jueves 2  de  octubre 2025
Baloncesto

Nikola Jovic firma extensión de contrato con Miami Heat

Nikola Jovic firma con Miami Heat una extensión de contrato por 4 años y 62,4 millones de dólares. El serbio, pick 27 del Draft 2022, viene de su mejor temporada en la NBA

El atacante del Heat de Miami, Nikola Jovic (izq), maneja el balón ante la marca de DeAndre Hunter, de los Cavaliers de Cleveland, el 28 de abril de 2025.

El atacante del Heat de Miami, Nikola Jovic (izq), maneja el balón ante la marca de De'Andre Hunter, de los Cavaliers de Cleveland, el 28 de abril de 2025.

MEGAN BRIGGS / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El alero serbio Nikola Jovic ha asegurado su futuro en la NBA al firmar una extensión de contrato por cuatro años y 62,4 millones de dólares con los Miami Heat, según confirmaron sus agentes a ESPN.

El acuerdo, que no incluye opción de jugador ni de equipo en su último año, fue adelantado también por Ira Winderman del South Florida Sun Sentinel. Con esta firma, Jovic se convierte en el quinto jugador en acordar una extensión de novato en esta temporada baja, justo antes de la fecha límite del 20 de octubre.

Jovic, de 22 años, fue seleccionado con el pick 27 del Draft 2022 y ha disputado sus tres primeras campañas en Miami. Durante la última temporada mostró una clara evolución, promediando 10,7 puntos, 3,9 rebotes y 2,8 asistencias en 46 partidos, todos máximos de su carrera.

Nikola Jovic (1).jpg
El serbio Nikola Jovic, del Heat de Miami, se prepara para hacer un tiro desde la distancia durante un partido, el 23 de enero de 2025.

El serbio Nikola Jovic, del Heat de Miami, se prepara para hacer un tiro desde la distancia durante un partido, el 23 de enero de 2025.

La renovación refleja la confianza de la franquicia en el desarrollo del joven serbio, quien apunta a tener un rol más importante en la rotación de Erik Spoelstra en la próxima campaña de la NBA.

