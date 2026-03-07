Homestead activa inversión de $280 millones para convertirse en capital deportiva del sur de Florida

El estadio será sede del entrenamiento y competencia del MIami FC y mantendrá el Homestead Championship Rodeo, además de otros eventos comunitarios.

HOMESTEAD . - Con una inversión privada sin precedentes en el sur del condado, Homestead inició una transformación que busca redefinir su papel dentro del mapa económico y deportivo de Miami-Dade. La colocación de la primera piedra del Sports Performance Hub (SPH) marcó el arranque formal de un proyecto de $280 millones financiado íntegramente con capital privado.

El campus se levantará sobre 92 acres de tierra del antiguo Homestead Sports Complex bajo un acuerdo de arrendamiento a 80 años con la ciudad y contempla academias multideportivas, internado juvenil, centro de medicina deportiva, hotel temático y un estadio diseñado para albergar a miles de aficionados, que será sede del equipo profesional de fútbol Miami FC.

“Un cambio verdaderamente positivo”

Durante la ceremonia celebrada el lunes 2 de marzo en el Homestead Regional Park, el alcalde, Steven D. Losner, en entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS, dimensionó el alcance económico de la inversión con una comparación directa:

“La inversión de casi 300 millones de dólares por adelantado en nuestra comunidad es algo que nunca se había visto en el sur de Miami-Dade. Esto representa un cambio verdaderamente positivo para nuestra comunidad.”

Sobre el compromiso municipal, explicó:

“El acuerdo consiste en aproximadamente un terreno de más de 90 acres que hemos destinado para que ellos construyan y reconstruyan las amenidades del parque que teníamos aquí, las cuales seguirán estando prácticamente abiertas en su totalidad para el territorio.”

Y añadió detalles concretos:

“Desarrollarán academias deportivas internacionales de alto nivel, una arena multipropósito con capacidad para 10,000 personas, residencias estudiantiles a largo plazo, instalaciones de entrenamiento y un centro acuático. El cielo es el límite aquí, y todo esto se realizará con dinero privado.”

Losner enfatizó el beneficio inmediato para los residentes:

“Esto nos permitirá contar muy rápidamente con nuevos campos de fútbol, de béisbol, canchas de baloncesto y de pickleball, todo dentro de un año y medio o menos, para uso comunitario. Lo más importante es que la comunidad tenga estas amenidades como parte del proceso de reurbanización de este sitio.”

Economía deportiva en expansión

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, enmarcó la iniciativa dentro del crecimiento regional:

“Increíble, de verdad estamos construyendo algo muy moderno, muy innovador, porque tiene de todo: dónde jugar, dónde dormir, dónde atender lesiones, entrenamiento, todo aquí en este lugar tan lindo.”

Además, destacó su impacto económico:

“Es una parte del crecimiento de la economía, específicamente de la economía deportiva acá en el sur de la Florida. Va a traer muchos empleos y muchos visitantes de todo el mundo. Aquí todos van a recibir educación deportiva, pero también educación académica, y van a salir preparados con grandes oportunidades.”

Alianza internacional

Durante la ceremonia inaugural se anunció la alianza entre el Miami FC y Avianca Airlines, que se convierte en patrocinador principal del uniforme y transportista exclusivo del club.

Katherine Stradaioli, vicepresidente Senior de Customer Experience de la empresa, afirmó:

“Estamos muy felices. Es un proyecto tremendamente significativo por todo lo que trae consigo. Dada la presencia de Avianca en Estados Unidos, donde operamos a catorce destinos, y con frecuencias bastante significativas hacia la Florida y toda la región, esto significa mucho para nosotros.”

Y añadió:

“Conectamos a toda Latinoamérica y al mundo con Miami. Creemos que es un proyecto muy importante para Homestead. Queremos traer tráfico a esta ciudad y ser parte de este gran crecimiento.”

Asimismo, Rolando Damas, director de ventas de Avianca para Norteamérica, explicó la lógica estratégica:

“Este proyecto nace de la visión compartida de crear algo grande en Miami y en el sur de la Florida. Como sabemos, el fútbol conecta a los latinoamericanos de una manera increíble.”

Detalló además la dimensión operativa de la compañía:

“Tenemos una presencia muy importante en Miami, con más de cien vuelos semanales. Volamos a San José, Bogotá, Medellín, Guayaquil. El deporte une a los latinos, especialmente el fútbol, que es el deporte número uno a nivel mundial.”

Una visión a largo plazo

El CEO de SPH, Nick Sakiewicz, ofreció una descripción técnica del alcance:

“Son 92 acres. Estamos construyendo un Sports Performance Hub que será un destino global tanto para atletas profesionales como para atletas amateurs que vengan aquí a entrenar en deportes como fútbol internacional, fútbol americano, béisbol, golf, tenis y baloncesto.”

Sobre el cronograma, precisó:

“Tomará aproximadamente dos años y medio construirlo. Tendremos más de mil trabajadores en esta sede durante la primera fase. Una vez que esté operativo, contaremos con alrededor de 500 empleados a tiempo completo.”

Y remarcó el respaldo local:

“Este es mi noveno acto de inicio de obras y puedo decir que aquí hay más entusiasmo que en cualquiera de los otros ocho.”

“Un sueño hecho realidad”

La estrella del baloncesto argentino Manu Ginóbili, presente en el acto de inicio oficial de obras junto a otros atletas impulsores de la iniciativa, describió el componente emocional del desarrollo.

“La verdad que es una gran responsabilidad. Estamos todos muy entusiasmados porque el proyecto es muy ambicioso, muy grande y tiene un montón de aristas.”

Y agregó:

“Llevamos dos, tres años con esto y tenemos la gran ilusión de plasmar esta visión, este sueño, y hacerlo realidad. Queremos que beneficie a todas las partes: a la comunidad, a un montón de chicos que van a pasar por aquí, y también al negocio en sí.”

En el plano deportivo, el técnico del Miami FC, Gastón Maddoni, quien también participó en la ceremonia junto a los atletas fundadores, enfatizó:

“No es solo una parte futbolística, también es una parte deportiva y social. Es un premio para la comunidad.”

Y dejó clara la meta competitiva:

“En lo deportivo, queremos lograr un equipo competitivo, alcanzar los playoffs y que esos playoffs se jueguen de local en Homestead. Ese es un objetivo mmuy claro y grande para nosotros.”

El Sports Performance Hub no es únicamente una infraestructura de alto nivel ni una operación inmobiliaria de gran escala. Es una apuesta estructural que reposiciona al sur del condado dentro de la conversación económica regional.

Si el tiempo previsto para su inauguración se cumple, en menos de tres años Homestead podría dejar de ser percibido como periferia metropolitana para consolidarse como referente de formación atlética, turismo deportivo y movilidad hemisférica.

El verdadero alcance de esta apuesta no se medirá en concreto ni en gradas llenas. Se medirá en empleos sostenibles, en jóvenes que encuentren una vía profesional sin abandonar su entorno y en la capacidad de atraer capital extranjero hacia una zona históricamente subrepresentada en el mapa económico del condado.

El sur ya no está esperando desarrollo. Está ejecutándolo.