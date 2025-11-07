sábado 8  de  noviembre 2025
SALUD

Obamacare 2025: nuevos requisitos, menos subsidios y más razones para informarte a tiempo

La experta en finanzas y seguros Gloria Herrera explica cómo los cambios en el Mercado de Salud impactarán la elegibilidad y el bolsillo

La experta en finanzas y seguros Gloria Herrera.

La experta en finanzas y seguros Gloria Herrera.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI– Desde el 1 de noviembre comenzó oficialmente el nuevo período de inscripción del Obamacare, y este año llega con cambios significativos que impactarán directamente el bolsillo y la elegibilidad de millones de personas en todo Estados Unidos, incluyendo a miles de familias hispanas en el sur de la Florida.

De acuerdo con la experta en finanzas y seguros Gloria Herrera, por primera vez el Mercado de Seguros Médicos estará conectado directamente con el IRS, Medicaid, Kidcare y Medicare, lo que implica que si el titular o algún miembro del grupo familiar tiene cobertura bajo alguno de estos programas, no podrá inscribirse en el Obamacare hasta darse de baja.

Lee además
Michelle Peiret.
BIENESTAR

Tu intestino habla: cómo el azúcar, los antibióticos y la falta de fibra afectan la salud
El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

Además, a partir de ahora será obligatorio presentar los impuestos actualizados, ya que esa información será la base para determinar la ayuda financiera (subsidio) y el monto mensual del seguro médico. “En otras palabras, sin impuestos, no habrá seguro médico”, enfatiza Herrera.

Principales cambios del Obamacare 2025

Entre las modificaciones más importantes, la experta destaca:

  • Conexión directa del Mercado de Salud con el IRS y otras agencias.
  • Requisito obligatorio de presentar los impuestos actualizados.
  • Eliminación del ajuste (“repayment”) cuando los ingresos reales superen los estimados al momento de la inscripción.
  • Restricción de cambios en el plan médico durante el año, salvo en casos de eventos calificados (matrimonio, divorcio, nacimiento, fallecimiento o cambio de domicilio).
  • Creación de una nueva cuenta personalizada en el Marketplace.

Impacto económico y reducción de subsidios

Otro de los puntos más relevantes es la reducción progresiva de los subsidios. Según Herrera, esto se debe a la culminación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), que destinó 1.9 billones de dólares para mitigar el impacto económico y sanitario de la pandemia. Esta ley expira el 31 de diciembre de 2025, lo que “se reflejará en el aumento del pago mensual del seguro médico”.

“Todos los que tienen Obamacare se verán afectados de alguna manera, especialmente quienes tienen ingresos más altos. Aun así, sigue siendo más económico mantener la cobertura a través del Mercado de Seguros que pagar un seguro privado o quedarse sin cobertura”, explicó Herrera.

Requisitos para aplicar o renovar la cobertura

Para poder aplicar o renovar su seguro médico bajo el Marketplace, las personas deben contar con estatus migratorio legal, tener ingresos comprobables y declarar impuestos. Aquellos que no tengan ingresos o no presenten su declaración fiscal no podrán calificar.

“Las familias deben saber que el gobierno exige un ingreso mínimo anual y que cualquier persona que genere ingresos -incluidos los dependientes- debe ser declarada correctamente”, añade la especialista.

Consejos para la comunidad

Herrera recomienda a los residentes hispanos del sur de Florida:

  • Mantener sus impuestos al día antes de renovar o solicitar su cobertura.
  • Consultar con un asesor certificado para elegir el plan adecuado.
  • Verificar su elegibilidad si sus ingresos o estatus migratorio han cambiado.
  • Elegir el plan con cuidado, ya que no se podrán hacer cambios durante el año sin un evento calificado.

“Sabemos que los cambios no son fáciles, pero la salud y la tranquilidad de tu familia no se negocian. Es fundamental estar informados, actuar con tiempo y no dejar todo para último momento”, concluyó Gloria Herrera. “Sabemos que los cambios no son fáciles, pero la salud y la tranquilidad de tu familia no se negocian. Es fundamental estar informados, actuar con tiempo y no dejar todo para último momento”, concluyó Gloria Herrera.

El período de inscripción abierta se extenderá del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, aunque quienes deseen tener cobertura activa desde el 1 de enero de 2026 deberán completar su inscripción antes del 15 de diciembre de 2025.

Para más información o asistencia gratuita en español, los residentes pueden comunicarse con asesores certificados en su área o visitar www.healthcare.gov/es.

Temas
Te puede interesar

¿Qué es el llamado "Obamacare" y quiénes califican?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias