Aprender a ser objetivos y pensar fríamente

Me choca mucho que la gente no pueda hablar bien de una persona sobre la que antes habló mal. Mi caso es único. Puedo pasar de acabar con Donald Trump a ver algo bueno que hizo. No ha sido fácil eso, porque soy una mujer de emociones, muy explosiva. Y he tratado de madurar, porque no podemos ser así.

Tenemos que ver las virtudes de nuestros enemigos… y las cosas buenas que puedan hacer. Y ver los grandes defectos y sombras, esa parte oscura que todos tenemos, como decía el gran psicólogo Carl Jung. ¿Cuáles son las cosas malas debemos superar? Entre ellas, ser rabiosos, no ser objetivos, no poder controlar nuestras emociones y hacer daño así a los otros.

No hay nadie perfecto en el mundo. Vengo analizando esto desde antes de que Trump ganara, porque yo era una tipa que acababa con él. Y después empecé a ver sus posibles cosas buenas, a pesar de todas las malas que tiene: es un malcriado que me gana, incluso con esa lengua que tengo, aunque he cambiado bastante, con mucho esfuerzo. En impulsividad y malacrianza, me gana. Fui así mucho tiempo, y he cambiado un poco.

En estos días me sentí hasta molesta, porque mis queridas colegas del programa “Desiguales” (Univisión) estaban criticando fuertemente a Trump por decir que Estados Unidos iba a recuperar el Canal de Panamá.

En ese momento, pensé que sí, que era un engreimiento suyo, y puro narcisismo. Sin embargo, viendo la televisión, escuché que alguien aclaró que Estados Unidos pagó la construcción del canal y se lo transfirió a Panamá para que lo cuidara. Y dentro de las cuestiones que se acordaron es que nunca pasaría a otro país.

Pues, ¿sabe usted quién maneja el Canal de Panamá?

China, precisamente el enemigo número de EEUU. Sabemos que los chinos quieren nuestra cabeza y ser lo que somos hoy. Estamos bastante debilitados, pero todavía somos el país más importante del mundo.

Entonces, realmente, ¿cómo es que Panamá se comprometió y firmó que no lo iban a pasar a un tercero, y ahora lo maneja China? No, no estoy de acuerdo. Hay que quitarle eso. Pero para ayer.

