que le genera a todo el mundo y de mi parte siempre será así. No veo nada negativo de que esté adentro de una cancha", afirmó Scaloni.

"Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más, y se le ve bien", resumió el técnico en su conferencia en el estadio de Kansas City.

Del resto del once inicial, Scaloni confirmó que tiene previsto alinear en el arco a Emiliano "Dibu" Martínez, recuperado de una fractura de dedo en la mano derecha, y que el delantero Julián Álvarez estará a disposición tras sus problemas de tobillo, si bien no ratificó su titularidad.

"Debemos tener humildad"

Listo para jugar su último Mundial, el defensa Nicolás Otamendi afirmó este lunes que Argentina llega en buen momento para intentar revalidar el trofeo, pero advirtió que deben tener "humildad".

"Tenemos que tener la humildad y el trabajo para afrontar este tipo de competición", dijo el experimentado central en la conferencia de prensa previa al debut del martes ante Argelia por el Grupo J.

"Creo que llegamos bien y vamos a dar el máximo porque sabemos que somos el campeón y que todos nos van a querer ganar", recalcó el zaguero en la conferencia en el estadio de Kansas City.

Otamendi, de 38 años, es uno de los 17 jugadores convocados que lograron la corona en el Mundial de Catar 2022.

FUENTE: AFP