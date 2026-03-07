sábado 7  de  marzo 2026
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

El secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, ha sido uno de los principales impulsores de un cambio de régimen en el país caribeño

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.&nbsp;

AFP PHOTO / ACN (AGENCIA CUBANA DE NOTICIAS)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, estaría explorando maneras de presentar cargos criminales contra líderes del régimen y el Partido Comunista de Cuba (PCC), en medio de la presión renovada del mandatario, que ha asegurado este viernes que la isla "caerá pronto".

El Departamento de Justicia estaría trabajando, en colaboración con otras agencias, para armar potenciales procesos penales relacionados con el narcotráfico, inmigración o la violencia, según fuentes familiarizadas citadas por la cadena NBC.

Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada de EEUU en La Habana.
RECONOCIMIENTO

Cuba es una prioridad para EEUU, asegura Michael Hammer y dedica premio Humanitario al pueblo
El canciller Serguéi Lavrov vinculó el conflicto con Irán con la falta de respeto del derecho internacional, algo de lo que precisamente muchos países acusan a Rusia por su brutal campaña militar en Ucrania. 
POLÍTICA

Rusia afirma que EEUU tiene un plan para "administrar" Cuba similar al que implementa en Venezuela

EEUU utilizó cargos de narcoterrorismo para capturar y deponer en enero al exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas que derivó en el enjuiciamiento del venezolano en Nueva York y el reconocimiento de su exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, al frente de un Gobierno interino bajo tutela de Trump.

El exilio cubano en Miami, donde vive la mayoría de la diáspora de la Mayor de las Antillas en Estados Unidos, espera que tras Maduro, Washington acuse al expresidente cubano Raúl Castro por el asesinato en 1996 de cuatro pilotos del grupo Hermanos al Rescate que auxiliaban a balseros huidos de la isla.

La imputación de cargos federales contra funcionarios cubanos podría servir para incrementar aún más la presión e imponer sanciones económicas adicionales sobre el país caribeño, que atraviesa por una de las peores crisis humanitaria y económica de su historia tras perder el apoyo de Caracas, su principal valedor y aliado político.

En el grupo de trabajo estarían también involucrados el Departamento del Tesoro, el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU, de acuerdo con otras fuentes mencionadas por The Wall Street Journal. El Departamento de Estado estaría siendo consultado en este esfuerzo, reporta NBC.

El secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio, ha sido uno de los principales impulsores de un cambio de régimen en el país caribeño y el crítico más acérrimo del régimen de La Habana, en manos hoy de Miguel Díaz-Canel, pupilo de los hermanos Fidel y Raúl Castro, en el poder por más de sesenta años.

En medio de la operación militar lanzada por EEUU e Israel contra Irán, Trump insistió hoy en que Cuba sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en la nación persa, en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula.

"Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. (...) Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto", dijo a CNN.

Un día antes, el republicano advirtió que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" de que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre Rubio y un nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, enfocados en posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

FUENTE: Con información de EFE

Alto funcionario de EEUU se reúne con líderes de la Iglesia Católica en Cuba

La embajada de EEUU y Freedom House exigen la liberación inmediata de Otero Alcántara y Maykel Osorbo

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry "Tito" Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.
HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)
OPINIÓN

El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

Luis Arraez #2 celebra con Ronald Acuña Jr. #21 de Venezuela tras anotar contra Países Bajos durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Loan Depot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. 
BÉISBOL

Clásico Mundial de Béisbol 2026: Estos son los juegos para hoy sábado 7 de marzo

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
MIGRACIÓN

EEUU facilita el retorno de casi 24.000 ciudadanos desde Medio Oriente

Reportaje. 
NEGOCIO DEL RÉGIMEN

Ayuda enviada desde México a Cuba estaría siendo vendida en tiendas controladas por militares

Un avión de combate en el portaaviones Abraham Lincoln, que participa en la ofensiva contra el régimen de Irán. 
ANáLISIS

¿Cuál sería el impacto económico de la ofensiva contra el régimen de Irán?

Por Leonardo Morales
El inicio de obras del SPH promete impulsar el deporte y la economía en Homestead.
DESARROLLO

Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida

HEMISFERIO OCCIDENTAL

Doral acoge cumbre del Escudo de las Américas, impulsada por Trump

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 
GRITO DE LIBERTAD

EEUU explora imputar penalmente a líderes Partido Comunista de Cuba

María Corina Machado vendrá a recorrer Venezuela. 
VENEZUELA

"El impacto de María Corina Machado en las calles será grandísimo"