Nikola Jovic firma extensión de contrato con Miami Heat

El alero serbio Nikola Jovic ha asegurado su futuro en la NBA al firmar una extensión de contrato por cuatro años y 62,4 millones de dólares con los Miami Heat, según confirmaron sus agentes a ESPN.
El acuerdo, que no incluye opción de jugador ni de equipo en su último año, fue adelantado también por Ira Winderman del South Florida Sun Sentinel. Con esta firma, Jovic se convierte en el quinto jugador en acordar una extensión de novato en esta temporada baja, justo antes de la fecha límite del 20 de octubre.
Jovic, de 22 años, fue seleccionado con el pick 27 del Draft 2022 y ha disputado sus tres primeras campañas en Miami. Durante la última temporada mostró una clara evolución, promediando 10,7 puntos, 3,9 rebotes y 2,8 asistencias en 46 partidos, todos máximos de su carrera.
La renovación refleja la confianza de la franquicia en el desarrollo del joven serbio, quien apunta a tener un rol más importante en la rotación de Erik Spoelstra en la próxima campaña de la NBA.