Informe de la CIDH cuestiona las misiones médicas cubanas por presuntas violaciones laborales sistemáticas

Panel de expertos que abordaron el tema durante el encuentro.

Público asistente al evento en el Museo de la Diáspora Cubana.

Ralón subrayó el alcance del documento y su impacto en el debate regional.

El estudio, de alrededor de 200 páginas y estructurado en seis capítulos, se sustenta en una metodología cualitativa que combina 71 testimonios.

Stuardo Ralón, relator de país para Cuba y presidente de la CIDH.

MIAMI . - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentó la noche del martes un informe que coloca bajo escrutinio internacional las misiones médicas cubanas, al advertir sobre un patrón sistemático de posibles vulneraciones que afectan al personal sanitario desplegado fuera de la isla.

La actividad se desarrolló en el Museo de la Diáspora Cubana, en Coral Way, con la presencia de representantes del exilio histórico, activistas, especialistas y figuras de la oposición como J osé Daniel Ferrer, Rosa María Payá, Diego Suárez, el director ejecutivo Miguel Cosío y el científico Oscar Casanella, y medios de comunicación.

El texto, titulado “Derechos Laborales del Personal Sanitario en Misiones Médicas Provenientes de Cuba”, examina el funcionamiento de estos programas a partir de estándares interamericanos y otras fuentes del derecho internacional, con el propósito de evaluar la situación laboral del personal sanitario, visibilizar posibles vulneraciones, analizar patrones y formular recomendaciones dirigidas tanto al Estado cubano como a los países receptores.

Informe de la CIDH sobre misiones médicas cubanas Ralón subrayó el alcance del documento y su impacto en el debate regional. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante el encuentro, el comisionado Stuardo Ralón, relator de país para Cuba y presidente de la CIDH, subrayó el alcance del contenido y su impacto en el debate regional.

“Se trata de un informe que está construido, como se explicó, sobre una base metodológica y técnica que pone al descubierto que la narrativa del régimen cuenta ahora con un documento técnico que la desafía, al señalar un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en materia laboral y en materia de movilidad humana”.

El estudio, de alrededor de 200 páginas y estructurado en seis capítulos, se sustenta en una metodología cualitativa que combina testimonios directos, consultas a Estados miembros de la OEA y revisión de fuentes institucionales y públicas. En total, se recopilaron 71 testimonios y se solicitó información a 32 países, de los cuales 13 respondieron.

Uno de los ejes centrales es el análisis del marco normativo que regula estas misiones y su contraste con estándares internacionales. A partir de ello, la CIDH examina condiciones como la igualdad y no discriminación, el acceso a un trabajo digno, el entorno laboral y la posibilidad de organización sindical.

En ese contexto, la investigación aborda además posibles escenarios de trabajo forzoso, uno de los puntos más sensibles dentro de las denuncias asociadas a estos programas.

Informe de la CIDH sobre misiones médicas cubanas El estudio, de alrededor de 200 páginas y estructurado en seis capítulos, se sustenta en una metodología cualitativa que combina 71 testimonios. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH para monitoreo, promoción y cooperación técnica, explicó que el enfoque busca establecer un marco jurídico sólido que permita comprender el alcance de la situación.

“La situación de las personas que participan en las misiones médicas se analiza a la luz de los estándares interamericanos de derechos humanos, pero también a partir de fuentes relevantes del derecho internacional”.

La publicación introduce además un elemento clave al extender recomendaciones no solo al Estado cubano, sino también a los países receptores, al considerar que existen responsabilidades compartidas en la protección de esos derechos fundamentales.

Entre los principales hallazgos se mencionan restricciones a libertades básicas, limitaciones en la movilidad, condiciones contractuales poco transparentes y la ausencia de mecanismos efectivos de representación colectiva.

La CIDH sostiene que, en el marco de la relación laboral entre el personal sanitario y el Estado cubano, se evidencian incumplimientos de obligaciones internacionales tanto en el ámbito laboral como en movilidad humana, lo que refuerza la gravedad de las conclusiones.

La jornada concluyó con un panel de expertos y un intercambio con los asistentes, en un espacio que reflejó el creciente interés de la sociedad civil en torno a un asunto que trasciende lo sanitario y se proyecta en el terreno de los derechos humanos.

Informe de la CIDH sobre misiones médicas cubanas Panel de expertos que abordaron el tema durante el encuentro. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Con este informe, la CIDH busca visibilizar la situación de miles de profesionales cubanos en el exterior y plantear recomendaciones orientadas a corregir las vulneraciones identificadas, en un debate que escala en la agenda regional y desafía directamente la narrativa oficial que durante años ha sostenido estas misiones.