Para las madres cubanas, el dolor parece no tener fin. Les ha tocado una cuota de sufrimiento desproporcionada. Como si, además de las angustias propias de cualquier madre, hubieran tenido que cargar durante décadas con el dolor, la incertidumbre y la impotencia que genera vivir bajo un régimen donde la vida humana parece no tener valor y donde la verdad se convierte en lo que determina el Estado.

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A su madre le informaron que su hijo, mientras cumplía el servicio militar obligatorio, se había dado un tiro. Dicen que estaba de guardia. No se sabe si ocurrió después de una discusión con un compañero o con algún superior. En fin, no se sabe prácticamente nada.

Una madre pierde a su único hijo, un menor de 17 años, y no hay explicaciones oficiales. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) asume que no tiene que dar explicaciones ni a la madre ni a la opinión pública.

Pero lo más desgarrador fue escuchar en el reportaje de Yolanda Huerga el testimonio de alguien desde Cuba que contó que, cuando las amigas del joven llegaron al funeral, su madre, María Elena González, les decía: “Despiértenlo, para que vea que lo vinieron a ver”.

Una madre que se niega a aceptar que el cuerpo que le han entregado de su hijo es realmente un cadáver. Una madre que, en medio de semejante tragedia, todavía espera que su niño despierte.

¿Qué pasó? ¿Cómo murió Emmanuel? ¿Qué ocurrió durante aquella guardia? Como tantas otras veces en un régimen donde la opacidad y la falta de transparencia son habituales, quizás nunca se conozca la verdad. Porque cuando el Estado controla la información, también controla lo que el pueblo puede llegar a saber.

En los años noventa, en Regla, a otra madre, Esther Remolina, le entregaron el cadáver de su hijo Luis Quevedo Remolina dentro de un ataúd sellado. Le dijeron que había muerto de un disparo accidental cuando intentaba huir del país. Pero cuando consiguió abrir el féretro, pudo comprobar por sí misma lo que le habían hecho a su hijo.

Con el valor que solamente puede tener una madre, me contó por teléfono que su hijo tenía la mandíbula destrozada, los testículos inflamados y el cuerpo cubierto de heridas, golpes y huesos rotos. Ella estaba convencida de que varios soldados lo habían golpeado brutalmente con las culatas de sus armas hasta causarle la muerte.

Podríamos preguntarnos hasta la saciedad cómo se puede llegar a semejante grado de crueldad. Pero no encontraríamos una explicación que justifique lo ocurrido. Que fueran uno o varios, da igual: a Esther Remolina le devolvieron a su hijo destrozado y pretendieron convencerla de que todo había sido consecuencia de un disparo accidental.

¿Qué se le puede creer a un régimen que ha utilizado a los jóvenes cubanos como carne de cañón en cualquier rincón del planeta donde Fidel y Raúl Castro decidieron exportar sus proyectos de subversión y expansión política?

¿Cuántas madres recibieron de vuelta los cuerpos sin vida de sus hijos después de aquellas aventuras militares? ¿Cuántas tuvieron que enterrar a sus hijos o no recibieron sus restos por decisiones tomadas a miles de kilómetros de sus hogares, por dirigentes que nunca mandaron a sus propios hijos al frente de batalla?

Y peor aún: ¿cuántas vidas se sacrificaron para sostener las ambiciones de un régimen que comprometió la soberanía nacional y puso a los cubanos al servicio de los intereses de quienes financiaban su supervivencia?

En 1987, cuando desertó el general Rafael del Pino, le escuché contar un episodio que, según relató, contribuyó a su decisión de romper con el régimen.

Durante una reunión presidida por Raúl Castro, entonces jefe de las Fuerzas Armadas se discutía cómo transportar a Cuba los miles de cadáveres de los soldados cubanos que habían muerto durante la guerra de Angola.

Alguien argumentó que el impacto de traerlos todos al mismo tiempo sería negativo. Otro sugirió que se hiciera por provincias y en fechas diferentes. Un tercero señaló que aquello sería difícil porque muchos de los cuerpos no estaban debidamente identificados.

Fue entonces cuando, según el relato de Del Pino, Raúl Castro respondió con una frase que retrata la dimensión de aquella insensibilidad cargada de desfachatez:

“Oye, oye, cuando le entreguen a una madre un saco de huesos, no va a saber si son los de su hijo o no”.

Un saco de huesos. Así, sin más. Como si detrás de cada uno de aquellos cadáveres no hubiera una madre, una familia, una historia y una vida truncada. Como si los hijos de Cuba fueran piezas desechables de una maquinaria política.

Donde no hay compasión, difícilmente puede haber justicia. Y donde no hay transparencia, la verdad termina siendo otra víctima. A lo largo de sus 67 años en el poder, el régimen de los Castro ha mantenido un sistema en el que la información se oculta, las responsabilidades se eluden y las familias quedan abandonadas a su dolor.

Hoy es María Elena González quien llora a su hijo. Es el poblado de Cruces el que está consternado por la muerte de uno de sus jóvenes. Y es un país entero el que carga con el luto de tantas vidas perdidas, tantas familias destrozadas y tanta angustia acumulada.

Porque el drama de Emmanuel no es solamente el de una madre que pierde a su único hijo. Es también el de una sociedad que no puede exigir explicaciones, que no sabe qué ocurrió y que tiene que conformarse con versiones oficiales de una mafia que controla el poder.

Que Dios ponga su mano y que cada cubano haga su parte para salvar a esa desafortunada isla que Guillermo Cabrera Infante describió con palabras que parecen escritas para una despedida final:

“Y ahí estará, como dijo alguien, esa triste, infeliz y larga isla, estará ahí después del último indio, y después del último español y después del último africano y después del último americano y después del último de los cubanos, sobreviviendo a todos los naufragios y eternamente bañada por la corriente del Golfo, bella y verde, imperecedera, eterna”.

Pero hoy cabe preguntarse: ¿quedará todavía algo verde, vivo y bello en esa isla si no la salvan de las garras de quienes la han llevado a las ruinas?

Porque Cuba no solamente ha sido devastada por la pobreza, el abandono y la destrucción de sus instituciones. También ha sido herida en lo más profundo por el odio, la intolerancia y la crueldad de quienes han convertido el poder en un patrimonio familiar y la vida de los cubanos en moneda de cambio.

Y mientras una madre siga esperando que su hijo despierte, mientras otra tenga que abrir un ataúd para descubrir cómo murió el suyo y mientras tantas familias continúen reclamando una verdad que nunca llega, Cuba seguirá siendo una isla de madres enlutadas.

No hay revolución que pueda justificarse a costa de tantas madres llorando a sus hijos. No hay justificación para un régimen capaz de causar tanto dolor y tanta injusticia.