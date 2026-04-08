Florida pone la mirilla sobre el matrimonio entre primos hermanos, DeSantis presiona por una prohibición

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reitero en Tampa la propuesta de prohibir el matrimonio entre primos hermanos en el estado, en el marco de la firma de una ley que faculta al gobierno estatal para designar grupos como organizaciones terroristas.

El mandatario republicano vinculó esta práctica a lo que describió como una "yihad encubierta" e instó a los legisladores a incorporar la medida en una próxima sesión extraordinaria, tras el fracaso del proyecto de ley HB 733 durante la última sesión ordinaria de la Legislatura estatal.

Florida figura hoy entre los 16 estados del país que no tienen restricciones sobre este tipo de uniones matrimoniales.

Las declaraciones del gobernador se produjeron en dos escenarios distintos en el transcurso de 48 horas. El lunes, en una rueda de prensa en Tampa celebrada antes de la firma de la ley contra la sharía islámica, DeSantis recurrió a una metáfora del béisbol para describir la medida.

"Florida no prohíbe el matrimonio entre primos. Es una bola curva fácil para nosotros hacerlo. Tenemos que hacerlo. Otros estados lo han hecho. (…) Eso alimenta parte del 'yihad encubierto' que vemos, cuando se permiten cosas como esta. Son cosas que vienen de otras culturas que no son consistentes con la cultura de Estados Unidos", afirmó.

El martes, el gobernador reiteró su postura en una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News, durante un segmento dedicado a la nueva ley HB 1471, que habilita al Estado a designar ciertos grupos como organizaciones terroristas.

Hannity abrió el tema al admitir que ignoraba que el matrimonio entre primos fuera legal en Florida. La conexión entre la prohibición y la agenda antiterrorista del gobernador imprimió una dimensión política de mayor envergadura a lo que, en apariencia, podría ser un debate de política sanitaria y familiar.

La legislación vigente en Florida ya contempla la prohibición de matrimonios incestuosos entre hermanos, padres e hijos, sobrinos y abuelos. Sin embargo, los primos hermanos quedan fuera de esa lista, lo que coloca al estado en una posición minoritaria frente a las más de 30 demarcaciones de la Unión que ya tienen restricciones sobre este tipo de uniones.

La práctica representa, según datos de múltiples fuentes, unas 250.000 parejas en todo el país, con una incidencia estimada de uno de cada 500 matrimonios.

Una propuesta sin acuerdo entre cámaras

El antecedente legislativo inmediato es el proyecto de ley HB 733, presentado en diciembre de 2025 por la representante estatal Anne Gerwig, republicana de Greenacres.

El proyecto, de amplio alcance, abordó múltiples cambios en el Departamento de Salud y en la fuerza laboral sanitaria de Florida. La sección específica sobre la prohibición del matrimonio entre primos la incorporó el representante Dean Black, republicano por Yulee, localidad ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Jacksonville.

El debate en las sesiones plenarias derivó hacia otros apartados del proyecto, entre ellos la marihuana medicinal, la nutrición neonatal y las mejores prácticas para higienistas dentales.

La Cámara de Representantes y el Senado estatal no alcanzaron un acuerdo, por lo que la disposición sobre primos no prosperó. Black fue contundente al defender la medida: "Hay muchas personas aquí, y hay muchas personas que puedes encontrar para ser tu pareja de por vida sin tener que buscar en tu primo hermano."

Con la sesión ordinaria concluida, y dado que esta es la última sesión legislativa del mandato de DeSantis como gobernador, la única vía disponible para aprobar la prohibición pasa por incluirla en la convocatoria de una sesión extraordinaria.