Álvaro Uribe es inocente: se les cayó el montaje

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez no es una simple sentencia. Es una sacudida a la estructura de poder dentro del sistema judicial y una confirmación de que se usó la ley para perseguir políticamente a quien representa un obstáculo para los intereses del régimen neocomunista que pretende tomarse a Colombia.

Durante años, se fabricó un caso a la medida. Un proceso armado con testigos falsos, interceptaciones ilegales y un sesgo ideológico evidente. Se disfrazó de justicia lo que en el fondo era una persecución. La juez Sandra Heredia se convirtió en el rostro de esa justicia contaminada y putrefacta, una justicia militante que en lugar de buscar la verdad se dedicó a construir culpables.

El Tribunal fue claro en su ratio decidendi, una decisión contundente que desbarata por completo la sentencia anterior. Determinó que las pruebas eran inválidas y que las interceptaciones telefónicas, avaladas y legalizadas por la juez Heredia, fueron ilegales y violaron el derecho a la intimidad y al debido proceso.

El fallo también evidenció que los testimonios de Carlos Enrique Vélez, Juan Guillermo Monsalve y Eurídice Cortés resultaron contradictorios, interesados y carentes de credibilidad. El Tribunal señaló que la juez de primera instancia les otorgó valor probatorio, sin sustento técnico, ni rigor jurídico, basándose en conjeturas más que en evidencias. En palabras simples, se condenó a Uribe con testimonios que se caían por su propio peso.

El Tribunal desmontó esa farsa pieza por pieza. No encontró dolo, no encontró plan criminal, no encontró prueba cierta de los delitos de fraude procesal ni soborno en actuación penal. Lo que sí halló fue un proceso nauseabundo, un uso político de la justicia y una cadena de irregularidades que destruyeron cualquier apariencia de objetividad.

Lo más grave es que Heredia avaló interceptaciones ilegales ordenadas por la misma Corte Suprema de Justicia, una práctica que viola el corazón mismo del Estado de derecho. En lugar de rechazar esas pruebas ilícitas, las validó. Y con eso cruzó la línea que separa a la justicia del abuso.

El Tribunal fue contundente. Uribe no tuvo un juicio justo. Tuvo un linchamiento político en los estrados. La decisión de absolverlo no solo devuelve el equilibrio jurídico, también marca un precedente. Es el momento en que la justicia, por fin, corrige el rumbo que algunos intentaron torcer. La justicia vuelve a ser justicia.

Ahora la lupa debe posarse sobre la juez Sandra Heredia. Su actuación podría derivar en compulsa de copias y sanción disciplinaria si se comprueban las irregularidades. No por revancha, sino por responsabilidad. Quien convierte la toga en bandera ideológica debe rendir cuentas.

Este fallo no es solo la absolución de un expresidente. Es la reivindicación de un principio básico: que nadie puede ser condenado por conveniencia política. Hoy la verdad jurídica se impuso sobre la mentira judicial. Cayó el montaje, cayó la farsa, cayó la infamia y, con ella, el mito de una justicia incorruptible.

La historia absolvió a Uribe, pero dejó al desnudo a quienes hicieron de la justicia un instrumento de persecución. Y cuando el odio dicta sentencia, la ley termina secuestrada. Ahora la evidencia apunta hacia los verdaderos responsables de este proceso politizado, entre ellos, Iván Cepeda, un personaje oscuro que se esconde tras la fachada de una ONG, quien debió ser el condenado.

El país sabe quiénes movieron los hilos de esta historia, aunque se amparen en el discurso de “la moral”. Y aunque la rabia los carcoma, Uribe es inocente. Lo reconoce la ley, lo ratifica el Tribunal y lo entiende todo un país que ya no se deja engañar por montajes disfrazados de justicia.