sábado 16  de  mayo 2026
OPINIÓN

Taiwán es un socio indispensable en la gobernanza global de la salud

La salud global no debe estar condicionada por consideraciones políticas, porque los que realmente están perjudicados son individuos y sus familias

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Diario las Américas | CHARLES CHOU
Por CHARLES CHOU

Los desafíos globales actuales son cada vez más interconectados, convirtiendo la cooperación internacional en una necesidad, no en una opción. Las epidemias, las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas, la resistencia antimicrobiana y el envejecimiento de la población nos enseñaron que la seguridad sanitaria mundial ya no se puede entender dentro de las fronteras nacionales.

Aunque Taiwán ha sido excluido durante mucho tiempo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha actuado de forma constante como un actor responsable en la gobernanza sanitaria global.

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En los últimos años, Taiwán ha contribuido con suministros médicos, conocimientos técnicos y apoyo tecnológico durante crisis sanitarias globales. Un ejemplo es la visión de “Taiwán Saludable”, que busca aumentar la esperanza de vida y reducir los años vividos con mala salud mediante un enfoque integral de bienestar físico y mental.

En el control de enfermedades infecciosas, Taiwán también ha logrado avances significativos. En respuesta al objetivo de la OMS de eliminar la hepatitis C para 2030, Taiwán lanzó en 2018 una estrategia nacional que integra detección, tratamiento y prevención. Para 2025, el país alcanzó más del 90% de cobertura en diagnóstico y tratamiento. La iniciativa resultó en la clara superación de los objetivos de eliminación, cinco años antes de lo previsto. Tras las experiencias del SARS y la COVID-19, Taiwán también desarrolló un sistema de vigilancia epidemiológica. El sistema altamente digitalizado integra notificaciones en tiempo real, redes de laboratorio y gestión sanitaria fronteriza.

Taiwán es un líder establecido en la salud digital y medicina inteligente, incluyendo historiales médicos electrónicos, telemedicina y prescripción electrónica. Estas innovaciones han mejorado la accesibilidad, seguridad y eficiencia de los servicios de salud, especialmente en zonas rurales. A su vez, el sector biotecnológico de Taiwán es una pieza activa en la cadena de esfuerzos combinados de varios sectores. Al integrar sistemas de salud con tecnologías de la información, se impulsa la medicina de precisión y la investigación médica.

A pesar de estas contribuciones, Taiwán sigue injustamente excluido de la OMS debido a interpretaciones políticas de la Resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU, la cual no aborda su participación en el sistema sanitario internacional. Entre 2012 y 2025, Taiwán fue invitado a un número limitado de reuniones de la OMS y continúa excluido de mecanismos clave como acuerdos de preparación ante pandemias y sistemas de intercambio de patógenos. Un principio fundamental de la OMS es “No dejar a nadie atrás.” Sin embargo, sigue dejando a Taiwán atrás, a pesar de su credibilidad y disposición a contribuir al mejoramiento humanista en la salud.

Esta exclusión genera un vacío en la gobernanza sanitaria global. Taiwán ha demostrado reiteradamente su capacidad para emitir alertas tempranas, compartir datos críticos y contribuir de manera significativa durante emergencias sanitarias, incluida la COVID-19.

La salud global no debe estar condicionada por consideraciones políticas, porque los que realmente están perjudicados son individuos y sus familias, que no tendrán acceso a las nuevas prácticas o tecnologías médicas que les ayudarían a sobrevivir y a regresar a su vida normal.

La participación significativa de Taiwán en los mecanismos de la OMS fortalecería, en lugar de politizar, la cooperación sanitaria internacional. La inclusión es esencial para la resiliencia y la eficacia del sistema. En una era de crecientes riesgos sanitarios globales, el mundo no puede permitirse ignorar a un socio capaz y comprometido. A pesar de ser excluido, un factor permanece. Taiwán sigue dispuesto a aportar y liderar en iniciativas de salud global, si se le brinda la oportunidad de ser escuchado.

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