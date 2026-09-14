lunes 14  de  septiembre 2026
COLAPSO

Perforadora de pilotes cae sobre autos en Brickell y deja cuatro heridos

Dos obreros quedaron atrapados en un contenedor y una conductora escapó de su vehículo en llamas. Todos sufrieron lesiones leves

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.

CAPTURAS DE PANTALLA ONLYINDADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Cuatro personas resultaron heridas tras el desplome de una perforadora de pilotes en una obra de Brickell la mañana de este lunes 14 de septiembre. La pesada máquina cayó sobre un contenedor y tres vehículos, uno de los cuales se incendió.

El hecho ocurrió pasadas las 8 a.m. en Brickell Bay Drive, cerca de la calle 12 del sureste. Aunque los primeros reportes describieron el equipo como una grúa, los bomberos aclararon posteriormente que se trataba de una perforadora utilizada para instalar pilotes en el terreno.

Lee además
Funeraria donde velan el cuerpo de Arturo Acosta Fajardo.
DUELO

Despiden en Miami a dos víctimas del accidente del avión de Amazon
Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
CANCELACIÓN

Amazon interrumpe operaciones con 21 Air mientras investigan las causas del accidente aéreo en Miami

El jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia, precisó que dos trabajadores de 27 y 29 años quedaron atrapados dentro del contenedor. El operador de la máquina, de 47, consiguió saltar cuando esta comenzó a inclinarse. Los tres fueron trasladados al Ryder Trauma Center con lesiones leves.

Una mujer circulaba hacia el sur a bordo de un BMW cuando advirtió que el equipo se precipitaba sobre la vía. Según declaraciones de Hevia, la conductora alcanzó a retroceder antes de salir por la parte trasera del automóvil.

La perforadora golpeó el capó y el vehículo se prendió fuego. La mujer fue llevada al HCA Florida Mercy Hospital, también con heridas leves.

Otros dos autos estacionados resultaron dañados, pero se encontraban desocupados. Mientras un grupo de bomberos combatía las llamas, especialistas en rescate cortaron el contenedor para liberar a los obreros. Hevia indicó que las 18 personas que trabajaban en la construcción fueron localizadas.

El incidente provocó además un derrame de diésel. De acuerdo con la actualización difundida al mediodía, la Policía de Miami mantenía cerrado Brickell Bay Drive entre las calles 12 y 13 del sureste para facilitar la limpieza y el retiro de los vehículos. Las autoridades aún investigaban la causa del colapso y piden a la comunidad evitar la zona.

View this post on Instagram

A post shared by ONLY in DADE (@onlyindade)

Temas
Te puede interesar

Nuevo centro en Coral Gables incorpora neurofeedback y biofeedback a sus programas

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

Niño escapa tras ser atacado dentro de un auto; detienen a su madre en Opa-locka

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.    
CONTROVERSIA

Sydney Sweeney genera polémica al aparecer desnuda en anuncio para una casa de apuestas

Te puede interesar

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.
Desplazamiento geopolítico

EEUU invita a Venezuela al G20 y apuesta por disputar a Medio Oriente el liderazgo petrolero

Por Julián Varela
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.
COLAPSO

Perforadora de pilotes cae sobre autos en Brickell y deja cuatro heridos