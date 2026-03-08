Hialeah: preparación de impuestos gratis para familias con ingresos inferiores a $67.000

Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS, asesora a una contribuyente.

Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS frente a la biblioteca municipal de Hialeah.

MIAMI. - Cada temporada fiscal miles de contribuyentes buscan asistencia para preparar su declaración de impuestos, pero no todos pueden pagar los honorarios de un contador profesional. En Hialeah, un programa comunitario ofrece una alternativa gratuita y certificada para residentes de bajos ingresos. Es el servicio VITA Free TAX, que funciona en la biblioteca municipal John F. Kennedy, ubicada en 190 W 49th Street.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS, quien explicó cómo funciona esta iniciativa que ayuda a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales sin costo y con altos estándares de calidad y seguridad.

“Yo comencé preparando impuestos en una compañía privada y me sentí incómoda de cómo le cobraban a la población. Por cada formulario le podían cobrar 120 o 150 dólares y al final, el cliente casi no se quedaba con nada del reembolso que le correspondía”, explicó Salomón.

“Cuando conocí el programa VITA decidí unirme como voluntaria porque me gusta ayudar y me duele cuando veo que abusan de la población”.

Programa con cinco décadas

La iniciativa Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos. (VITA, por sus siglas en inglés) es un programa creado hace 57 años para ayudar a personas con ingresos limitados a preparar sus declaraciones de impuestos personales. En el caso de la biblioteca de Hialeah, los contribuyentes que ganan hasta 67.000 dólares al año pueden recibir asistencia gratuita.

El programa atiende principalmente declaraciones personales con formularios W-2 o 1099, así como algunos casos de trabajadores independientes que presentan Schedule C, siempre que no se trate de corporaciones o negocios complejos, indicó la coordinadora.

Salomón subrayó que el objetivo principal es garantizar que los contribuyentes reciban todos los beneficios fiscales disponibles por ley, entre ellos créditos como el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés) y otros incentivos para jubilados o familias.

“Este programa se hizo para ayudar a los más vulnerables. Aquí una persona puede venir y recibir los mismos beneficios que establece la ley para los contribuyentes, desde créditos por hijos hasta incentivos para jubilados”, recalcó.

VITA Yoleise Salomón, Alí Álvarez Murgadas y Crisbel Talavera, equipo de voluntarios de VITA/TCS. CESAR MENENDEZ DLA

Preparación profesional y controles estrictos

Aunque el servicio es gratuito, el proceso sigue estándares rigurosos. Todos los voluntarios deben completar cursos de capacitación y certificarse antes de atender a los contribuyentes. “Si no pasas las clases, no puedes preparar impuestos, aunque hayas sido contador en tu país de origen”, explicó Salomón.

Además, dijo que cada declaración pasa por varias etapas de verificación. “Un voluntario prepara los impuestos, otro los revisa, otro los aprueba y luego se trasmiten electrónicamente. Nadie se queda con la información del contribuyente y al final del día, el sistema se cierra para proteger la privacidad”.

Los contribuyentes también deben firmar un consentimiento que autoriza al equipo a revisar sus documentos durante el proceso.

VITA Crisbel Talavera, voluntaria VITA ,ayuda a dos contribuyentes. CESAR MENENDEZ DLA

Segundo año en la biblioteca de Hialeah

El programa de preparación de impuestos gratis funciona en la biblioteca JK Kennedy de Hialeah por segundo año consecutivo. Salomón sostuvo que ella impulsó el traslado del servicio a esta biblioteca municipal y la propuesta fue aprobada por el gobierno de la ciudad.

El primer año, incluso sin campaña publicitaria, el centro preparó casi 200 declaraciones de impuestos, superando ampliamente el mínimo requerido para mantener la sede.

“Cuando llegamos aquí era un centro nuevo y sin publicidad. Aun así, hicimos 166 impuestos el primer año”, recordó. Actualmente, el servicio se ofrece dos días a la semana, martes y miércoles de 12 del mediodía a 8 de la noche, durante la temporada fiscal.

Cada jornada se atiende un promedio de 12 a 20 personas, dependiendo de la disponibilidad de voluntarios.

Este año, el programa comenzó el 26 de enero y se extenderá hasta el 15 de abril, fecha límite para presentar las declaraciones.

Documentos a presentar

Salomón dijo que las personas que acudan a la biblioteca deben llevar varios documentos para completar correctamente la declaración. Entre los principales requisitos se encuentran una identificación válida, la tarjeta física del Social Security, los formularios de ingresos (W-2 o 1099) y los datos de una cuenta bancaria para recibir el reembolso mediante depósito directo.

