Crisis de valores y el renacimiento de Occidente

Es en Atenas donde se inventa la política y la democracia. La democracia representa uno de los pilares centrales de la civilización occidental. No solo como forma de organización política, sino como manifestación profunda de una visión antropológica y ética del ser humano: libre, racional y digno. A su vez, Roma aportó la noción de república (res publica) y el desarrollo del derecho como principio ordenador de la vida política, elementos esenciales en las democracias modernas. Con el cristianismo, la civilización occidental incorporó la concepción de la igualdad espiritual entre los seres humanos, al afirmar que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca. Esta noción sentó las bases para el principio moderno de derechos humanos, que impregna la idea democrática moderna.

Durante la Ilustración surgen los fundamentos filosóficos del gobierno representativo, la separación de poderes y la soberanía popular, la idea de que el poder político debe emanar del consentimiento de los gobernados constituyeron el eje central de la revolución americana (1776) y de la revolución francesa (1789). La democracia, por tanto, no es solo un régimen, es un ethos, un carácter, una conducta, una cultura basada en la libertad como valores civilizatorios.

Estas son apenas algunas pistas históricas para comprender el nacimiento de occidente y de la cultura occidental, hoy terriblemente amenazadas por fuerzas externas e internas. Pensamos que, si Occidente no profundiza sobre su pasado y sus orígenes para encontrar de nuevo su centro de gravedad, de manera de contrarrestar su falta de consistencia debido a la distorsión, miopía y falta de rigor de sus dirigentes, difícilmente podrá sortear las terribles amenazas del presente, que intentan borrar sus valores culturales y espirituales.

Declive de la hegemonía occidental

La globalización y el auge de nuevas potencias como China, India, Rusia, y bloques regionales han generado un mundo multipolar donde Occidente es uno entre varios actores importantes. Esto se debe, por una parte, a la crisis interna del modelo occidental, la fragmentación social, la polarización política, la pérdida de confianza en las instituciones, la corrupción y la decadencia económica que socavan la capacidad de Occidente como modelo. Otras culturas y civilizaciones reclaman protagonismo y desafían la narrativa eurocéntrica.

Dani Rodrik, del London School of Economics, en su libro The Globalization Paradox (2011), advierte que la hiperglobalización ha impulsado la deslocalización masiva de industrias hacia países con menores costos laborales, especialmente en Asia. Esto ha debilitado el tejido productivo de Occidente y ha provocado una pérdida significativa de empleos industriales y de manufactura, afectando las clases trabajadora y media, creando desestabilización política.

Por otra parte, Charles Taylor en La era secular (2007) aborda el proceso histórico y cultural por el cual las sociedades occidentales han pasado de un marco religioso dominante a uno secular, marcado por la pluralidad cultural y religiosa. Esto genera una erosión de los valores tradicionales, que estaban estrechamente ligados a la moral religiosa occidental. La coexistencia de diferentes creencias y estilos de vida desafía las certezas tradicionales y relativiza los valores que antes se consideraban universales ya que eran el sostén de un marco moral común. Occidente enfrenta una crisis de valores no solo por factores externos, sino por transformaciones internas profundas en la cultura, la identidad y la percepción de la realidad.

Jean-François Lyotard diagnosticó la "incredulidad frente al meta relato", ya que, en el presente, se desconfía de los grandes discursos categóricos como el cristianismo o la razón ilustrada. Esto ha debilitado el papel normativo de los valores tradicionales, reemplazados por un individualismo radical. Al perder la cohesión cultural y sin un horizonte compartido, las sociedades se fragmentan en identidades particulares (étnicas, sexuales, ideológicas) que a menudo entran en conflicto. Lo más grave es la crisis de sentido. Ante la pérdida de relatos trascendentes, al desaparecer asideros o certezas se cae en el nihilismo, la incertidumbre y el despropósito. En el campo político y social, aumenta la vulnerabilidad ante ideologías totalitarias, al perder el anclaje ético-filosófico, aumentan los riesgos de populismos, tecnocracias deshumanizadas y fanatismos. Joseph Ratzinger/Benedicto XVI ya había alertado sobre la "dictadura del relativismo".

