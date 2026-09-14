Perforadora de pilotes cae sobre autos en Brickell y deja cuatro heridos

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.

MIAMI.- Cuatro personas resultaron heridas tras el desplome de una perforadora de pilotes en una obra de Brickell la mañana de este lunes 14 de septiembre. La pesada máquina cayó sobre un contenedor y tres vehículos, uno de los cuales se incendió.

El hecho ocurrió pasadas las 8 a.m. en Brickell Bay Drive, cerca de la calle 12 del sureste. Aunque los primeros reportes describieron el equipo como una grúa, los bomberos aclararon posteriormente que se trataba de una perforadora utilizada para instalar pilotes en el terreno.

El jefe de Bomberos de Miami, Robert Hevia, precisó que dos trabajadores de 27 y 29 años quedaron atrapados dentro del contenedor. El operador de la máquina, de 47, consiguió saltar cuando esta comenzó a inclinarse. Los tres fueron trasladados al Ryder Trauma Center con lesiones leves.

Una mujer circulaba hacia el sur a bordo de un BMW cuando advirtió que el equipo se precipitaba sobre la vía. Según declaraciones de Hevia, la conductora alcanzó a retroceder antes de salir por la parte trasera del automóvil.

La perforadora golpeó el capó y el vehículo se prendió fuego. La mujer fue llevada al HCA Florida Mercy Hospital, también con heridas leves.

Otros dos autos estacionados resultaron dañados, pero se encontraban desocupados. Mientras un grupo de bomberos combatía las llamas, especialistas en rescate cortaron el contenedor para liberar a los obreros. Hevia indicó que las 18 personas que trabajaban en la construcción fueron localizadas.

El incidente provocó además un derrame de diésel. De acuerdo con la actualización difundida al mediodía, la Policía de Miami mantenía cerrado Brickell Bay Drive entre las calles 12 y 13 del sureste para facilitar la limpieza y el retiro de los vehículos. Las autoridades aún investigaban la causa del colapso y piden a la comunidad evitar la zona.