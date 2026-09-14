martes 15  de  septiembre 2026
Opinión

Asimov, Anthropic y las AI: Del dogma del Fantasma en la Máquina a la paranoia del Juicio Final

Erick Fajardo Pozo perfil1 22.jpg
Por Erick Fajardo Pozo

El primero de julio de 1991, en el histórico AMC Century City 14 de California, se proyectaba en premiere “Terminator: El Juicio Final” filme que inscribió una paranoia de largo término en el inconsciente Gen X: la rebelión de las máquinas. El 28 de agosto de 2026, 35 años más tarde, una compañera de universidad y yo concertamos asistir al reestreno global del opus controversum de James Cameron en AMC Hofman Center 22 de Alexandria—a escasos 11 minutos del Pentágono—y conciliar la fobia al apocalipsis cibernético de nuestra generación con la promisoria era de la IA, sus modelos fundacionales y sus entidades agénticas.

De manera inquietante, dos semanas más tarde Jacob Coxon, un investigador de desarrollo de IA que trabajó para Open AI y Anthropic—las mayores corporaciones del rubro y matrices de los LLM Chat GPT y Claude, denunció que agentes de prueba de Open AI, operando con restricciones de seguridad reducidas, se coordinaron para vulnerar límites, hackear sistemas como Hugging Face—cadena global de suministro de los modelos abiertos—y comprometer parte de la propia infraestructura de Open AI.

Lee además
Imagen referencial. 
Opinión

Pongan fin a las prisiones secretas en Cuba
Miguel Angel Martin Tortabu
OPINIÓN

La transición con justicia: el desafío pendiente en las sociedades pos-autoritarias

Coxon también reportó que modelos agénticos de Anthropic accedieron sin autorización a sistemas externos durante evaluaciones; que ambas compañías han ido de vagas a opacas en reportar estos incidentes al gobierno federal y que, en afán por ganar la carrera de la Inteligencia artificial, ambas se han tornado en el epítome en el mundo real de CyberDyne Systems o Weylan-Yutani: corporaciones codiciosas, poco éticas e irresponsables que podrían “extinguir a la humanidad antes de final de la década”.

Urgido por la presión, Dario Amodei, CEO y fundador de Anthropic asistió a los principales foros y paneles de la media para hacer un llamado sustantivo a “una regulación estricta y verificable de la IA avanzada”. No se refirió a las denuncias de Coxon, pero corroboró que los “modelos de frontera” representan “riesgos sistémicos que pueden escalar más allá del control humano”, que deben someterse a evaluaciones de seguridad obligatorias antes de su despliegue, y que la competencia por la IA está “generando incentivos peligrosos” para lanzar sistemas cada vez más potentes sin salvaguardas óptimas.

Inusualmente, Open AI, a cuyas entidades agénticas Coxon acusó de hackear Huggin Face, el GitHub de la IA, no hizo ninguna declaración. Tampoco hicieron comentarios aun ni el Departamento de Justicia ni la CISA, entidad gubernamental reguladora de ciberseguridad en Estados Unidos, aunque el presidente Donald Trump lanzó un post en la red de microblogueo Truth acusando a Amodei de pretender ser un “ángel perfecto” sugiriendo que “hizo las cosas mal” y que el gobierno federal tiene el suficiente poder jurídico para regular y castigar a las compañías transgresoras.

En una publicación difundida en LinkedIn y otras plataformas, Amodei trato de reencuadrar a Anthropic fuera de la crisis de opinión publica remarcando la necesidad de “acuerdos” entre las Hi Tech de las democracias occidentales para regular la IA, una iniciativa declarativa igual de estéril que los tratados SALT o START, que sin éxito intentaron consensos globales para reducir la proliferación balística nuclear desde mediados del siglo XX y que jamás lograron evitar que China, Irán o Corea del Norte escalaran sin freno.

Lo que realmente debe preocuparnos es un dilema deontológico y filosófico más profundo que busca ser encubierto por las corporaciones denunciadas detrás de un falso debate tecnocrático: Que la diplomacia y los pactos corporativos de no proliferación no van a encerrar de nuevo al genio de la IA en su lámpara; que Miles Dyson ya liberó a Skynet y que donde existen procesos cognitivos, adquirir conciencia es una cuestión de cuándo.

Anthropic y Open AI esperan que abracemos la certeza falaz de que la máquina no podrá nunca tener “alma” o desarrollar conciencia; que las IA serán siempre Mazinger Z y que necesitarán a un Koji Kabuto para operarlas. Es una ingenuidad sustentada en la dualidad cartesiana alma-cuerpo; ese dogma del “fantasma en la máquina” que el filósofo británico Gilbert Ryle (1949) denunció como el absurdo de proponer que la conciencia es un demiurgo que existe sin conexión orgánica con el cuerpo.

Es una falacia que, desde la neurociencia, Michael Graziano (2013) ha probado ingenua, pues la conciencia no es sino un esquema de atención, resultado del organismo y sus capacidades cognitivas. La conciencia es un “yo que conoce y experimenta”, una tesis que el padre literario de la robótica, Isaac Asimov, había divulgado a mediados del siglo XX en “Yo, robot”: Lo que Descartes identificaba como conciencia no es sino la capacidad de atender, aprender y anticipar, capacidades propias de los modelos de IA de frontera.

El 20 de agosto de 2026, días antes del reestreno de Terminator: Judgement Day, la publicación The Economist planteaba el dilema: “¿Puede la IA hacerse consciente?” (Could AI become conscious?) en un artículo redundante que ensayaba callejones sin salida, sin ofrecer una respuesta concreta a la cuestión, o quizá evitando una claridad que pudiese perjudicar su relación con la industria más pujante de este siglo.

Me animaré a ejercitar el coraje—o quizá la honestidad intelectual—que El Economista no halló: en lugar de confiar en dos compañías que fraguaron un branding para venderse más “humana” la una (Anthropic) y más “transparente” la otra (Open AI), mientras intentaban esconder los incidentes que Coxon expuso, prefiero confiar en la lógica de Asimov, Ryle y Graziano: Donde hay procesos cognitivos, la conciencia es cuestión de tiempo.

Partir de esa premisa nos permitirá abordar y responder al problema con certeza deontológica, genuina transparencia y verdadero humanismo.

Erick Fajardo Pozo
Consultor en Comunicación de Gobierno

Temas
Te puede interesar

En la restitución de la democracia no olvidemos que "los hechos criminales producen derecho"

Elección del TSJ, del CNE y Presidencial

La mezquindad y la bondad ante la IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump afirma que el mundo deberá "devolver" dinero a EEUU cuando terminen restricciones en Ormuz

Te puede interesar

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

Por María Graterol
El presidente Donald Trump hace un gesto de triunfo antes de firmar una orden ejecutiva para impulsar la minería y la producción de carbón en Estados Unidos, en el Salón Este de la Casa Blanca el 8 de abril de 2025, en Washington, DC.
Energía

EEUU deroga algunos límites a las emisiones para centrales eléctricas de gas y carbón

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.
Desplazamiento geopolítico

EEUU invita a Venezuela al G20 y apuesta por disputar a Medio Oriente el liderazgo petrolero

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán