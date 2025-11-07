Obamacare 2025: nuevos requisitos, menos subsidios y más razones para informarte a tiempo

MIAMI– Desde el 1 de noviembre comenzó oficialmente el nuevo período de inscripción del Obamacare, y este año llega con cambios significativos que impactarán directamente el bolsillo y la elegibilidad de millones de personas en todo Estados Unidos, incluyendo a miles de familias hispanas en el sur de la Florida.

De acuerdo con la experta en finanzas y seguros Gloria Herrera , por primera vez el Mercado de Seguros Médicos estará conectado directamente con el IRS, Medicaid, Kidcare y Medicare , lo que implica que si el titular o algún miembro del grupo familiar tiene cobertura bajo alguno de estos programas, no podrá inscribirse en el Obamacare hasta darse de baja.

Además, a partir de ahora será obligatorio presentar los impuestos actualizados, ya que esa información será la base para determinar la ayuda financiera (subsidio) y el monto mensual del seguro médico. “En otras palabras, sin impuestos, no habrá seguro médico”, enfatiza Herrera.

Principales cambios del Obamacare 2025

Entre las modificaciones más importantes, la experta destaca:

Conexión directa del Mercado de Salud con el IRS y otras agencias.

Requisito obligatorio de presentar los impuestos actualizados.

Eliminación del ajuste (“repayment”) cuando los ingresos reales superen los estimados al momento de la inscripción.

Restricción de cambios en el plan médico durante el año, salvo en casos de eventos calificados (matrimonio, divorcio, nacimiento, fallecimiento o cambio de domicilio).

Creación de una nueva cuenta personalizada en el Marketplace.

Impacto económico y reducción de subsidios

Otro de los puntos más relevantes es la reducción progresiva de los subsidios. Según Herrera, esto se debe a la culminación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA), que destinó 1.9 billones de dólares para mitigar el impacto económico y sanitario de la pandemia. Esta ley expira el 31 de diciembre de 2025, lo que “se reflejará en el aumento del pago mensual del seguro médico”.

“Todos los que tienen Obamacare se verán afectados de alguna manera, especialmente quienes tienen ingresos más altos. Aun así, sigue siendo más económico mantener la cobertura a través del Mercado de Seguros que pagar un seguro privado o quedarse sin cobertura”, explicó Herrera.

Requisitos para aplicar o renovar la cobertura

Para poder aplicar o renovar su seguro médico bajo el Marketplace, las personas deben contar con estatus migratorio legal, tener ingresos comprobables y declarar impuestos. Aquellos que no tengan ingresos o no presenten su declaración fiscal no podrán calificar.

“Las familias deben saber que el gobierno exige un ingreso mínimo anual y que cualquier persona que genere ingresos -incluidos los dependientes- debe ser declarada correctamente”, añade la especialista.

Consejos para la comunidad

Herrera recomienda a los residentes hispanos del sur de Florida:

Mantener sus impuestos al día antes de renovar o solicitar su cobertura.

antes de renovar o solicitar su cobertura. Consultar con un asesor certificado para elegir el plan adecuado.

para elegir el plan adecuado. Verificar su elegibilidad si sus ingresos o estatus migratorio han cambiado.

si sus ingresos o estatus migratorio han cambiado. Elegir el plan con cuidado, ya que no se podrán hacer cambios durante el año sin un evento calificado.

"Sabemos que los cambios no son fáciles, pero la salud y la tranquilidad de tu familia no se negocian. Es fundamental estar informados, actuar con tiempo y no dejar todo para último momento", concluyó Gloria Herrera.

El período de inscripción abierta se extenderá del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, aunque quienes deseen tener cobertura activa desde el 1 de enero de 2026 deberán completar su inscripción antes del 15 de diciembre de 2025.

Para más información o asistencia gratuita en español, los residentes pueden comunicarse con asesores certificados en su área o visitar www.healthcare.gov/es.