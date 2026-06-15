lunes 15  de  junio 2026
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Estos son los récords que Messi aspira a batir en el Mundial 2026

En su histórico sexto Mundial, Lionel Messi intentará dejar su huella plasmada en otras páginas de los libros de récords en la máxima cita de la FIFA

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida.&nbsp;

Lionel Messi (izq) y Giovani Lo Celso de Argentina reaccionan durante el partido amistoso internacional entre Puerto Rico y su selección en el Chase Stadium, el 14 de octubre de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 

Megan Briggs / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

KANSAS CITY.- A sus casi 39 años, la lista de récords superados por Lionel Messi en los Mundiales es exuberante, pero pueden quedar más por escribir. Al astro argentino aún le espera un último baile en la Copa Mundial de Norteamérica, en la que debuta el martes.

Participaciones en el Mundial

Con sus convocatorias para esta Copa del Mundo, Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa son los únicos futbolistas en participar en seis ediciones.

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De todos ellos, el argentino será, probablemente, en el debut ante Argelia el martes, el primero en saltar al césped en sus seis torneos.

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Ronaldo deberá esperar al miércoles para seguir sus pasos, mientras Ochoa vio desde el banco el debut de México.

En sus dos décadas en la élite absoluta, Messi compitió anteriormente en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde alcanzó por primera vez el trofeo soñado.

Goles anotados

En su trayectoria mundialista, Messi suma 13 goles y es el jugador en activo más cercano al récord de 16 de Miroslav Klose.

El argentino tiene opciones de desbancar al alemán de la cima de máximos artilleros, si bien el francés Kylian Mbappé, 11 años más joven que Messi, pisa fuerte por detrás con 12 dianas.

El récord en una sola edición son los aparentemente inalcanzables 13 goles que marcó el francés Just Fontaine en Suecia 1958.

Partidos ganados

Messi tiene todavía más cerca otra marca de Klose, la de juegos ganados en los Mundiales.

El exdelantero se retiró con 17 victorias en cuatro participaciones, en las que siempre alcanzó como mínimo las semifinales con Alemania.

El argentino llega con 16 a su última participación, tras haber sufrido una eliminación en octavos en 2018 y otra en cuartos en 2010.

Por el sueño del bicampeonato

En su esperado debut en el Mundial, el campeón Argentina choca el martes contra Argelia con toda la fe en que Lionel Messi los guíe en la defensa del título, una hazaña imposible en las últimas seis décadas.

Terminar con la maldición del bicampeonato, que se prolonga desde los triunfos de Brasil en 1958 y 1962, es el objetivo único de Messi en el sexto Mundial de su carrera.

El astro argentino, al que Cristiano Ronaldo debe acompañar en ese récord un día después, está a días de cumplir 39 años, pero sigue siendo la mayor atracción del planeta del fútbol.

FUENTE: AFP

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