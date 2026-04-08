Alerta por inundaciones y corrientes peligrosas en sur de Florida

La división del Servicio Meteorológico Nacional de Miami mantiene la vigilancia por inundación.

MIAMI.– El sur de Florida permanece este miércoles 8 de abril bajo alerta por inundaciones y corrientes de resaca, con lluvias intensas previstas en Miami-Dade , Broward y Palm Beach y condiciones peligrosas en la costa hasta el viernes, según pronóstico del National Weather Service Miami.

La división del Servicio Meteorológico Nacional de Miami mantiene una vigilancia de inundaciones (Flood Watch) vigente hasta la noche de este miércoles para todo el sureste del estado, incluyendo zonas metropolitanas y costeras de los tres condados.

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De acuerdo con la agencia, las precipitaciones adicionales podrían acumular entre 1 y 2 pulgadas, con áreas localizadas alcanzando entre 3 y 5 pulgadas.

Dónde podrían ocurrir las inundaciones

Según el National Weather Service, el riesgo de inundaciones no está limitado a ciudades específicas, sino a “zonas urbanas y áreas con drenaje deficiente” dentro de toda la región bajo alerta.

Esto incluye áreas densamente pobladas de ciudades como Miami, Hialeah, Kendall, Fort Lauderdale, Hollywood, Pembroke Pines, Boca Ratón y West Palm Beach, donde podrían registrarse acumulaciones de agua en calles y zonas bajas.

Duración de la alerta y evolución del clima

La vigilancia por inundaciones se mantiene hasta la noche del miércoles, aunque el servicio meteorológico advierte que las condiciones podrían cambiar rápidamente dependiendo de la intensidad de las lluvias.

El pronóstico muestra una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas durante la jornada, con tendencia a condiciones ventosas hacia el fin de semana.

1 La división del Servicio Meteorológico Nacional de Miami mantiene la vigilancia por inundación.

Palm Beach: oleaje fuerte y mayor peligro

En el condado de Palm Beach se pronostica un alto riesgo de corrientes de resaca hasta la noche del viernes, acompañado de un aviso por fuerte oleaje.

Se esperan olas rompientes de entre 8 y 12 pies, lo que genera condiciones peligrosas para bañistas y posibles episodios de erosión costera.

Broward y Miami-Dade: riesgo elevado

Para las costas de Broward y Miami-Dade, incluyendo Fort Lauderdale, Hollywood y Miami Beach, el organismo también mantiene un alto riesgo de corrientes de resaca hasta el viernes en la noche.

Estas corrientes pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro, advierten las autoridades.

Recomendaciones oficiales

El servicio meteorológico insta a la población a seguir las actualizaciones y tomar medidas preventivas.

En zonas urbanas, recomienda evitar conducir por calles inundadas y mantenerse alerta ante posibles avisos de inundación más severos.

En las playas, aconseja nadar solo en áreas vigiladas por salvavidas. En caso de quedar atrapado en una corriente de resaca, se debe mantener la calma, flotar y desplazarse paralelamente a la costa.

Las autoridades reiteran que el monitoreo constante del pronóstico oficial es clave ante la posibilidad de cambios en la intensidad de las lluvias y condiciones marítimas.

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