El fin de una era y el renacimiento de Occidente

El secretario de Estado Marco Rubio, en la conferencia de seguridad en Múnich, Alemania (14/02/2026), se dirigió a los trescientos líderes mundiales y altos mandos militares allí reunidos para hablarles del fin del orden global que Occidente adoptó desde 1945 y expresar sin cortapisas unas cuantas verdades: "Nosotros hemos abierto nuestras puertas a una ola sin precedentes de masa migratoria, eso amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestra gente". Marco Rubio fue tajante al señalar las causas de la crisis existencial de Europa: la desindustrialización, el suicidio energético y la inmigración masiva e insistió en marcar un nuevo rumbo con naciones soberanas fuertes, que defiendan sus fronteras y sus intereses. Rubio le propone a Europa recuperar el control nacional, reducir el poder de las élites globalistas y redefinir las instituciones internacionales para que sirvan o se pongan de lado, un giro histórico que redefine el poder en Occidente. En el fondo, su mensaje es claro: Occidente no fue derrotado. Occidente se rindió lentamente ante sí mismo.

"Formamos parte de una misma civilización: la civilización occidental. Estamos unidos por los lazos más profundos que pueden compartir las naciones, forjados por siglos de historia común, fe cristiana, cultura, patrimonio, lengua, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron juntos por la civilización común que hemos heredado. La seguridad nacional, tema principal de esta conferencia, no se reduce a una serie de cuestiones técnicas: cuánto gastamos en defensa o dónde, cómo la desplegamos… Son cuestiones importantes, sin duda, pero no son las fundamentales. La pregunta fundamental que debemos responder desde el principio es qué es exactamente lo que defendemos, porque los ejércitos no luchan por abstracciones. Los ejércitos luchan por un pueblo; los ejércitos luchan por una nación. Los ejércitos luchan por un modo de vida. Y eso es lo que defendemos: una gran civilización que tiene todas las razones para estar orgullosa de su historia, confiada en su futuro y que aspira a ser siempre dueña de su propio destino económico y político.

maro rubio ghRes__UsVenezuelaConflictPoliticsCongressRubio El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. SAUL LOEB / AFP

Fue aquí, en Europa, donde nacieron las ideas que sembraron las semillas de la libertad que cambiaron el mundo. Fue aquí, en Europa, donde se instituyó el Estado de derecho, las universidades y la revolución científica. Fue este continente el que produjo el genio de Mozart y Beethoven, de Dante y Shakespeare, de Miguel Ángel y Da Vinci, de los Beatles y los Rolling Stones. Y este es el lugar donde las bóvedas de la Capilla Sixtina y las altísimas agujas de la gran catedral de Colonia no solo dan testimonio de la grandeza de nuestro pasado o de la fe en Dios que inspiró estas maravillas, también presagian las maravillas que nos esperan en el futuro. Pero solo si nos sentimos orgullosos de nuestro patrimonio y de esta herencia común podremos comenzar juntos la labor de imaginar y dar forma a nuestro futuro económico y político. Bajo la presidencia de Trump, los Estados Unidos de América volverán a asumir la tarea de renovación y restauración, impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización. Y aunque estamos preparados, si es necesario, para hacerlo solos, nuestra preferencia y nuestra esperanza es hacerlo junto con ustedes, nuestros amigos aquí en Europa”.

Esto no es una simple reforma, sino un giro histórico que redefine el poder en Occidente, esta postura no solo proyecta el nuevo posicionamiento geoestratégico de los Estados Unidos, es un llamado civilizacional en defensa de nuestros valores. Como bien lo expresó George Orwell, “En una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario”.

Recuperar el sentido para recuperar occidente

No se trata de restaurar un pasado idealizado, sino de actualizar creativamente los valores fundacionales. Como decía T. S. Eliot, “No podemos reconstruir una civilización sin recordar quiénes fuimos”. Debemos dar respuestas en el plano espiritual y cultural que reafirmen nuestra visión del mundo basada en los conceptos heredados de Grecia y en los valores judeocristianos que han moldeado por siglos nuestra identidad. Es un deber alzar nuestra voz en defensa de nuestros valores y conscientes de los cambios necesarios a realizar.

“Cuando se invoca la fe en el corazón de las naciones… se rompe el silencio” (Didier @LetItShine69, Quand la foi est évoquée au cœur des nations… le silence se brise).

Marco Rubio hizo declaraciones que trascendieron la mera geopolítica, habló de los cimientos de nuestra cultura y civilización. Recordó a todos que Occidente no se construyó únicamente sobre mercados, ejércitos o instituciones… sino sobre una visión moral moldeada por el cristianismo: dignidad humana, responsabilidad personal, libertad, verdad. Y afirmó que una civilización que abandona sus raíces espirituales, en última instancia, se debilita desde dentro. La historia demuestra que las civilizaciones no caen principalmente por falta de riqueza, sino por erosión interna. ¿Qué queda de una nación cuando ya no sabe de dónde viene?”. La respuesta no solo es política, es espiritual.

