MIAMI.- Henry Constantín Ferreiro lleva más de dos meses en prisión provisional en Kilo 7, en Camagüey. Su pareja alerta sobre su estado de salud, mientras entidades internacionales cuestionan el proceso abierto contra el director de La Hora de Cuba y reclaman su liberación.

La redacción del medio independiente renovó esta semana el llamado a mantener visible el caso. En la publicación “Dos meses preso: no dejemos de hablar de Henry Constantín”, reunió los principales hechos ocurridos desde el arresto del 16 de septiembre y pidió garantías para su salud e integridad.

La periodista y escritora Alejandra García, pareja del director, relató que pudo verlo después del período que pasó en aislamiento. “Se nota visiblemente más delgado, calculo que ha perdido unas 8 libras”, escribió. En la misma publicación aseguró que no le entregan todos los medicamentos ni los alimentos llevados por la familia.

El reportero fue detenido cuando acudió a la Segunda Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en respuesta a una citación verbal. Al día siguiente, un oficial de la policía política informó a García que era investigado por presunta “desobediencia” relacionada con una convocatoria anterior, según la reconstrucción divulgada por el sitio web que dirige.

Las autoridades sostienen que no se presentó a tiempo el 9 de septiembre en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería. El comunicador afirma que sí compareció, aunque los funcionarios ya se habían marchado. El 24 de septiembre fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Kilo 7.

Las dificultades de la defensa también han quedado documentadas. ARTICLE 19 señaló que la representación legal tuvo que esperar siete días para consultar el expediente y que la medida cautelar fue comunicada verbalmente, sin una copia escrita. Cubalex explicó que el Tribunal Provincial no recibió el recurso de habeas corpus el 18 de septiembre porque, según un custodio, no había jueces ni personal jurídico disponible. La petición pudo presentarse el día 21 y fue rechazada más tarde. La abogada solicitó la modificación de la medida cautelar para que su defendido pudiera esperar el juicio fuera de la cárcel.

El 15 de octubre, custodios dijeron haber encontrado un cuchillo de fabricación carcelaria entre sus pertenencias durante una requisa. El periodista negó que fuera suyo y sostuvo que lo colocaron para incriminarlo. Como consecuencia del supuesto hallazgo, fue enviado durante 15 días a una celda de castigo, sin visitas familiares ni la llamada diaria que tenía autorizada. Tras salir del aislamiento, pudo comunicarse con su familia el 31 de octubre.

García afirmó que el jefe de la unidad tomó el objeto con las manos y cuestionó que no se recogieran huellas dactilares para determinar a quién pertenecía. Agregó que ahora hay dos causas penales abiertas: la inicial por desobediencia y otra por “desórdenes y tenencia de instrumentos para agredir en establecimientos penitenciarios”.

Sobre la vida en el penal, García alertó acerca de robos de pertenencias, amenazas de agresión, comida en mal estado, agua de mala calidad, mosquitos y colchones con chinches. En su relato indicó que parte de la información sobre esas condiciones procede de familiares de otros reclusos y de denuncias difundidas en redes sociales. DIARIO LAS AMÉRICAS no pudo verificar de manera independiente esos señalamientos.

Después de una visita conyugal realizada el 12 de noviembre, la periodista contó que las autoridades carcelarias la amenazaron por sus escritos acerca del caso. “A mí no me van a callar”, respondió en la crónica “El olor que no se va”, publicada por La Hora de Cuba. El periódico digital recogió otra declaración del comunicador desde prisión: “Mi única arma es la palabra y la verdad”.

Constantín es vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La organización responsabilizó a las autoridades por su integridad física y psicológica. Su entonces presidente, Pierre Manigault, calificó la detención como “un nuevo y grave episodio de hostigamiento contra la prensa independiente”. La entidad pidió luego una investigación imparcial sobre la denuncia de que el arma fue colocada entre sus efectos personales.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), ARTICLE 19, PEN International y Civil Rights Defenders se sumaron al pedido de excarcelación. José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, consideró que mantenerlo encerrado sin permitir inicialmente que su abogada consultara el expediente constituye un abuso del debido proceso y otro intento de silenciar su labor.

RSF señala que este es, al menos, su decimonoveno arresto y relaciona ese historial con su trabajo informativo. PEN International lo incluyó entre los cinco casos de su campaña de 2026 por el Día del Escritor Encarcelado.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) envió una comunicación urgente a cinco mandatos de expertos de la ONU relacionados con libertad de expresión, detención arbitraria, independencia judicial, protección de defensores y tortura. La organización solicitó la intervención de esos especialistas, así como protección para García, los familiares del reportero y de los miembros de la redacción que encabeza.

Periodista, escritor y fotógrafo, Constantín fundó La Hora de Cuba en Camagüey en 2013. El proyecto comenzó como una revista impresa y luego pasó al entorno digital. En 2026, el medio recibió junto con la plataforma georgiana Netgazeti el premio Civil Rights Defender of the Year por su defensa de la libertad de expresión y la democracia.

Constantín no pudo viajar a Estocolmo para recoger el reconocimiento debido a una prohibición de salida vigente desde 2019. La publicación ha continuado informando durante su ausencia y cerró su llamado más reciente con una frase: “Informar no es delito”.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República y el Tribunal de Camagüey no habían difundido una respuesta pública a las denuncias sobre el proceso, las condiciones de reclusión o el supuesto hallazgo del cuchillo. Tampoco lo han hecho ninguno de los máximos jefes del régimen cubano.