También se solicita información sobre hijos a su cargo, seguros médicos y certificados de nacimientos en caso de hijos recién nacidos.

La coordinadora explicó que el depósito directo es ahora la vía principal para recibir reembolsos debido al fraude que existía con los cheques.

“Ya no se están emitiendo cheques de devolución. El dinero se deposita directamente en la cuenta del contribuyente para evitar fraudes”, indicó.

Pequeños negocios y contribuyentes vulnerables

El programa también puede asistir a trabajadores por cuenta propia y pequeños emprendedores, siempre que sus actividades no estén organizadas como corporaciones.

Además, se brinda apoyo a personas mayores, estudiantes y familiares que con hijos dependientes o adultos mayores. El servicio también está disponible para personas con discapacidades y otros grupos vulnerables.

“Aquí puede venir una persona débil visual o con cualquier discapacidad y la atendemos son ningún problema”, afirmó Salomón.

Respecto a los inmigrantes, explicó que quienes hayan trabajado legalmente durante el año fiscal pueden presentar sus impuestos, siempre que sus documentos de identificación estén vigentes.

Más que preparar impuestos

No solo se preparan declaraciones fiscales, el equipo de VITA orienta a los contribuyentes sobre planificación financiera, crédito fiscales y programas de ayuda disponibles.

“Hay personas que no presentan sus impuestos durante años y después no califican para beneficios o jubilación. Nosotros tratamos de ayudar a que estén al día con sus obligaciones”, explicó la coordinadora.

Incluso quienes deben dinero al IRS pueden salir con opciones para pagar su deuda mediante acuerdos de pago.

VITA Yoleise Salomón, coordinadora del equipo local del programa VITA/TCS, asesora a una contribuyente. CESAR MENENDEZ DLA

Historias de contribuyentes

El matrimonio de Ariel y Bertha, jubilados residentes de Hialeah, acudió a la biblioteca al programa después de pagar durante años un preparador privado.

“Antes hacíamos los impuestos con un contador y teníamos que pagarle por el servicio”, explicó Ariel. “Como ahora estamos retirados y tenemos menos ingresos, buscamos una opción más económica”.

Afirman haber quedado satisfecho con la atención.

“Ayer nos trataron muy bien y nos explicaron qué documentos faltaban. Hoy regresamos con todo listo”, dijeron.

Otra contribuyente, Margarita, decidió probar el servicio después de verlo anunciado en la televisión.

“Antes hacía los impuestos en una oficina privada y tenía que pagar”, contó. “Aquí el beneficio principal es que es gratis”.

Para Mike, un jubilado que llegó a la biblioteca tras consultar con el IRS, la experiencia fue tan positiva que regresó con un gesto de agradecimiento. “Me han atendido magníficamente. Tanto que le traje a la señora -Salomón- unos pastelitos”, comentó entre risas.

Servir a la comunidad

El programa es administrado por Branches, una organización sin fines de lucro fundada en 1973, cuya misión es fortalecer a las familias mediante educación financiera, oportunidades económicas y desarrollo comunitario.

“Branches trabaja con las familias para construir activos educativos y financieros, comunidad y esperanza”, señala su misión institucional.

Salomón considera que el éxito del programa depende en gran medida del boca a boca entre los residentes.

“El primer medio de publicidad se llama la lengua”, afirmó con humor. “Si no digo lo que estamos haciendo por la comunidad, nadie se entera”.

Programas que ofrece Branches, además de la preparación gratuita de impuestos

Asesoramiento financiero – sesiones individuales de asesoría financiera para mejorar crédito, crear activos y planificar metas económicas.

Incubadora de microempresas E-Lab & BE ONE – programas de apoyo a emprendedores en desarrollo empresarial, transformación digital y sistemas de negocio.

Educación financiera para niños y jóvenes– educación financiera para niños y jóvenes mediante clases y asesoría personalizada.

Bank On Miami – iniciativa que conecta a residentes con productos financieros seguros y accesibles.

Miami Community ID – programa de identificación comunitaria para residentes sin documentos oficiales.

Broward Community ID – identificación comunitaria para residentes del condado Broward en situación vulnerable.

Emergency Services Network – red de apoyo en situaciones de emergencia, desastres naturales o crisis económicas.

Centro United Way para la Estabilidad Financiera– centros que ofrecen servicios integrales para promover la estabilidad financiera de las familias.

